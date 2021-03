Con Houda Nonoo, Embajadora en la Cancillería de Bahrein y miembro de la comunidad judía local

Houda Nonoo (se pronuncia Huda Nunu) es una mujer orgullosa por partida doble. De su condición de ciudadana de Bahrein, su país, y de su condición judía. Descendiente de judíos oriundos de Irak, como todos los judíos bahreiníes, se vanagloria de que la comunidad judía actual, aunque pequeña, es autóctona.

Se siente honrada de trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bahrein, donde hay tambien otras mujeres diplomáticas, y de haber sido la primera mujer embajadora en Estados Unidos.

Le agradecemos su tiempo y su disposición a concedernos esta entrevista.

P: Embajadora ¿cómo la presento? ¿Diría que señalar que fue la Embajadora de Bahrein en Estados Unidos es su principal carta de presentación?

R: Soy Embajadora en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bahrein. Si bien muchos me conocen como la ex Embajadora de Bahrein en Estados Unidos, así como Embajadora no residente ante Canadá, Brasil, México y Argentina, tamibén he desempeñado divversos roles aquí, en Bahrein, tanto en el sector público como el privado. Me sentí honrada cuando Su Majestad el Rey Hamad Bin Isa Al Khalifa me nombró como miembro del Consejo Shura, en el que serví en el Comité de Asuntos Financieros y Económicos, entre el 2006 y el 2008.

P: Recordemos a los lectores que el Consejo Shura es la Cámara Alta de la Asamblea Nacional de Bahrein, el cuerpo legislativo del país.

R: Le cuento que también soy miembro del Foro Asesor en el Centro Internacional de Diálogo Interreligioso e Intercultural que lleva el nombre del Rey Abdullah Bin Abdulaziz (KAIICID), miembro del Board de la Cámara Americana de Comercio, miembro fundadora de la Asociación de Bahrein para Seguridad Infantil (BACS) y miembro fundadora de la organización de Derechos Humanos Bahrain Human Rights Watch Society (BHRWS) en la que también serví como Secretaria General entre el 2005 y 2008.

Recientemente fui nombrada para encabezar el Comité Asesor y de Relaciones Internacionales de la Sociedad de Mujeres de Negocios de Bahrein. También soy miembro de la Junta Directiva y la Tesorera de la Casa de los Diez Mandamientos, o sea la comunidad judía de Bahrein, y miembro del board de la Asociación de Comunidades Judías del Golfo.

P: Esta última, recordemos, lanzada muy recientemente. Usted es, creo yo, la primera Embajadora judía representando a un país árabe. ¿Puede compartir con nosotros algo de su experiencia en su cargo en Estados Unidos?

R: Quisiera decir ante todo que aprecio sobremanera que Su Majestad el Rey Hamad bin Isa Al Khalifa y nuestro Canciller Su Excelencia Shaikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa me hayan nombrado a ese puesto tan importante y me hayan dado todo su apoyo. Fue para mí un honor servir a mi país en ese rol de Embajadora ante Estados Unidos, un país que es un socio estratégico de Bahrein.

La verdad es que de cierta forma, resulta más sorprendiente a quienes no son bahreiníes que Bahrein haya nombrado una Embajadora judía, que a nosotros mismos. La realidad es que Su Majestad siempre apoyó una política de relación de diálogo y acción interreligiosa. Siempre apoyó la igualdad de derechos y oportunidades a gente de todos los credos, por lo cual para mí no resultó extraño que como judía, se me designe para ese puesto.

En mi período de trabajo en Estados Unidos, tuve la oportunidad de encontrarme con numerosos líderes comunitarios judíos y de participar en servicios de Shabat y de fiestas con las comunidades judías tanto en Washington como en Nueva York.

También los Embajadores de otros países árabes me dieron la bienvenida con brazos abiertos y sabían que soy judía. Les era evidentemente muy importante garantizar que yo sea incluída.

P: Y esto me lleva a preguntarle sobre el viaje que usted realizó a Israel en noviembre del 2020, por primera vez.¿Cómo fue esa experiencia para usted?

R: Para mí fue un honor y un privilegio participar en la primera delegación oficial de Bahrein a Israel, encabezada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Su Excelencia Dr. Abdullatif bin Rashid Al-Zayani , llegando a Israel en nuestra aerolínea nacional, Gulf Air, vuelo número 972, lo cual fue de por sí simbólico. Esa fue realmente mi primera visita a Israel . Si bien estuvimos en tierra por menos de 12 horas, para mí fue una experiencia surrealista.

