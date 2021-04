Presidente del CCIU en Canal 12 sobre votación uruguaya en ONU

El presidente del Comité Central Israelita, Marcos Israel, fue entrevistado por el programa Desayunos Informales de Teledoce. Durante el programa, criticó el accionar de la cancillería uruguaya y la postura de Uruguay ante las Naciones Unidas. También comentó sobre el conflicto entre Israel y Palestina, los cuestionamientos al consejo de DDHH de la ONU y se refirió además al vínculo entre la colectividad judía y el gobierno. La entrevista puede verse en el link

Discrepancia

Me gustaría poner en contexto, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está compuesto por 47 países, de los cuales hay 13 que no son países libres, hay otros 17 en que sus libertades son parciales y solo 18 son democráticos, o sea, que el 64 % de ese consejo son países no democráticos en donde no rigen los derechos humanos, pero que sí votan por los derechos humanos condenando a otros países. El segundo contexto, es que las propias Naciones Unidas no son lo que fueron al principio cuando a la salida de la Segunda Guerra Mundial se fundó Había aproximadamente 60 países de los cuales la gran mayoría eran democráticos y una pequeña burocracia que estaba muy imbuida de los derechos humanos. En ese momento era un faro para el mundo para un mundo de paz y donde rigieran los derechos humanos. Ahora hay 193 países de los cuales la mayoría no son democráticos. Hay una enorme burocracia que no participa de esos valores fundacionales y por lo tanto esta ONU son una caricatura con respecto a la del principio. Incluso los países democráticos de Europa o Estados Unidos están viviendo una decadencia muy importante desde el punto de vista material, político y moral. En este escenario en donde Uruguay vota y uno se pregunta: ¿qué hace Uruguay en estas Naciones Unidas en este consejo de derechos humanos? ¿Están para defender los valores fundacionales de la ONU? Sería excelente, pero para bailar la música que esta gente toca todo el tiempo, la verdad que realmente nos irrita porque no corresponde.

Los derechos humanos de los palestinos están siendo todo el tiempo violados por los propios gobernantes palestinos tanto en Gaza como en Cisjordania.

Resoluciones que Uruguay votó

Son condenas por violaciones a derechos humanos que no son ciertas. Es una cadena que hay más o menos 20 o 30 por año, es un ritual, todos los años se votan las mismas cosas, cuestiones de la mujer, cuestiones de derechos humanos, cuestiones ambientales, lo que se les ocurra condenan a Israel mientras que a otros países que tienen una realidad desastroza y no se les condena. Países como Arabia Saudita e Irán que rechazan doctrinariamente los derechos humanos. Hacen propaganda en contra de ellos. Se sientan en estos lugares a votar en contra y sobre todo a votar en contra de Israel. Hay una discriminación muy clara de la ONU en contra de Israel.

Del lado árabe se ha decretado una guerra infinita para que desaparezca Israel, está escrito en papel en las cartas fundacionales de movimientos políticos, que hablan de una guerra infinita hasta que Israel desaparezca.

Hay que tener en cuenta a lo que llamamos el mundo árabe, tiene el tamaño de Sudamérica, es un continente y tiene un poderío político y económico enorme. Estas votaciones de Uruguay no tienen en cuenta ni siquiera el cambio que se produjo a fines del 2020, cuando por primera vez en la historia cuatro países del mundo árabe se desmarcan y establecen relación con Israel. Esto es un paso histórico desde el sentido positivo de la paz. Entonces seguir con este ritual tiene cada vez menos sentido.

Cuando uno habla de gobierno o de Estado es como que se mezcla de como si fuera lo mismo. Hay una montaña burocrática entre los dos. Cuando nosotros respondimos a la cancillería respondimos a la respuesta burocrática, porque esa condiciona a cualquier gobierno y tiene sus propios intereses y rituales. Esta cancillería no es que cambió ahora es la que es hace muchos años. Lo difícil es que el gobierno cambie la dirección en la que venía. Uruguay ha demostrado más abstenciones que en otros gobiernos, pero hay distintas decisiones de distintos grados de irritabilidad. Ponen al estado judío en un estado violador de muchas cosas y eso lo pone en un estado de antisemitismo grande.

Es un goteo que de tanto en tanto se dispara. Hay medios que toman las letras de las condenas y son partícipes. Recuerdo cuando Mujica en el medio de uno de los enfrentamientos en Hamas, dijo que Israel estaba produciendo un genocidio cuando no era cierto, hubo pintadas en lugares impensados en toda la república. La influencia la tenemos medida.

Comunicado de la cancillería

Tiene valor y es insuficiente. En estas votaciones como mínimo se tuvieron que haber abstenido, por lo mínimo. Todos estos informes son inventados por un relator especial que hay para ese territorio como para ningún otro del mundo. Hay una criminalización permanente de Israel. Y el ítem 7 que se refiere ahí era justamente todos los años específico para Israel. La ONU ha caído en un teatro de antisemitismo muy grande y eso se refleja en todo el mundo.

Discusión sobre legitimidad en territorios ocupados

Hay que tener en cuenta que más del 90 % palestina está bajo gobierno palestino , la población que queda por afuera es muy pequeña. En los territorios gobernados por los palestinos la violación de los derechos humanos es brutal. Por ejemplo, el caso de un joven gozó de entrar en un Zoom organizado por pacifistas israelíes, jamás lo detectó ni lo detuvo, lo torturó durante meses, lo obligó a divorciarse porque estaba casada con la hija de un jerarca de Hamas y tuvo suerte de que no lo ejecutaron porque es lo más común. Lo que está pasando no se habla, no hay una condena. Es algo que rompe los ojos.

Gustavo Salles

Es parte de su delirio general y de la teoría conspiratoria de todo tipo. No tiene ningún sentido. Todos saben que Cohen está ahí (en el GACH) por sus propios medios. Tenemos un problema de que hay una definición demasiado amplia de libertad de expresión que no permite que discursos de odio sean penalizados de alguna manera. En todos los actores de la justicia está lograr aterrizar la necesidad de que la libertad de expresión debe tener el límite al llegar a los derechos de lo demás.

Inestabilidad política en Israel

Es muy preocupante. A veces no condice el desarrollo de Israel en otras áreas con la parte política. Hay una fragmentación extraordinaria. Varios partidos de 6 a 7 diputados en el que entre todos tienen que aprobar un gobierno. Es un rompecabezas impresionante. El juicio a Netannyahu viene desde hace tiempo y la justicia hará lo que tenga que hacer. Desde acá no tengo idea de que si es verdad o no. No sé porque se demora tanto porque hace años se está hablando de esto y genera mucho ruido.

Netanyahu ha estado demasiado tiempo. De repente para el paladar uruguayo es mucho tiempo gobernando. Tuvo distintas épocas, la primera vez que fue Primer Ministro fue en el 96’ en medio de los procesos de acuerdo de Paz de Oslo y en ese sentido el siguió con los acuerdos, los cumplió a rajatabla a pesar de que la contraparte violaba todo. En ese momento siguió el curso de lo que la mayor parte pública israelí quería que era la paz. Los tiempos cambiaron y el proceso de Oslo se fue hundiendo y fue tomando otro rumbo.