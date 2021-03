Rina Fainstein y el mindset innovador israelí en Damas Orientales XXI

Rina Fainstein nació en Uruguay, vivió en Chile, Argentina, México, Estados Unidos y hoy en Israel. A través de su liderazgo en Nogaplus, desarrolla negocios con la meta de conectar tecnologías de punta de Israel con la industria, la Academia y las instituciones públicas en América Latina. Su interés personal es compartir conferencias, talleres o consultorías la experiencia de Israel en: innovación empresarial, transferencia de tecnologías y sobre todo transmitir lo que es el “mindset innovador”.

Nos comunicamos por mail con ella y tuvo la amabilidad de contestar nuestras inquietudes.

Estudiaste psicología. ¿Cómo fue que pasaste de la psicología a trabajar en tecnología?



Estuve trabajando muchos años como psicóloga en el área de investigación de mercados cualitativa y cuantitativa, pero como muchos otros israelies me entró el "gusanito" de las Startups. Fui fundadora de una Startup en area de psicologia positiva, mi socio era Dr Tal Ben Shahar de la universidad de Harvard. También estuve dando cursos de innovación y emprendimiento en varios países de América Latina como delegada del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel (Masahv), cuando decia innovación e Israel enseguida escuchaba el interés que tenían los participantes a partir de ahi surgio la idea de ser un "conector" entre la tecnlogia de Israel y América Latina.



Siempre se habla de Israel como país líder en starts up por metro cuadrado. ¿Cómo pasó del país de las naranjas a ser un polo tecnológico mundial? ¿Cómo lo podes contar desde tu experiencia?



Es el pais que tiene más startups por habitante y las razones son varias, es una combinación de una realidad geopolítica de un país que no tiene paises limítrofes amigos con los cuales comerciar. Tiene uno de los ejércitos (obligatorio para muchachos y muchachas) más tecnológicos del mundo, lo cual lleva a los muchachos a salir despues dee su servicio militar con experiencias en tecnologias de las mas avanzadas en el mundo. Y además hay un cáracter de emprendedores en el aire, el país en si mismo es un emprendimiento y los israelies tenemos una caracteristica que es la "Jutzpa", de esto voy a a hablar en mi conferencia - explicar sobre el termino Jutzpá Positivo (término basado en un reciente estudio)



¿Qué es la resiliencia empresarial?



La resiliencia empresarial es la capacidad de una empresa de tomar los fracasos como un aprendizaje, es salir más reforzado de una situacio dificil y no que esta situacion debilite a la empresa.



Contanos alguna anécdota sobre las primeras veces que hablaste ante mucho público.



En una de mis primeras conferencias les pregunté a los participantes en donde nací basado en mi acento. No se ponían de acuerdo, se armó una discusión al respecto y fue muy cómico. Tengo un buen español pero es dificil identificar el origen.



Como fundadora de Nogaplus. ¿Cuáles son las metas?



Nuestro objetivo es que nos conozcan como una empresa que conoce muy bien el ecosistema y las tecnología de Israel y tiene la capacidad de conectarlas con empresas - instituciones que buscan soluciones tecnologicas para sus desafios en América Latina..



¿Qué dificultades tienen los emprendedores tecnológicos en America Latina y cómo desde Israel se puede ayudarlos a superarlas?



Tres principales dificultades veo en los distintos países de América Latina.

1. Los ecosistemas de innovación no estan todavia suficientemente maduros. Para que un emprendedor pueda desarrollar sus ideas necesita todo un sistema a su alrededor, mentores que lo puedan apoyar, emprendedores seriales que ya pasaron por su misma situación, recursos (un buen sistema de inversionistas), por ejemplo,. abogados/contadores.

2. El otro punto no menos importante es que la cultura apoye al emprendedor, acepte sus errores y no lo critique por emprender y no ir a trabajar a un banco o a una empresa grande.

3. Que el emprendedor tenga la certeza que tomar riesgos es parte del emprendimiento, que tenga seguridad en sí mismo y sus capacidades.



¿Cómo es ser una mujer en Israel en el área de tecnología? ¿También allí ganan menos que sus colegas varones?



La verdad que este tema deja todavía mucho que desear, no son todavía los sueldo parejos pero si hay un avance muy grande sobretodo en los últimos años, mi hija es ingeniera, trabaja en Intel israel y tiene muy buen sueldo como mujer pero el camino no le fue facil.



¿Cómo concilias tu vida familiar con la personal?



Eate es el punto de los puntos, siempre tuve claro que mi vida familiar tuvo prioridad a mi carrerra ' por otro lado siempre trabaje y tengo una pareja que me apoyó durante todo el camino. Tambien queiro contar que yo misma he evolucionado con respcto a este tema ' ahora tengo mucha mas seguridad en mi misma que lo que tenia cuando empecé mi carrerra y fue para mi muy importante transmitir esto a mis hijas.



He escuchado en boca de muchas mujeres israelíes que en muchas áreas han ido para atrás en la participación de la mujer por la religiosidad que adquirió parte de la sociedad. ¿Cómo lo ves desde tu óptica personal? ¿Vos sentis que el Israel del Partido Laborista era más abierto para las mujeres?



Yo soy una mujer religiosa y tu pregunta viene de un estigma (o de hablar con un solo grupo de mujeres) o quizás,a veces de falta de conocimiento con lo que son las mujeres religiosas ortodoxas que trabajan y cumplen conn las"Mitzvot". Yo, mi familia y muchas de mis amigas ortodoxas modernas, hemos tenido una vida profesional muy activa y exitosa sin afectar nuestras creencias ni forma de vida.



¿Qué pensas de la pandemia en términos de adaptación a la innovación? ¿Pensas que aceleró procesos que vinieron para quedarse?



Estoy segura y lo veo constantemente que la pandemia aceleró la digitalizacion y se está tomando conciencia de la urgencia que hay por introducir nuevas tecnologia e innovación en todos los ambitos desde la educacion - que vimos la indispensable de cambiar metodologias hasta la industria en donde las maquinarias van a tener que cambiar y las capacidades de nosotros se tiene que adaptar a la nueva realidad.

Gracias Rina por la entrevista para Semanariohebreojai y por estar presente en esta charla organizada por Damas Orientales XXI