Cómo los árabes discriminan contra las palestinos

La Autoridad Palestina (AP) ha invitado a Irak a enviar observadores para monitorear las elecciones parlamentarias palestinas, siempre y cuando se celebren el 22 de mayo. La invitación fue extendida a Mohamed al-Halbousi, presidente del Consejo de Representantes de Irak, por el El embajador de la Autoridad Palestina en Irak, Ahmed Akl, durante una reunión en Bagdad.

No está claro si los iraquíes han aceptado la invitación. Sin embargo, lo que está claro es que Irak se encuentra entre los muchos países árabes donde los palestinos continúan enfrentándose a medidas y leyes discriminatorias.

Peor aún, parece que las autoridades iraquíes están llevando a cabo una política de limpieza étnica contra los pocos miles de palestinos que aún viven en Irak.

Según un informe reciente, las autoridades iraquíes ahora exigen que los palestinos que abandonan Irak por un período superior a tres meses soliciten una visa de entrada.

Un miembro del parlamento iraquí dijo al medio de comunicación panárabe Al-Araby Al-Jadeed que el Ministerio de Relaciones Exteriores iraquí ha distribuido una directiva que impide el regreso de cualquier palestino que pase más de tres meses fuera de Irak, a menos que sea concedido una visa de entrada por una embajada iraquí.



El parlamentario anónimo dijo que la directiva requiere que el palestino explique la razón por la que permaneció fuera de Irak durante más de tres meses. La nueva medida, agregó, también se aplica a los palestinos que nacieron en Irak.



Algunos palestinos que se acercaron al consulado iraquí en Estambul, Turquía, para obtener una visa de entrada y poder regresar a sus hogares en Irak fueron rechazados, reveló el MK iraquí. "Esta es una decisión inmoral que es incompatible con las consignas planteadas por Irak en apoyo de la cuestión palestina", remarcó.



La nueva medida significa que cientos de palestinos que abandonaron Irak por diversos motivos, incluido el tratamiento médico o la educación, ahora tendrán dificultades para regresar a sus hogares. Estos palestinos, a quienes nunca se les concedió la ciudadanía iraquí, se convertirán en refugiados en los países que están visitando. El número de palestinos que residen en Irak se redujo drásticamente de unos 40.000 antes de la invasión estadounidense de Irak en 2003 a menos de 4.000 en la actualidad.



Muchos palestinos huyeron de Irak después de haber sido expuestos a campañas de violencia y asesinatos por parte de milicianos iraquíes, quienes los acusaron de estar afiliados al régimen del ex dictador iraquí Saddam Hussein.



"Los sucesivos gobiernos iraquíes han despojado a los palestinos de su identidad y documentos de viaje", según otro informe de Al-Araby Al-Jadeed.



"Habiendo sido calumniados por ser 'leales a los baazistas' y 'los favoritos de Saddam', los refugiados palestinos fueron atacados fuertemente por las milicias chiítas sectarias. Solo en 2003, 344 familias palestinas fueron expulsadas por la fuerza de sus hogares por las milicias. Entre 2003 y 2016, aproximadamente 300 Refugiados palestinos fueron asesinados por estas milicias. Las autoridades iraquíes en gran parte hicieron la vista gorda, ya que los palestinos han sido demonizados incluso en publicaciones en las redes sociales como posibles 'terroristas' por cuentas vinculadas al Ministerio del Interior [iraquí] ".



En 2017, el presidente iraquí Fuad Masum aprobó una ley que despojó de sus derechos a los refugiados palestinos que vivían en Irak y los clasificó como extranjeros.



El Centro de Retorno Palestino condenó en los términos más enérgicos la ley y dijo que discrimina a los palestinos que viven en Irak. El centro pidió a la comunidad internacional que condene la nueva legislación y ejerza una fuerte presión sobre el gobierno iraquí para que respete sus obligaciones internacionales con los palestinos.



Sin embargo, la comunidad internacional y los llamados grupos e individuos pro palestinos aún no han pronunciado una palabra sobre las medidas discriminatorias contra los palestinos que viven en Irak.



La reacción internacional, por supuesto, habría sido completamente diferente si Israel hubiera tomado tales medidas contra los palestinos. Evidentemente, a nadie le importa realmente la difícil situación de los palestinos. Solo se preocupan por ellos si se les puede hacer aparecer como víctimas de Israel, nunca de un país árabe.



Un palestino que salió de Irak para someterse a una cirugía de pierna en Turquía fue citado diciendo que la embajada iraquí en Turquía rechazó su solicitud de visa de entrada más de una vez. "No sé a dónde ir ahora", dijo. "Nací en Irak y no tengo otro lugar adonde ir. Mi familia y todos mis parientes viven en Irak".



Thamer Ali, un palestino iraquí de 66 años, dijo que el gobierno iraquí "todavía trata con nosotros como extranjeros, y no tenemos derecho a un empleo o trabajar en instituciones gubernamentales o privadas".



Ali dijo que él y otros palestinos que viven en Irak han pedido ayuda a la Autoridad Palestina "docenas de veces", sin éxito.



El silencio de la Autoridad Palestina sobre el maltrato a los palestinos en Irak no es ninguna sorpresa. Los líderes palestinos están demasiado ocupados atacando a Israel y exigiendo que la Corte Penal Internacional (CPI) procese a los israelíes por presuntos "crímenes de guerra" contra los palestinos para notar el sufrimiento de los palestinos a manos de un país árabe.



Este silencio continuo significa que pronto no quedará ningún palestino en Irak.



Es poco probable que la CPI, que parece obsesionada con Israel, inicie una investigación sobre la limpieza étnica de palestinos en Irak. Asimismo, es poco probable que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebre una sesión de emergencia para denunciar a Irak por sus medidas discriminatorias contra los palestinos. Los medios de comunicación internacionales, por su parte, también continuarán con sus ataques usualmente venenosos - y usualmente injustificados - contra Israel, mientras ignoran el tratamiento horrendo que los palestinos reciben de sus hermanos árabes.