Una nueva vida para el diario El Día

Mi nombre es Rocío Albacete, tengo 19 años. Soy estudiante de derecho.Actualmente formo parte de la Directiva del Diario El Día y también me encuentro trabajando en Comisión Editorial junto con mis compañeros.

Sos una mujer joven. ¿Cómo surge en vos la militancia política y que signfica ser mujer en política al empezar? ¿Todavía se manda a las mujeres a hacer café?

Siempre me intereso la política, pero la militancia activa surge de un deseo de hacer algo para cambiar las cosas. Siento que aunque hayamos avanzado mucho al Uruguay aún le falta cambiar en muchos aspectos: algunos son cambios a nivel estructural o de funcionamiento, y otros son prejuicios a nivel cultural. Y en la política constantemente se están contemplando ambos aspectos. Se hacen proyectos, charlas, reuniones. Se le da visibilidad a los problemas y se elaboran mecanismos para solucionarlos. Es decir, no mirar desde afuera, si no involucrarse.

Rocío Albacete Franco Saxlund

Por ejemplo con este tema de la mujer en la política y la mujer en el mundo en general, por más que hemos avanzado mucho y tenemos más igualdad en derechos, siento que en muchos aspectos aún se tiene una mentalidad machista que minimiza, desprecia y condiciona a la mujer a determinados roles, solo por su condición de mujer. En el ámbito político el tema se vuelve quizá más complejo porque la política siempre fue concebida como una actividad únicamente masculina. Yo personalmente no he sufrido tanto el hecho de tener que enfrentarme a comentarios, actitudes o situaciones en las cuales me hagan sentir incómoda por ser mujer, pero porque recién estoy empezando. Se que hay muchas compañeras que llevan más tiempo militando o incluso ya están en lugares importantes y sufren el machismo día a día. Y algunas se animan a contarlo, pero otras no. Esto significa un problema enorme para las mujeres que quieren participar de la política y más aun para las que desean hacer de la política su profesión, porque si constantemente se ven atacadasmuchas van a terminar desistiendo. Entiendo que es por esto también que no tenemos un gran porcentaje o un porcentaje más equitativo de mujeres activas en política, lo podemos ver por ejemplo en la representatividad de nuestros parlamentarios: la mayoría son hombres. No hemos tenido tampoco ninguna mujer Presidenta, y recién en este periodo electoral es que tuvimos la primera mujer Vicepresidenta electa directamente. Creo que principalmente los jóvenes somos responsables de hacer que esto cambie y la política sea un ambiente mucho más favorable para las mujeres. Los jóvenes somos los actores del cambio.

¿Qué significa el diario "El Día" para una joven?

El Diario El Día significa muchas cosas. Primero significa historia, el histórico periódico popular que funda Batlle y Ordoñez en 1867,donde se dio lugar a distintas voces, donde comienza la carrera de varias figuras que luego fueron significativas para nuestro país y donde nacieron también muchas ideas y proyectos del Partido Colorado. El Diario El Día siempre tuvo esa significancia, como una mezcla de orgullo con nostalgia. Pero también significa renovación, porque El Día que surgió en esta nueva etapa no es el mismo que fue hace tantos años. Nosotros actualmente buscamos ser un diario mas que nada de opinión, una puerta para la difusión de distintas ideas e ideales por parte de los autores, donde se pueda escribir y cuestionar muchos temas que nos interpelan día a día. Creo que ese es el mayor objetivo: generar distintas reflexiones. Por eso también somos un diario plural y abierto a todo el que desee escribir. Además, el Diario el Día actual surge de una propuesta de juventud. Muchas veces se dice, y sobre todo en el ámbito de la política, que los jóvenes no estamos preparados para afrontar grandes desafíos, que nos falta mucho para lograr hacer algo significativo o que no somos capaces debido a nuestra corta experiencia. Creo que esta vez demostramos que si lo somos. Este es un proyecto que nace íntegramente de la juventud, y se lleva a cabo gracias a la voluntad, organización y apoyo de más de sesenta jóvenes.

Más allá de esto, personalmente el hecho de que este gran proyecto haya dado sus frutos me toca también a nivel personal. Desde pequeña siempre me encantó escribir, es una de mis pasiones en la vida. Desde poesía y cuentos hasta párrafos de opiniones. Cuando me enteré de que existía la idea de resurgir El Día y un compañero me invitó a escribir, no podía creer. No caía en la cuenta de que algo escrito por mi pudiese ser publicado, difundido y leído por varias personas. Todavía no caigo en la cuenta. Luego me interioricé más en el proyecto gracias a los compañeros y a quienes me votaron también para que formara parte de la Directiva, pero siempre me alegra poder seguir participando como escritora. Me llena mucho.

