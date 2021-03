Timna Nelson-Levy, la flamante medalla de oro del Judo israelí

Cuando se informó días atrás que Timna Nelson-Levy había ganado la medalla de oro en el prestigioso Grand Slam de Judo en Tel Aviv, la alegría fue ante todo personal. La conocemos a Timna desde niña, ya entonces entregada con fuerza y perseverancia al Judo. Recordamos su entusiasmo de siempre, su convicción de que había elegido el camino por el que quería marchar en la vida.

Ahora, feliz por su medalla, sabe que debe seguir trabajando. Aún no concretó su sueño: medalla olímpica. Ya llegará.

P: Timna, debo comenzar felicitándote por la medalla de oro que ganaste días atrás en el torneo de Judo en Tel Aviv, el Grand Slam. ¿Cuál es su importancia en el mundo del Judo? ¿Qué alcance tuvo?

R: El Grand Slam da numerosos puntos de cara a las olimpíadas . Participaron numerosos deporteistas del mundo todo y tener la oportunidad de ganar puntos . Es un gran evento del Judo mundial.

P: ¿Esta fue tu primera medalla de oro?

R: Así es. Es mi primera medalla de oro en el Grand Slam y realmente estoy muy satisfecha por cómo me fue en el campeonato. Fue una competencia de alto nivel. Estoy feliz de que jusamente en casa, en Israel, haya terminado para mí con una medalla de oro y el lugar más alto en el podio.

P: Más allá del amor por el judo y de la necesidad de estar en forma ¿qué más se necesita para ser una judoka exitosa? Imagino que no es solament asunto de tener buena técnica.

R: Yo creo que para ser un buen deportista y muy especialmente en Judo, hay que tener mucha disciplina, y una perseverancia interminable. Hay que mantener una forma de vida sana. Debo ser muy consciente de qué introduzco a mi cuerpo. Y hay que saber que a veces hay días menos buenos, y saber aceptarlos con amor, recordando que mañana es un nuevo día. Siempre trato de ser mejor que el día anterior. Me empujo a mí misma todo el tiempo.

P: ¿La suerte también influye? Si mal no recuerdo, el judoka israelí Ori Sasson, que ganó medallas y gloria en Río, terminó su participación ahora en el Grand Slam después de unos segundos. Imagino que no es porque ya no sea bueno. Y doy esto, claro, sólo como un ejemplo.

R: No creo que la suerte juega aquí un gran papel. Es cierto que a veces pasan cosas que lo hacen pensar, pero los deportistas se entrenan continuamente. Y a veces puede haber dias o épocas difíciles en los que las cosas no funcionan. Está bien. Hay que saber cómo lidiar con ellos y seguir adelante.

P: Tengo la sensación que el Judo es uno de los deportes en los que hay mayor igualdad entre mujeres y hombres en cuanto a la importancia que se da a la participación de las mujeres.¿Estoy en lo cierto?

R: Así es. Hay iguald entre hombres y mujeres también en lo relacionado a los equipos y a los salarios de la Comité olímpico, así como desde el punto de vista de los participantes que llegan a las olimpíadas.

P: ¿Por qué, en tu opinión, hay tantos más logros israelíes en Judo que en otros deportes?

R: La Asociación de Judo de Israel encabezada por Moshe Ponti hace un trabajo extraordinario y se dedica a los deportistas. Se preocupan de dar el apoyo médico necsario, también el alimenticio, el apoyo de un fisioterapeuta , de masajistas, nos envían a campamentos y competencias en todo el mundo y siempre intentan estar presentes para todo lo que necesitamos. Además, tenemos un equipo de entrenadores impresionante que se entrega y quiere que consigamos medallas tanto como los propios deportistas que compiten. Están con nosotros en las victorias pero más que nada cuando perdemos, y sé que puedo dirigirme a ellos y hablarles sobre cualquier tema que pueda surgir. La dedicación y la entrega son parte clave de las medallas y logros que alcanzamos.

P: Muchos niños van de chicos a todo tipo de clases extracurriculares. ¿Cuánto entendiste tú que el Judo sería para ti algo distinto, mucho más que algo pasajero?

R: Yo me enamoré de este deporte ya de muy chica y sabía que lo que quería era llegar a ganar una medalla olímpica. Es para cumplir ese sueño que trabajo duramente todos los días. Y creo que eso llegará.

P: Timna, esta entrevista se publicar de cara al Día Internacional de la Mujer. ¿Este día tiene para ti algún significado?

R:Es un día muy importante en el que debemos destacar la necesidad de emponderar a las mujere. Lamentablemente, hay sitios en los que el trato de las mujeres no es igualitario, o mucho peor que eso. Eso debe cambiar en elmundo todo. Yo no tengo dudas que las mujeres tienen una fuerza impresionante y son capaces d ehacer mucho y de cambiar la cosas.

Y es importante en especial que niñas y mujeres jóvenes lo comprendan y crezcan conscientes de esa capacidad.

P: ¿Qué es para ti una mujer exitosa y feliz? ¿O son dos cosas diferentes?

R: Para mí, una mujer exitosa y feliz es aquella que hace lo que ama , que se dedica a lo que le hace bien. Mi mejor ejemplo es mi mamá, que crió 6 hijos con enorme calidez y aor, siempre de la mejor forma que yo podía concebir, y que siempre nos dice que el mejor éxito que podía pedir fue educarnos a todos. Siempre dije que para ella, eso significa que ha tenido éxito en la vida.

P: Y debo decir que eso me consta personalmente. Laura (se pronuncia Lora), tu mamá, es una mujer impresionante. Me alegra contar que nuestras familias están unidas por vínculos personales, ya que tu hermano mayor Yojanan es muy amigo de Gadi, mi hijo mayor.

R: Así es, un placer.

P: Imagino que habrás acumulado numerosas experiencias en las competencias en el exterior. ¿Alguna que valga la pena contar?

R: Muchísimas experiencias, sin duda. Conocer otros países y culturas distintas, es impresionante. Pero lo que más me gusta es poder tener amigos en cada lado que conozco.

P: ¿Siempre fuiste bien recibida como israelí o hay algún un camino por recorrer al respecto?

R: Hay lugares en los que lamentablemente debemos disimular las señales israelíes que nos distinguen, por razones deseguridad . Pero los seleccionados que nos conocen saben bien quiénes somos, nos quieren mucho y nos dicen que sienten nuestra calidez y el cariño que irradiamos como israelíes.