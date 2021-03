Un recuerdo uruguayo-israelí relacionado al gran Centro Médico Sheba de Israel

Al informarse, tal cual lo hemos hecho también en este portal, que el Centro Médico Sheba ha sido ubicado en el ranking de la revista Newsweek entre uno de los 10 mejores hospitales del mundo, uno piensa en su presencia en las noticias por el rol que jugó al ser el primer hospital de Israel que trató pacientes de Coronavirus, y en otros casos en los que ocupó titulares en la prensa nacional e internacional. Pero a nosotros siempre nos viene a la cabeza otra asociación. En realidad, un recuerdo.

Es el recuerdo de una anécdota que nos contó años atrás el lamentablemente ya fallecido Profesor Ernesto Lubin (z”l), de cuya desaparición física se cumplen pronto tres años. Lo mejor será transcribirla tal cual él nos la contó, en el marco de una entrevista sobre su vida en Israel.

“Te puedo contar una anécdota de una de las personas más increíbles que conocí en este país, que fue Sheba (se pronuncia Shiba), a cuyo nombre está hoy el Hospital Tel Hashomer. Yo llegué en junio de 1959 porque resolví que ese era el momento. Me había recibido un año antes, Flora estaba embarazada.... y decidimos que era el momento. Tras algunos contactos que no funcionaron, uno de los médicos me aconseja ir a un hospital donde hay un “cerebro” que se llamaba Heller y un “corazón”, que se llamaba Sheba. Vine pues a ver a Shiba Le dije: “Tengo 28 años, tengo dos hijos y quiero radicarme en Israel”. El era el jefe de medicina interna. Me respondió que al día siguiente, a las 7.30 de la mañana, vaya a verlo. Yo, a las 6, ya estaba allí. Me dijo que iremos a hacer una visita de pacientes, algo más de 20 camas, sólo él y yo. Yo no tuve ningún problema, porque la preparación en Uruguay había sido de un nivel que así lo garantizaba.

El Dr. Jaim Sheba

Me aceptó para su equipo. Cuando salimos del hospital, ´él me llevó en su coche a Tel Aviv. El tenía un Renault chiquito. En la estación en la que soldados hacen dedo, había dos soldados, muchachos jóvenes, pero que seguro pesaban más de cien kilos cada uno. El preguntó adónde van, contestaron Tel Aviv .”¡Adentro!”, dijo él. Y yo me preguntaba dónde entrarían..Creo que Sheba fue una de las personas que más admiré en Israel. Quizás la que más. Verlo era emocionante, una gran persona. Mucha gente sentía eso”.

El Dr. Jaim Sheba (en el medio), cuando era Jefe del Cuerpo de Medicina en las Fuerzas de Defensa de Israel, junto al entonces Primer Ministro David Ben Gurion (Foto Hans Pinn, GPO)

El Centro Médico Sheba nació de hecho originalmente como el primer hospital militar de Israel, en 1948, para tratar a los heridos de la guerra de independencia de Israel. Su primer nombre fue Hospital del Ejército número 5 y estaba instalado en viejas barracas de la época del Mandato Británico. El entonces Primer Ministro de Israel David Ben Gurion le cambió el nombre a Hospital Tel Hashomer.

En 1953 se convirtió en un hospital civil. El Dr. Jaim Sheba, al que con tanto cariño y admiración mencionó el Profesor Lubin, fue nombrado su Director. Cuando falleció, el hospital pasó a llevar su nombre.