EL DÍA DESPUÉS

Por Yossy Goldman

Buenas ideas y proyectos importantes se sugieren frecuentemente. La pregunta es: ¿salen de la etapa de planificación? Y si lo hacen, ¿cuánto duran? ¿Qué grado de permanencia tienen?

“Moshé convocó a toda la comunidad israelita” (Shemot 35:1) estas son las primeras palabras de la parashá Vaiakhel. Rashi nos dice que este día de convocación fue el día posterior a Iom Kipur. Moshé descendió del Monte Sinaí en Iom Kipur trayendo el mensaje del perdón de D-os por el pecado del Becerro de Oro. Al día siguiente, reunió al pueblo y les ordenó construir el Santuario.

¿Por qué es importante saber que este era el día posterior a Iom Kipur?

Quizás es porque mientras que en Iom Kipur todos son santos, el desafío es ser santo después de Iom Kipur. Es relativamente fácil ser santo en el día mas sagrado del año. La prueba de fé es mantener nuestro buen comportamiento en los días y semanas posteriores a esa experiencia impresionante y sagrada ¿Seguiremos inspirados o nuestro entusiasmo decaerá luego de Neilá? ¿Cuántas sinagogas se llenan completamente en Iom Kipur y luchan por un minian la mañana siguiente?

Un hijo dice kadish por su padre o madre fielmente durante la semana de Shivá. ¿Y después? O quizás viene a la sinagoga regularmente y recita kadish durante los 11 meses; y al siguiente día no aparece mas.

Y no es solo en la sinagoga, es así en la vida. ¿Qué pasa después de la luna de miel? ¿O después del primer aniversario? ¿Tenemos el compromiso y el poder de permanencia para seguir por mucho tiempo?

Muchas personas se inspiran en un momento u otro. A través de los años, he visto muchos hombres y mujeres pasar por una etapa dedicada de vida judía para luego volver a los viejos habitos y estilo de vida. Y no sucedió porque su compromiso se debilitó, sino porque no implementaron un programa sustentable para que ese compromiso prosperara.

Por ejemplo Shabat. Una pareja experimenta el sentido real de Shabat por primera vez en su vida. Luego una y otra vez, hasta que deciden que quieren esto para ellos. Es tan sereno, tan espiritual y tan especial. Asi que se comprometen a cuidar Shabat. Empiezan llendo caminando a la sinagoga cada sábado. Solo hay un problema: viven a cincuenta cuadras de la sinagoga que los inspira. No es imposible caminar cincuenta cuadras, mucha gente lo hace como ejercicio todos los días. Asi que mientras están en un nivel espiritual alto funciona, pero la realidad es que simplemente esto no es sustentable. Si no se mudan cerca de su sinagoga favorita, algo va a fallar.

Este es un llamado no solo a mantener nuestro momento de inspiración espiritual, sino a tomar los pasos prácticos para realizarlo. Para tener exito en el largo plazo, debemos tener un plan pragmático; un programa realista, factible y alcanzable para llegar al final. Sino, D-os libre, nuestras fervientes emociones de un momento se convertirán en una tormenta en un vaso de agua.

Seamos suficientemente inspirados para asegurarnos que la inspiración dure.

CÓMO EDUCAR EXITOSAMENTE

"[La gente trajo sus] brazaletes, anillos para la nariz, anillos y cinturones de castidad [de oro]." (Shemot 35:22)

El comentarista bíblico medieval Rabí Abraham Ibn Ezra traduce la lista de objetos ligeramente diferente como “aros, anillos para la nariz, anillos y brazaletes.”

Los cuatro objetos que las mujeres donaron aluden a los cuatro aspectos de una crianza y educación judía apropiadas:

Aros: Escuchar cuidadosamente la conversación de los niños con sus compañeros, porque los niños aprenden cómo hablar del ejemplo que dan sus mayores; si algo está mal en cómo hablan, significa que algo está mal en cómo hablan sus modelos a seguir.

Anillos para la nariz: Desarrollar un sentido agudo del “olfato” para determinar si las amistades con otros niños son benéficas.

Anillos: Indicar a los niños el camino apropiado, guiándolos suavemente a adherirse a las enseñanzas de la Torá y no seguir caminos perjudiciales.

Brazaletes: Tener el brazo firme, porque incluso si los niños se portan bien, es necesario ser firme con ellos para fomentar el entusiasmo por sus estudios.

Likutei Diburim, vol. 3, págs. 573-574 (Edición en Inglés: vol. V, págs. 235-236).

PARASHÁ EN 30"

Éxodo (Shemot) 35:1 – 40:38

La décima sección del libro de Éxodo comienza con Moisés bajando del Monte Sinaí por tercera y última vez e inmediatamente congrega (Vaiakhel en Hebreo) al pueblo judío. Moisés les informa que D-os los ha perdonado por el pecado del Becerro de Oro y les ha instruido que construyan un Tabernáculo como señal de su perdón.

