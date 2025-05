Cristianos evangélicos hispanos de Estados Unidos, firmes defensores de Israel

Recientemente visitó Israel un grupo de más de 30 pastores evangélicos hispanos de Estados Unidos, en el marco del viaje organizado por Conexión Israel para Philos Latino y NAHPA (sigla en inglés de la Alianza Nacional de Pastores Hispanos de los Estados Unidos), que representa a iglesias cristianas y organizaciones de Fe a través de todo el país. Su objetivo, y no por primera vez: traducir su apoyo a Israel en una presencia práctica que ayude a concientizar luego a sus fieles sobre la importancia de estar con el Estado judío y combatir el antisemitismo.

El grupo, junto a la Kneset

Tuvimos la oportunidad, gracias a Roni Kaplan, co-fundador de Conexión Israel, de entrevistar al Pastor Carlos Durán oriundo de Colombia- que encabeza NAHPA-, al Pastor David Ramírez nacido en México y a Matthew Garcés, también colombiano, Director asociado de Philos Latino.

En esta entrega, publicamos la entrevista al Pastor Carlos Durán (58) residente en Estados Unidos desde los 19 años y desde hace mucho ciudadano norteamericano.

“El propósito de nuestra organización es básicamente representar nuestra fe y defender nuestra fe”, nos dice en Jerusalem. “Y eso significa poder defender los valores judeo-cristianos que son la base fundamental del Cristianismo y se originan en la Biblia judía. O sea que nuestra fe cristiana está establecida en las raíces judías y por esa razón defender nuestros valores es defender los valores judeo-cristianos”.

De esto llega de inmediato al propio Israel. “Un ataque a Israel de esa misma manera se convierte en un ataque a nuestra fe porque vienen por Israel pero por de facto van a venir por nosotros también y lo hemos experimentado a través de los últimos años en lo que ha sido una batalla cultural que nos ha redefinido muchas áreas que son valores pilares de nuestra fe”, sostiene el Pastor Durán.

No habla de partidos políticos sino de valores sobre los que se basa la vida en sociedad. Y él conoce distintas dimensiones ya que tal como dice de si mismo, es “un pastor muy inusual” que vive y guía como persona de Fe pero también tiene grado de negocios y manejo de proyectos, lo cual estima incidió en su elección al frente de NAHPA aunque nunca había estado al frente de una iglesia grande.

Durán nos explica sobre el objetivo del viaje.

“Es importante que los pastores vengan a Israel, para educarse. Pero también tenemos un proceso de educación cuando vuelven a los Estados Unidos en cuyo marco les enseñamos sobre los valores judío-cristianos y la relación con Israel”, explica. “Educamos también sobre el antisemitismo. Y les damos oportunidades para que puedan llevar su fe a la acción. Entonces, organizamos viajes a hablar con congresistas en Washington, D.C. Organizamos viajes para que vayan a sus propios estados a hablar con sus gobernadores, sus alcaldes. Y puedan decir, aquí estamos nosotros apoyando a Israel como comunidad latina”.

P: Pastor Durán ¿de dónde viene su amor por Israel y el pueblo judío que se manifiesta en forma práctica, en estos viajes de acercamiento que usted realiza, viajes de apoyo? Tengo claro que mucho pasa por la Biblia.

R: Primero que todo en nuestra organización, la Alianza Nacional de Pastores Hispanos de los Estados Unidos, el tema principal es fe en acción, o sea con expresión viva y práctica de esta fe. Es por esto que la Biblia nos llama a nosotros a orar por la paz de Jerusalén y a bendecir a Israel y nosotros queremos llevar de esto una forma práctica y hemos creado estos programas para que los pastores hispanos en los Estados Unidos y los jóvenes también que hemos traído puedan venir a Israel, ver la realidad a socio-política cultural, porque lo que ven muchas veces en nuestro país son los clips de 30 segundos de las noticias que no hablan la realidad de lo que está pasando en Israel. Los traemos acá, les mostramos, los exponemos.

P: Y estando en Israel seguramente han conocido de primera mano sitios que fueron escenarios de situaciones terribles el 7 de octubre del 2023.

R: Hoy precisamente fuimos a Nova, fuimos a los kibutz, todos pudieron llorar, ver el dolor, ver la tragedia, entender el problema que existe. Y con todo eso de fondo, después los instruimos en Estados Unidos para que puedan educar su iglesia, puedan hablar con autoridad y sabiduría del tema de Israel y puedan impactar el gobierno y el sistema social en los Estados Unidos. De esa forma nuestra fe se convierte en acción y también podemos tener un cambio a largo plazo, que es lo que nosotros buscamos.

