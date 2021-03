La aliá en pandemia de @roitele1 de jewtitter

Tamar Burgos es @roitele1 en twitter y la colo para los amigos. Su aliá fue un acontecimiento twittero para sus fans.

Por eso compartimos esta entrevista.

Vengo de una familia tradicionalista, no religiosa, y tuve una educación judía no formal, de adulta me formé por mi cuenta. Me recibí de Psicóloga en la UBA, luego de Paramédica, revalidé mi título en USA y en el Maguen David Adom (Israel), especializándome en Atención a la Victima de Trauma, participando de los rescates de Embajada y Amia, fui docente de RCP y Rescate en altura y Manejo de Politraumatizados.

Colo, sos una twittera con mucho éxito y muy querida. Yo seguí la angustia de la demora de tu vuelo a Israel. Me pareció una novela. Contame cómofue la historia

Emigrar en tiempos de pandemia puso a prueba la paciencia y el deseo. En cuatro oportunidades se cancelaron mis vuelos. Israel había cerrado los cielos para ciudadanos, tal es mi condición, y no veía como llegar. Yo podía esperar, pero muchos olim la estaban pasando mal, sin casa y sin trabajo, gastando sus pocos ahorros, ofrecí mi casa para ellos. Solo quedaba s ejercer la tan conocida “sablanut” israelí. Una mención especial al Keren Lehiedidut que trabajó de manera incansable para encontrar conexiones verdes, tal como pedía Israel para poder entrar.

Contanos desde que dejaste Buenos Aires en pandemia, cómo fue ese viaje y las primeras horas en Eretz Israel? ¿Cómo fue el momento de ver el aeropuerto Ben Gurión casi vacío?

Embargada de felicidad y amor, así deje BA, el corazón se fortalece y se ensancha. Mi deseo de volver “a casa” era tan fuerte que todo aquel que me ama sabe que mi lugar en el mundo es Eretz. Mi vuelo fue BUE-PARIS-TLV, estaba buscando la conexión a Tel Aviv y vi alguien con talit y tefilin haciendo tefila y me reconocí en ellos. No importa de dónde venimos, los judíos tenemos esa conexión ancestral que nos hace uno y esa persona con talit, era mi papa, mi hermano, mi hombre estamos todos cobijados en esa tefila.

A Ben Gurion siguen llegando nuevos inmigrantes, con sus valijas desbordantes de ilusiones, ruidosos y alborotados, se les llenan sus ojos de lágrimas y siguen instrucciones como niños en su primer día de colegio. La puerta de entrada a Eretz este colmada de milagros, y esperanzas. No estaba vacío, sin turistas, pero nuestro aeropuerto sigue vivo y con los brazos abiertos para todo aquel que quiera volver a su casa

Vos tenes mellizos, ¿en que plan se fueron ellos?

Tengo mellizos de 14 años, en el marco de una familia monoparental, ellos primero aprendieron a decir “ima” luego mama, sabíamos que íbamos a volver a Eretz, solo había que encontrar la forma.Un verano, de vacaciones, descubrí el programa de Naale Elite Academy, transitamos el proyecto durante dos años, llegó la pandemia y nunca perdimos las esperanzas. Una noche de Noviembre (2020) mis hijos solos, partían vía Turquía a cumplir sus sueños de estudiar en Eretz, como condición el proyecto me pedía que esperara tres meses para llegar a Israel. Nunca los vi tan enteros, tan seguros, no hubo cabida para la angustia porque la felicidad de los tres era total. Mi hija me escribió a los meses “…quiero ser jaielet, combatiente” o “cuando llegues me vas a llevar a conocer nuestro país?”. La semilla había caído en tierra fértil y daba sus frutos.

¿Qué es twitter para vos? ¿Qué encontraste allí? ¿Sos de los twitteros que lo usan y consideran que es una cloaca o encontras que es un lugar para hacer amistad y generar vínculos amables?

