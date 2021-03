Israel emitió sello en honor a jurista argentino-israelí Natan Lerner

Por iniciativa de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, la Dirección General de Correo de Israel acaba de emitir un sello en reconocimiento a la brillante trayectoria de Natán Lerner.Justo y digno tributo a una de las grandes figuras que emergieron del Judaísmo Latinoamericano que se radicaron en Israel y cuyo quehacer trascendió fronteras.Jurista, docente, conferenciante,escritor, columnista y activista comunitario, Lerner fallecido hace casi tres años, se destacó con grandes relieves en los distintos espacios de su quehacer.

Nacido en Polonia en 1925, sus padres emigraron a la Argentina en 1931.En este país se graduó de abogado en 1950 y obtiene el doctorado en Derecho y Ciencias Sociales en 1958, ambos en la Universidad de Buenos Aires.Fue Vicepresidente de la DAIA, ejerció la abogacía hasta 1963 y en ese año se traslada a Nueva York en calidad de representante del Congreso Judío Mundial ante Naciones Unidas.

Se radica en Israel en 1966 donde se desempeñó como Director de la Oficina del Congreso Judío Mundial hasta 1983. Desde 1984 a 1989 fue el Director del International Center por the University of Jewish Civilization en Jerusalén. Paralelamente comienza su carrera como Docente Universitario en la Universidad de Tel-Aviv y posteriormente en el Centro Interdisciplinario Herzlía contándose entre los fundadores de su Facultad de Derecho, en los cuales impartió Derecho Internacional y Derechos Humanos.Por todo ello no debe extrañar que El Centro interdisciplinario de Herzlía le confirió el título de Profesor Emérito.Fue igualmente una autoridad mundial en Derecho Internacional Público, así como en áreas de los Derechos Humanos y las relaciones entre el Estado y las Confesiones Religiosas.Asesoró a organizaciones internacionales y en este contexto, elaboró para Unesco un estudio que apunta a la coordinación de intrumentos entre Naciones Unidas y Unesco en la lucha contra la discriminación racial .Asesoró a las distintas Delgaciones de Israel ante Naciones Unidas y fue ni mas ni menos que el redactor de la Convención de Naciones Unidas en materia de discriminación racial.

Fue igualmente miembro del conjunto de expertos de Naciones Unidas en lo que atañe a Libertad de Expresión y Protección ante el odio Religioso así como integrante de IRLA, Asocación Internacional de Libertad Religiosa.

Pionero y visionario

Hubo un área en al cual Lerner jugó un papel decisivo y que surgió producto de circunstancias muy especiales. En al década del 70 del siglo anterior, Lerner fue invitado a disertar en el Centro de Estudios Judeo-Cristianos de Madrid. Poco antes de comenzar su disertación, irrumpió la policía del régimen franquista cancelando la conferencia aduciendo que no se habían obtenido los permisos pertinentes.Al otro día y en el transcurso de una cena que sus afitriones le ofrecieron a título de desagravio, Lerner lanzó la idea de celebrar periódicamente encuentros entre judíos y cristianos, españoles e israelíes. Forma la comisión israelí en la que igualmente jugó un rol preponderante el extinto Nahum Schutz y así con el invalorable apoyo y coparticipación de Sor Ionel y el Centro de Estudios Judeo-Crisitianos de Madrid y posteriormente también el de la Amistad Judeo-Cristiana de Valencia, surgen los Simposios Hispano- Israelíes celebrados cada dos años en España e Israel respectivamente, los cuales se extendieron por cuatro décadas, algo inusual en este tipo de eventos.En lo personal, tuve el honor y privilegio de tomar parte de los mismos durante treinta años.

Los simposios reunieron a destacados académicos e intelectuales de ambos países y confesiones religiosas, configurando un éxito rotundo.Amén de lo mucho que se recojía en cada simposio, para muchos españoles era la primera vez que se topaban con judíos a este nivel, para otros fue una magnífica oportunidad para acceder a las fuentes judías en su real dimensión y a una imagen más fidedigna del Estado de Israel.Fue igualmente una oportunidad de instrumentar el reciente cambio operado en la Iglesia Católica en relación al Judaísmo y al pueblo judío a partir de la Declaración Nostra Aetate del año 1965 y posteriores declaraciones del mismo tenor. Para los israelíes,los simposios fue una oportunidad para calibrar en toda su envergadura la presencia judía en España. Para los que proveníamos de América Latima, fue asimismo especialmente grato pulsar la España democrática-algo utópico e inimaginable en la década del 60 del siglo anterior-, y reencontrarnos con una parte inseparable de nuestro rico acervo cultural.Cabe recordar, que España e Israel no entablaron relaciones diplomáticas hasta el año 1986, todo lo cual acrecentó la trascendencia de los antedichos simposios.

Más aún, Lerner jugó un rol preponderante en la elección de la temática de los simposios.Tópicos como "Libertad Religiosa", "Derechos de las Minorías", "Derechos Humanos y Naciones", "Pluralismo y Tolerancia", "Multiculturalismo y Globalización", "La Familia en Nuestros Días", no sólo fueron y continúan siendo de palpitante actualidad, sino que la naturaleza de los mismos, posibilitó a ambas delegaciones compartir posturas y aproximaciones y contribuir de ese modo, a la excelente atmósfera que siempre reinó en los simposios.En el año 2013 Lerner se hizo merecidamente acreedor al prestigioso Premio Toledano otorgado en Israel, por su significativa contribución al fortalecimientos de los vínculos entre España e Israel y en particular a las relaciones interreligiosas entre judíos y cristianos en ambos países.

Lerner fue autor de diversos libros en inglés y español.Los volúmenes en inglés fueron The Crime of Incitement of Group Hatred(1965),The UN Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination(1980),Religion, Beliefs and International Human Rights (2000),Group Rights and Discrimination in International Law (2003) y Religion, Secular Beliefs and Human Rights (2006).Este último volumen fue igualmente traducido al japonés (2009).

En español fueron de su autoría En Defensa de los Derechos Humanos(1958), Esquema del Derecho Israelí(1963), Judíos y no Judíos ante la Ley Israelí(1978), Israel y la Condición Judía: el Derecho a ser Diferente(1987), Minorías y Grupos en el Derecho Internacional(1991), Discriminación Racial y Religiosa en el Derecho Internacional(2002) y De lo Parroquial y Universal(2010).

Han transcurrido casi tres años de acaecido su fallecimiento, pero la vida y obra de Lerner continúan suscitando vivo interés.Próximamente el Congreso Judío Latinoamericano publicará sus memorias en español, en tanto que el Centro Interdisciplinario de Herzlía editará una antología en su honor y en hebreo en la revista Derecho y Negocios, en la que prestigiosos académicos de Israel y del Exterior abordarán distintas facetas de su trayectoria y cosmovisión

Natan Lerner reunía todos los atributos de un gran jurista. Fué y continuará siendo un referente a nivel mundial en los espacios en los cuales operó y se especializó.