Entonces desde mi punto de vista el Diario el Día es eso, es historia y es renovación. Es como dice nuestro lema “con la experiencia del ayer, enfocados en el mañana”. Y, personalmente, también es alegría y un logro.

De izquierda a derecha: Diego Riveiro, Rocío Albacete, Pablo Ramos, Franco Saxlund, Probo Ovelar y Gonzalo Fontenla

¿Qué papel a tu entender, juegan las redes en la militancia política de los que recién comienzan?

Las redes sociales a mi entender juegan un papel fundamental. Primero porque a través de las mismas se le da difusión a muchas noticias y situaciones del ámbito político. La mayor parte de las personas pasamos un importante porcentaje de nuestra vida frente a los teléfonos, computadoras, etc, que nos dan ese componente de inmediatez: sucede algo y enseguida lo sabemos, todo se difunde. Entonces es en estas redes que se concentran políticos y militantes: se intercambian opiniones, se discuten ideas y se generan posturas a veces polémicas que también dan visibilidad a ciertos temas. Y a través de gente incluso de distintos partidos se generan debates. Esto lo he visto mucho por ejemplo en Twitter, que creo que debe ser la red social donde los políticos más se expresan ya que permite sobre todo escribir. Para una persona que recién empieza a interesarse en la política, entrar a Twitter y ver a otros individuos debatiendo sobre distintos temas todos los días es un cambio importante, porque la persona probablemente terminará formándose una opinión sobre esos temas o al menos se sentirá identificada con una determinada postura más que con otra.

También creo que las redes sociales son un gran espacio para formar militantes políticos, porque se facilita la comunicación entre personas con ideas similares. A mi por ejemplo me invito un compañero por Twitter a formar parte de la Juventud Batllismo Abierto, la agrupación en la que milito. Y así es como distintas agrupaciones van convocando o interactuando con personas que quizá nunca se habían puesto a pensar siquiera la posibilidad de militar en un partido político.

Contanos acerca de vuestro proyecto

El proyecto nace de un grupo de jóvenes que nos identificamos con los ideales Batllistas, con la idea de resurgir el histórico diario El Día. La idea comienza a gestarse según tengo entendido a través de la red social Twitter. Un compañero tuvo la idea, lo publico en un tweet y a los pocos días se crea un grupo allí. Es la magia y la inmediatez de las redes sociales, como hablabamos anteriormente. Luego nos fuimos sumando muchos más con la voluntad de aportar, se armó un grupo de WhatsApp con más de cuarenta personas interesadas. Tuvimos varias reuniones, presenciales y por zoom, donde se decidió como iba a coordinarse el proyecto y, más que nada, a que queríamos llegar exactamente, que queríamos ser.

Posteriormente se vota a los integrantes de cada grupo de trabajo, se definen sus funciones y se crea un organigrama. De ahí surge la Directiva del diario que se encarga de las tareas más ejecutivas; la Comisión Editorial que se ocupa de la revisión y publicación de los artículos para cada edición; la Comisión Técnica encargada del armado y gestión de la página web y redes; Tesorería encargada del manejo de los fondos, etc. Posteriormente nos dimos cuenta que el proyecto venia avanzando muy bien y decidimos buscar una fecha para lanzar la primera edición, que fue el 10 de diciembre.

El Día cuenta con diez secciones: Política, Internacionales, Economía y sectoriales, Historia, Educación y Cultura, Sociedad, Género y Diversidad, Ambiente y Agro, Deportes, y una columna de Especiales dedicada a aquellos artículos y entrevistas que se publican en fechas particularesSomos un diario plural: todos pueden sumarse a escribir, sin importar su ideología política o el tema del que deseen hablar. No somos un diario partidario. Hoy en día el Diario ha recibido artículos de más de sesenta personas y cuenta con alrededor de veinte personas que escriben de forma fija para todas las ediciones. Publicamos una nueva edición cada quince días.

¿Cómo es la dinámica de trabajo?