Antes de la pandemia no usaba Twitter, no me resultaba amigable, empecé a postear mis sentimientos y preocupaciones y encontré una red que me contuvo y me acompañó. Mucha gente se queja que es una cloaca, mi experiencia es todo lo contrario, yo generé y encontré excelentes vínculos. Cuando desarmé mi casa, tenía muchas cosas para donar y allí colaboré con un merendero por medio de twitter.. Cada vez que alguien posteaba un COVID positivo, estábamos ofreciendo nuestras oraciones y deseos de pronta recuperación. En lo personal, pase del posteo escrito a encuentros presenciales, con los protocolos que imponía cada momento. Hoy me siento muy cómoda en la red expresando mis ideas

¿Qué es jewtitter? ¿Sos concurrente al farbe de Pinchegorro?

Jewtitter es un fenómeno único, creo que es la esencia judía que nos une. Durante meses no nos conocíamos las caras, pero siempre estaba la palabra, la oración, el mazeltov, refua shlema hasta que llego el Farbe, mal dicho así a propósito. Largas noches entre “no conocidos” desnudando nuestras almas frente a una pantalla, llorando, riendo, brindando por las buenas noticias, hasta que dejamos de ser no conocidos y cada uno sabia una porción de la vida del otro. ¡Amigos de distintas latitudes, ¡USA, Israel, Tucumán, Rosario, Bahia Blanca todos aglutinados [email protected] Pinchegorro, sensible y con su mente abierta. Fue el primero en abrirnos su corazón y decirnos, no quiero estar solo, juntémonos cada jueves a las 22h.s Jewtitter y el Farbe fue sin dudas lo mejor del 2020 y vinieron para quedarse. Tengo muchas anécdotas, quiero rescatar una, se armó mi despedida y nos juntamos a tomar unas birras, ¡Damian @soyBendi se tomó un micro desde Rosario para hacer un LeJaim por mí!

Vos aportas valor a la imagen de Israel en redes sociales. Cóntanos desde cuándo haces eso y por qué lo haces.

Israel es el centro de mi vida, transpiro Eretz, soy una judía orgullosa de su pueblo, y de sus fortalezas. Tengo un profundo amor y respeto hacia los sobrevivientes de la Shoá que construyeron un país que hoy mis hijos pueden disfrutar. Este país se fundó con la sangre de los 6 millones de judíos masacrados durante la Shoa, Z”L, con los jailim que día a día nos cuidan y defienden. Soy una privilegiada de vivir y educar a mis hijos acá, lo único que hago es mostrar la realidad. Antes decíamos que Israel era un milagro, hoy es una potencia reconocida por casi todo el mundo. Estoy orgullosa y esto me compromete con la causa, por esta razón me sume a Basilea.

Basilea es un Centro de Diplomacia Pública orientado al desarrollo de herramientas comunicacionales de difusión de lo que representa Israel en su aporte a la humanidad y también para la lucha frente a la judeofobia (antisemitismo, anti isrelismo y anti sionismo). En este contexto, Basilea es la primera filial de Hatzad Hasheni en Latinoamérica, organización líder para el mundo de habla hispana en esclarecimiento sobre el conflicto palestino israelí y temas de actualidad ligados a Israel.

Twitter está plagado de antisemitas. ¿A tu juicio cuál es la mejor manera de lidiar con ellos?

Twitter es una muestra más de antisemitismo, en alguna oportunidad , he perdido trabajos cuando se enteraban que era judía, creo que es un fenómeno que no va a terminar nunca,. Israel, ya no es un pantano, crecimos, nos fortalecimos, estamos de pie a pesar de los enemigos que nos querían desaparecer. El nuevo antisemitismo es ahora antisionismo. Tuve distintas etapas contra los antisionistas, hoy elijo la de mostrar el crecimiento de Israel, tenemos mucho para darle al mundo.

¿Cuál es la mejor manera de mostrar un Israel real en redes y crear una narrativa de las cosas que no se cuenta?

Como te decía yo amo a Israel y cuando amas a alguien o a tu país lo queres mostrar. Israel ha crecido, en estos últimos años, en todas las áreas, economía, tecnología, educación, salud pública, el manejo del coronavirus ha tenido un saldo positivo, en pandemia hemos firmado 4 tratados de paz, está a la vista de todo el mundo. Hoy Israel no solo es uno de los países con mayor desarrollo sino con mayores expectativas de vida.