Durante los cinco años que serví en Washington, hice muchos nuevos amigos y a menudo me preguntaban si había estado en Israel. Yo siempre respondía “aún no”. En mi corazón, abrigaba la esperanza que llegara esa oportunidad, oraba por ello, pero estaba decidida a aguardar al momento en que las circunstancias hicieran posible una visita así. Siendo una ciudadana leal a Bahrein, comprometida con mi país, naturalmente respetaba la realidad de la situación. En esos años, no podía más que soñar al respecto. En noviembre del año pasado, ese sueño se convirtió en realidad. Irónicamente, aunque nunca antes había estado en Israel, una semana después de la primera visita fui invitada a participar en la segunda delegación bahreiní, esta vez con el Centro Global por Coexistencia Pacífica a nombre del Rey Hamad.

P: Mejor ese ritmo pues, que tantos años sin visitar. Que se repita.

R: Ojalá.

P: Embajadora, usted es miembro de una singular comunidad judía en el mundo árabe, mucho más pequeña de lo que era tiempo atrás, pero indígena, autóctona de Bahrein. ¿Qué me puede contar sobre la comunidad judía de su país y sobre su familia específicamente?

R: La comunidad judía de Bahrein, la única comunidad judía autóctona del Golfo, data de los años del siglo XIX, los 1880…cuando numerosas familias judías abandonaron Irak en búsqueda de mejores oportunidades económicas y un mejor estilo de vida. Se encaminaban a la India y su embarcación se detuvo en Bahrein. Muchas de aquellas familias notaron algo especial aquí, sintieron que el lugar presentaba buenas oportunidades, y decidieron establecerse en el lugar. Desde entonces, nos hemos convertimos en parte de la textura de la sociedad bahreiní.

Muchas de las familias judías, incluyendo la mía propia, eran familias d ecomerciantes que iniciaron sus propios negocios ,en cambio de dinero, textiles y electrónica, mientras que otras trabajaban en las compañías petrolíferas, los bancos y las escuelas.

Mi abuelo fue electo al consejo municipal en 1934 y algunos de nosotros servimos en diversos roles en el gobierno, incluyendo el Consejo de Shura, que como bien se mencionó antes, es la Cámara Alta del Parlamento.

P: El tamaño de la comunidad ha ido cambiando mucho ¿verdad?

R: Así es. Antes de los años 40 del siglo pasado, la población judía de Bahrein ascendía a aproximadamente 1.000 personas. Los números se fueron reduciendo al final de aquella década y la de los 60. Hoy somos menos de 50. Pero a pesar de lo pequeño de la comunidad, nos enorgullece desempeñar un rol importante en la vida judía en el Golfo. Tenemos el único cementerio judío y estamos orgullosos de tener la sinagoga más antigua del Golfo, que ahora está en proceso de renovación. Esperamos darles a todos ustedes la bienvenida cuando vengan a visitarnos.

P: ¡ Que así sea! ¿Cómo es ser judío en Bahrein? ¿Y diría que algo cambió al respecto desde los Acuerdos de Abraham suscriptos en setiembre del año pasado?

R: Somos afortunados de vivir en Bahrein, donde Su Majestad siempre apoyó igualdad de derechos y oportunidades, como dije antes, a gente de todos los credos. En muchos sentidos, ser judío en Bahrein es como ser judío en otros países, dado que gozamos de libertad para practicar nuestra religión, recibendo gran apoyo de nuestros vecinos musulmanes, cristianos, hindúes y bahais.

P: Usted creó series de Shabat Shalom en Twitter, que han sido titulares tanto en Bahrein como en Estados Unidos e Israel. ¿Cuál fue su inspiración?

R: Siempre disfruté de conectarme con gente, y luego de la firma de los Acuerdos de Abraham, de distintos medios y de judíos de diferentes partes del mundo me preguntaron qué significaba eso para nosotros, para nuestra comunidad. Hubo mucho interés en aprender sobre Bahrein y la comunidad judía. Ese fue el ímpetu que me empujó a reconectarme con Twitter y hacer eso allí. En gran medida, diría que la respuesta superó lo que yo esperaba.

P: ¿Puede darnos algunos ejemplos concretos de las preguntas que le plantearon?

R: Muchas de ellas giraban en torno a un tema común: cómo es ser judío en Bahrein. Yo seguía respondiendo, pero sentí el deseo de ir más allá y de mostrar cuánta aceptación tiene nuestra religión en Bahrein.

Eso me inspiró a crear estas series en las que cada viernes traía tradicionalmente motivos judíos como ser mis velas de Shabat y mi copa de Kidush, así como también la botella Kedem de jugo de pomelo que ahora ya es famosa . Tomo una foto de estos elementos, con motivos típicos bahreiníes como el Árbol de la Vida y la costa Jasra desde la que se ve el puente que conecta Arabia Saudita con Bahrein. Tengo ya varios puntos más bien ubicados así que los lectores pueden sentirse libres de sumarse.

Shabbat Shalom

شبات شالوم

שבת שלום#ShabbatShalom from the Barbar Temple, considered to be part of the Dilmun culture. The most recent of the three Barbar temples was rediscovered by a Danish archaeological team in 1954.



I hope you will #VisitBahrain and see this in person pic.twitter.com/bkHTucpOKc