Guiados por el Capitán Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, los pastores visitaron el kibutz Nir Oz, uno de los más terribles símbolos de la masacre. Aquí,junto a la casa de la familia Kedem-Siman Tov, en la que fueron asesinados los padres y sus tres pequeños hijos,

P: Yo lo escucho a usted y confirmo lo que siempre pensé, que a pesar de los muchos antisemitas y enemigos que hay, el pueblo judío no está solo. El problema en general es que los enemigos gritan más fuerte que los amigos.

R: Le puedo asegurar que el pueblo de Israel no está solo, la comunidad judía no está sola ni en Israel ni en el mundo. La comunidad cristiana ha apoyado a Israel a través de los años, pero creo que estamos viviendo una nueva época en el mundo con la globalización, con el internet, con las redes sociales, que influyen para mal. Nos hemos dado cuenta de la que la comunidad hispana en los Estados Unidos y en Latinoamérica es una de las mejores amigas de Israel. A nosotros en los Estados Unidos no nos paró el COVID y no nos paró el ataque del 7 de octubre del 23 para traer pastores hispanos a Israel y mostrarles la realidad. Desde el ataque del 7 de octubre nosotros hemos venido a este país ya siete veces. Esta es la séptima vez. En este grupo hay 36 pastores, todos comprometidos, que han dicho queremos ir a mostrar nuestro apoyo y nuestro amor. En Proverbios 17 dice que un buen amigo es para los momentos difíciles y nosotros tenemos ese compromiso de que no venimos aquí a pasear, venimos aquí a apoyar, a amar y a volver a nuestra casa a interceder y hacer voz por ustedes.

¿QUÉ DECIRLE AL MUNDO?

P: ¿Qué mensaje tiene usted para transmitir al mundo? Y no me refiero a cualquiera que critica a Israel sino a los que lo ponen en el banquillo de los acusados como el malo de la película.

R: Creo que nosotros tenemos que dejar de mirar al mundo sentados al frente de nuestro televisor, en nuestra sala, con una gaseosa en la mano, porque esa no es la realidad del mundo. Yo estuve aquí el día del ataque, el 7 de octubre del 2023, yo estaba en Israel. Ese sábado yo estaba acá. Vi el dolor, vi la sorpresa, vi el sufrimiento, por la gracia de Dios y el equipo nuestro. Al otro día me sacaron por Jordania, Dubái, a los Estados Unidos, y me dio dolor tener que irme, dejando a mis amigos acá, porque Israel es una isla en la mitad de un mundo musulmán, rodeado por países donde que no comparten su fe y en los que terroristas que declaran verbalmente que van a destruir a esta nación y que no tiene derecho a existir debido a sus diferencias de fe. Y por el otro lado tiene el mar Mediterráneo, no hay forma de escapar.

P: Dura descripción.

R: Aquí la única forma de salir es luchando, desde mi punto de vista. ¿Y qué dirían los Estados Unidos si México atacara a los Estados Unidos? ¿Si Canadá atacara a los Estados Unidos? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a una nación independiente que no se puede defender, o que nosotros tenemos una voz en este negocio? Creo que este es de la parte práctica. El Estado de Israel es un Estado independiente completamente, que necesita nuestro apoyo, pero tenemos que entender que nosotros también necesitamos a Israel.

P: ¿Por qué lo dice?

R: Porque Israel es el único faro de esperanza en el Medio Oeste, es la única democracia que existe. Y si permitimos que ese mismo ataque, quizás no físico pero cultural contra nuestros valores, ocurra en nuestros países, lo primero que va a caer va a ser nuestra democracia, como ha pasado en Venezuela, como está pasando en Nicaragua, y en otros países donde las fundaciones morales, que son fundaciones judeo-cristianas, han sido corroídas, se han quebrantado, y después de esto no hay valores, no hay un compás moral, y la democracia ha caído. Creo que tenemos que entender que si no actuamos ahora, para ayudar a Israel, para defender nuestros valores judeo-cristianos, nosotros mismos estamos condenados a repetir el pasado, y a sufrir las consecuencias de nuestra inacción ante el antisemitismo, que es también anticristianismo. Entonces, es no solamente apoyar a Israel, es poder nosotros mismos estar seguros de que nuestra fe y nuestro sistema sobrevivan.

P: Impresionante testimonio Pastor Durán. Muchísimas gracias.

R: A ti por el interés.