La onceava y última sección del libro de Éxodo comienza informándonos a quien Moisés había designado (Pekudei en Hebreo) para ocuparse del funcionamiento y transporte del Tabernáculo. Habiendo concluido el relato de cómo los artesanos hicieron los diversos componentes del Tabernáculo, la Torá procede a describir cómo esos mismos artesanos hicieron las vestimentas sacerdotales y cómo finalmente fue erigido el Tabernáculo.

SABIOS DE ISRAEL

RABÍ ITZJAK LAMPRONTI (EL "PÁJAD ITZJAK") (1679-1756)

Rabí Itzjak Jízkia ben Shmuel Lampronti, el renombrado autor del Pájad Itzjak, nació en Ferrara, Italia, en el año 1679.

A la edad de seis años Rabí Itzjak perdió a su padre, y sobre su madre cayó el peso de la educación de su pequeño hijo. Con sumo esmero y dedicación, ésta vio que su hijo recibiera una sólida educación, tanto en los campos de la Torá como en otras ciencias seculares.

Su primer maestro fue Rabí Shabtai Eljanán Racanti, el Rabino de la ciudad, y cuando hubo crecido fue enviado a la ciudad de Logo, cercana a Ferrara, donde se integró al alumnado de la Ieshivá dirigida por Rabí Manoaj Provinzali.

Posteriormente viajó a Padua, donde cursó estudios de medicina en la universidad local y, culminados estos, fue a vivir a Mantua, donde bebió ávidamente los conocimientos de la Torá de boca de Rabí Iehudá Bariel, el más grande de los Rabinos de Italia de esa época.

A los 22 años Rabí Itzjak regresó a su ciudad natal, Ferrara, donde fue aceptado como maestro en la escuela judía local.

Simultáneamente, Rabí Itzjak adquirió destreza en el arte de la curación y pronto se difundió su renombre como médico de primerísima calidad.

Con el correr del tiempo su éxito se fue incrementando, tanto en el ámbito de los estudios judaicos como en el aspecto profesional de la medicina, y numerosos miembros de la nobleza italiana acudían a él para la curación de sus dolencias.

Sus alumnos, con cariño, le dieron el mote de "nuestro Patriarca Itzjak".

Su fama se debió, fundamentalmente, a su obra titulada Pájad Itzjak. Es una enciclopedia talmúdica, la primera en su género, en la que se encuentran ordenadas todas las halajot -leyes - y lo relacionado a ellas, por orden alfabético. En cada ítem Rabí Itzjak trae a colación todo el material que le corresponde, extraído de la Mishná, la Guemará -Talmud y sus comentaristas, y numerosas Responsas.

Rabí Itzjak falleció en 1756, a los 77 años.

PREPARATIVOS PARA PESAJ

Jametz significa “grano fermentado”. En Pesaj, no solo no comemos jametz, sino que ni siquiera debemos tenerlo. Si una comida o bebida contiene incluso un vestigio de trigo, cebada, centeno, espelta, avena o sus derivados, y no fue cuidada para que no leude o fermente, es jametz. Lo que significa que cualquier comida o bebida procesada hoy se puede asumir que es jametz a menos que se haya certificado que no lo es.

El problema es que nuestras casas están llenas de esto. Es por esto que nos embarcamos en una limpieza completa y en una misión de búsqueda y destrucción durante las semanas anteriores a Pesaj. Limpiamos todas y cada una de las áreas donde pueda entrar comida (no se moleste con los lugares donde no entra nunca comida). Movemos los muebles, horno y heladera; buscamos debajo de los sofás; limpiamos sillas, armarios y bibliotecas. También la oficina, los bolsillos de la campera y el auto.

El mayor trabajo es, por supuesto, la cocina. Después de limpiarla, use papel de aluminio o papel para cubrir todas las superficies que puedan entrar en contacto con la comida.

Lo mejor es tener vajilla y utensilios de cocina separados para ser usados en Pesaj. Si esto no es posible, algunas cosas de la cocina se pueden hacer kosher para Pesaj.

La Venta

Ahora estará pensando, “¿Qué hago con mi exclusiva botella de whisky de 30 años?”. Para estas cosas hay una alternativa: asegúrese simplemente que no le pertenecen a usted durante Pesaj.

Tome el jametz que quiere salvar, la comida, bebidas y utensilios usados durante el año (y no kasherizados para Pesaj), y guárdelos en un armario o cuarto que cerrará con llave o sellará. Luego, autorice a un rabino con experiencia a hacer una venta legalmente vinculante tanto de acuerdo a la ley judía como a la civil. El venderá todo su jametz justo antes de Pesaj, y lo comprará de nuevo tan pronto como termine la festividad. La noche en que termina Pesaj, luego que el rabino haya recomprado su jametz, ya puede abrir esa botella de whisky para hacer lejaim.

