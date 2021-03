Los buenos y malos números del Coronavirus en Israel

Escribimos estas líneas el martes 9 de marzo, justamente al cumplirse un año desde que la llegada del Coronavirus a Israel sufrió un giro dramático,por el descubrimiento del primer caso “en la comunidad”. O sea, el primer caso de un infectado cuyo origen se desconocía. Era el comienzo de la propagación seria del virus en Israel.

Hoy, un año después de aquel día clave, que preocupó seriamente a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y a los expertos, mucha agua ha corrido bajo el puente.

Por un lado, Israel ya cruzó el umbral de los 5 millones de vacunados con la primera dosis de Pfizer.Más de 3.840.000 ya han recibido también la segunda. Y eso, como es sabido, es el único camino a una verdadera salida de la pandemia.

Por otro lado, en este año, hasta hoy martes 9 de marzo a la mañana, según datos oficiales del MSP israelí, han muerto 5.922 personas.

El número de enfermos graves con Covid-19 es 668, de los cuales 212 están conectados a respirador.

En detalle

Lo que presentamos aquí como los “buenos” números, son todos aquellos referentes tanto al gran alcance de la vacunación en Israel, como al efecto positivo en la vida real de la vacuna de Pfizer, que supera los recabados en los experimentos clínicos. Los “malos” se refieren a la gran cantidad de ciudadanos que aún no se han vacunado, y no porque el sistema no haya alcanzado, sino por su dejadez o renuencia a hacerlo, contradiciendo así toda la lógica ya explicada y confirmada sobre lo positivo y seguro de la vacuna y muy especialmente sobre la gran protección que da a quien está inoculado.

Para intensificar el ritmo, Maguen David Adom aumentará los puestos de vacunación a los que la población puede acceder sin fijar turno de antemano.

El efecto de la vacuna

Son ya varios los estudios realizados en distintos marcos médicos en Israel sobre la alta efectividad de la vacuna de Pfizer, la única que se está suministrando en Israel. Los hicieron tanto el Centro Médico Sheba-entre sus más de 9.000 funcionarios y equipos médicos- y algunas de las cajas de seguro médico entre sus afiliados. La más extensa fue la de la Kupat Jolim Klalit, la mayor de Israel. Todos demostraron que la vacuna es en la vida real más efectiva aún que en los experimentos clínicos. El Sheba demostró inclusive que ya dos semanas después de la primera dosis , hay un porcentaje considerable de protección, que evita enfermedad grave y sintomática.

Ahora, el Ministerio de Salud Pública de Israel publicó nuevos datos que no sólo confirman la conclusión acerca de la alta protección, sino que la presentan en una dimensión mayor aún.

De los testeados de Coronavirus al menos una semana después de la segunda dosis, menos del 1% dieron positivo, y menos del 0.2% desarrollaron síntomas.

Según estos datos, de 3.387.340 personas vacunadas que ya habían pasado por lo menos una semana desde la segunda dosis, solamente 4.711 dieron positivo al virus, de los cuales únicamente 907 terminaron siendo sintomáticos con fiebre o problemas respiratorios.

Según el MSP israelí. Menos del 3% de todos los pacientes hospitalizados en grave estado con Covid-19, estaban vacunados con las dos dosis. O sea, de los 6.095 pacientes graves o en estado crítico desde el comienzo de la campaña de vacunación, solamente 175, o sea el 2.87% ya habían recibido la segunda dosis. Y 4.589 de esos pacientes graves, o sea el 75% de los graves o críticos, no habían recibido tampoco la primera.

El Profesor Dror Mevoraj, jefe del departamento de Coronavirus en el Hospital Hadassah Ein Kerem de Jerusalem, dijo que “el 98% de los vacunados no se internan y eso es precisamente lo que vemos en los departamentos en el transcurso del último mes y medio”- Señaló que de los 86 internados, hay sólo 2 ó 3 que estaban vacunados.

Por otra parte, los Servicios de Salud de Meuhedet, una de las cuatro cajas de seguro médico del país, sostienen en base a un estudio entre 100.000 de sus afiliados ya vacunados, que la efectividad máxiima de la vacuna se logra en el día 15° después de la segunda dosis de Pfizer. Según Meuhedet, alcanza el 96& mientras que entre los días 7 y 14, es del 89%

Así va la vacunación

-Tomando en cuenta que por ahora se pueden vacunar solamente los mayores de 16 años, la lectura de los datos actuales indica que el 80% de quienes se pueden vacunar, ya lo han hecho.

-El 95.3% de los israelíes de 90 años y más, ya han recibido la primera dosis y la mayoría, también la segunda. Entre los ciudadanos de entre 80 y 89 años, el porcentaje es del 92.8%. Entre quienes están en sus 70 el porcentaje es del 95.7% y entre los 0 y 69, el 86.7%.

Esto es clave ya que como recordamos de las olas anteriores, son precisamente las capas etarias más avanzadas las más propensas a una enfermedad grave.

-Entre los jóvenes en sus años 20, más del 66% también se han vacunado.

-Aproximadamente 1.280.000 israelíes que pueden vacunarse, aún no se han presentado a hacerlo.

-De ellos, 999.000 tienen entre 16 y 49 años. La mitad de los no vacunados, concretamente 577.000. tienen entre 16 y 29 años. Otros 109.000 están en sus años 50 y 172.000 son mayores de 60, lo cual es por cierto el dato más preocupante.