La dinámica de trabajo para cada edición es la siguiente. Primero, desde la Directiva del Diario se establece la nueva fecha de salida del mismo. Luego una persona nos propone que desea escribir un artículo sobre determinado tema, o nosotros nos contactamos con cierta persona porque nos interesa que escriba. Si la persona está de acuerdo, la Comisión Técnica se encarga de la creación de un usuario a su nombre en la página web del Diario. Los escritores personalizan sus usuarios, agregan una descripción de su persona, una foto o como gusten. Luego suben sus artículos a la página web, en donde quedan pendientes hasta la próxima edición. En ese tiempo, desde Comisión Editorial nos ocupamos de leer los artículos subidos. Los revisamos y en caso de que tengan errores de forma (es decir, errores de sintaxis, palabras mal escritas, acentos, etc) nos comunicamos con los escritores planteándoles los cambios y posibles correcciones, siempre planteando un diálogo. Si los escritores están de acuerdo, se corrigen las posibles fallas y los artículos se programan en la página para ser subidos. ComisiónTécnicase encarga posteriormente de la creación de los flyers para cada edición cuidando la estética y colores del Diario, y de la difusión de los artículos en redes sociales: en Twitter @DiarioElDia_UY, en Facebook @diarioeldia.uy, y en Instagram @eldia.uy

Para la gente mayor, me incluyo, un diario implica aroma a tinta, conversaciones en voz alta, ¿cómo se vive un proyecto de un diario sin tinta?

Sobre las conversaciones, estas siguen estando solo que a través de los distintos medios electrónicos, también debido a la poca posibilidad de reunión por la pandemia de covid. Aunque entiendo que no es lo mismo que se acostumbraba antes. Pero desde mi perspectiva el proyecto de un Diario sin tinta actualmente se vive de forma similar. Primero porque la mayor parte de los que conformamos este proyecto somos jóvenes, por lo cual crecimos rodeados de tecnología en esta nueva era y estamos quizámás acostumbrados a leer desde la pantalla de un celular, una computadora, etc, antes que desde el papel. El hecho de tener una página en formato digital también tiene sus ventajas. Por ejemplo, tenemos más inmediatez que un clásico diario únicamente en papel. Si sucede un hecho importante mañana y alguien decide escribir sobre eso, mañana mismo podemos publicar su artículo en la página. Porque si bien publicamos una edición cada quince días, esta previsto que si hay acontecimientos importantes o urgentes en medio se puedan publicar artículos al respecto. Creo que la página web también nos asegura la ventaja de una mayor accesibilidad: no se necesita ir al quiosco más cercano a comprar el Diario, si no que los distintos artículos se encuentran a un click de distancia.

¿Qué opinas del papel de la prensa y de la sobreinformación?

Yo creo que la prensa juega un rol muy importante en la sociedad, ya que es la encargada de llevar a los hogares de los uruguayos las noticias del día a día, las situaciones que nos interesan colectivamente. Pero también creo que ser parte de la prensa implica una gran responsabilidad. Muchas veces, por más objetivo que se intente ser, la subjetividad de las opiniones que maneja cada uno pueden terminar influyendo en la información que se propaga, y se generan noticias incorrectas o mal entendidas. Los periodistas tienen la gran labor de intentar ser lo más objetivo posibles, así como las fuentes de donde se obtiene la información que luego amplían y difunden los medios de comunicación. Aunque muchas veces los malos entendidos con las noticias se generan a propósito, por ejemplo con todo el tema de las llamadas “fakenews”: las noticias falsas que provienen de fuentes no confiables o son difundidas por personas poco fiables e incluso mal intencionadas que logran engañar a la prensa. Con la vertiginosidad que se mueve el mundo hoy en día en un momento puede resultar falso algo que se suponía verdadero, o viceversa.

Además de ello, constantemente somos bombardeados con enormes cantidades de información, porque en el mundo todo el tiempo están pasando distintas cosas, y todo nos tiene que llegar. A veces nos enteramos de situaciones que no afectan nuestra vida en lo más mínimo, pero aun así les damos muchísima importancia. O noticias que sabemos que probablemente no son verdaderas, pero aun así elegimos leer o escuchar.Tenemos el ejemplo de a pandemia por Coronavirus: las primeras semanas no se hablaba de otra cosa, en la televisión, en los diarios, en la radio, en las redes sociales, en todos lados. Se daban distintas informaciones que la gente asimilaba y tomaba como verdadera sante la enorme desesperación que genera una situación incierta como una pandemia. Esta sobrecarga termina afectando la mente de las propias personas, pues magnifica el temor y la paranoia, muchas veces ante noticias falsas o injustificadas. Creo que los remitentes también tenemos la tarea de no tomarnos todo como si fuese el fin del mundo, y de elegir de donde proviene la información consumimos: que fuentes sabemos o damos por sentado que son fiables y cuáles no.

¿Te parece que "El Día" va a cubrir alguna necesidad del mercado que no esté satisfecha?

No, yo considero que no. Si hablamos de mercado en términos económicos, sé que hay más medios que se encargan a la difusión de opiniones como hacemos nosotros. El Día es un diario que busca dar espacio a las distintas posturas que quieran expresar los escritores, afirmando los ideales democráticos que nos caracterizan y que caracterizan a los uruguayos en general también.