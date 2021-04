Vidas Uruguayas en Israel: Gal Brenner

De tal palo tal astilla, afirma el dicho popular. La joven uruguaya-israelí Gal Brenner lo confirma implícitamente, aunque no la entrevistamos por ser la hija del conocido ingeniero emprendedor Pablo Brenner y de Patty Stainfeld sino por lo que ella misma ha hecho y sigue haciendo. A su mamá no hemos tenido aún el gusto de conocerla,pero al conversar con Gal sentimos que irradia la misma sencillez de su padre, así como también la misma mirada hacia lo alto, hacia las metas que se plantea decididamente a alcanzar.

Gal tiene 29 años. Es ingeniera en Sistemas egresada de la Universidad ORT y tiene un MBA en Healthcare Innovation (Innovación en Cuidados de Salud) del Instituto Interdisciplinario de Hertzlia. En agosto del 2016 se radicó con su esposo Sebastián Mantel-también uruguayo- en Israel.

De jovencita activó en Jazit. Estudió en el Richard Anderson y 5° y 6° los hizo en la Escuela Integral.

P: Gal, esta entrevista la pensamos de cara al Día Interacional de la Mujer y por diferentes razones la concretamos recién ahora. Claro que el tema inicial es sumamente relevante aunque haya pasado el 8 de marzo. Cuando me puse a pensar a qué mujeres tratar de entrevistar para esa fecha simbólica, una opción era por cierto mujeres ya muy consagradas desde hace años en lo que hacen, con cargos oficiales y muy formales, y otra era mujeres jóvenes que probablemente no hayan todavía llegado a la cúspide de su trabajo, pero que se dedican exitosamente a lo que aman y se abren camino en lo suyo con energía. No menos importante, haciendo cosas-como vos-que aportan a la sociedad. ¿Sentís que está bien incluirte en esta segunda categoría?

R: Yo creo que sí. Desde que empecé a estudiar ingeniería siempre tuve en mi cabeza combinar la carrera con mi pasión por generar un impacto en la sociedad. Así que feliz de poder utilizar todas las herramientas que adquirí durante mis estudios y experiencia para hacer lo que amo. Y también haciendo hincapié que todavía hay mucho camino por correr.

P: ¿Cómo presentarte Gal? O sea…¿por dónde pasa , a tu entender, saber quién es Gal Brenner? Seguro es más que decir co-fundadora de Hela Health, aunque claro que me interesa muchísimo entrar en detalles en eso.

R : Yo me defino más por hija, hermana, esposa, amiga y nieta que por definirme por el trabajo.

P: Sin duda, eso es lo principal. Yo fui por la profesión, pero la familia es el centro de la vida. Me alegra que me hayas corregido.

R: A nivel de trabajo me gusta decir que siempre busco nuevas oportunidades para crecer tanto en lo profesional como en lo personal. A nivel profesional me defino hoy como Product Manager con experiencia en software development y emprendedurismo. Las tres empresas en las que trabajé en Israel- Hela Health, Mobile ODT y Riskified -me dieron las herramientas para llevar mi carrera a otro nivel, conocer cómo funciona el ambiente tecnológico y encontrar diferentes áreas que me gustan para seguir creciendo.

P: ¿Y en qué estás ahora concretamente? Es que entiendo que ya no en Hela Health.

R: Te cuento. Cuando llegué a Israel busqué empresas que tengan impacto social, y asi fue como entre a mobileodt como ingeniera en sistemas. Después terminé como Product Manager. Tres años más tarde me di cuenta que había aprendido tanto sobre nuevas tecnologías que pueden ayudar a las mujeres en el día a día , que con mi amiga Cathy Sebag emprendimos el camino de Hela Health.

P: Contanos por favor de qué se trata exactamente.

R: Hela Heal es una platforma online que brinda a mujeres un espacio para encontrar clases y dispositivos electrónicos para la salud de la mujer - desde la mestruación hasta la menopausia. Entendimos que un “marketplace”, un espacio donde comprar productos, no era suficiente por que las mujeres antes de comprar necesitamos información y necesitamos saber más sobre nuestros cuerpos y qué nos puede ayudar. Algunos ejemplos de clases son ejercicios para el suelo pelvico, ya que es normal tener dolor al tener relaciones sexuales, instrucciones sobre cómo amantar y muchas cosas más.

P: Suena básico, pero no tengo dudas de que hay mujeres que precisan esa información tan elemental. ¿En qué quedó ese emprendimiento?

R: Te diré que después de un año trabajando en la idea y haciendo piloto con unas empresas para ofrecer hela health como un beneficio para sus empleadas mujeres decidimos dejar el proyecto como una plataforma abierta a todo público. Con el Coronavirus nuevos desafios vinieron y decidimos que era camino de buscar nuevos desafios profesionales y es así como llegué a Riskified.

P: ¿En qué consiste?

R: Riskified es una solución integral que ayuda a cientos de empresas a evitar el fraude en línea mediante la revisión, aprobación y garantía de sus pedidos. Decidi salir un poco de la parte de salud para entrar a una empresa de más de 500 personas donde pudiera crecer profesionalmente como Product Manager y siempre teniendo Hela Health como mi hobby y side project, un proyecto lateral, por decirlo de alguna manera.

A fondo, sobre el primer emprendimiento

Gal con Cathy Sebag, su socia, con quien co-fundó Hela Health

P: Seguramente mucha gente cree que dedicarse a tecnología es algo frío, pero es clave en su dimensión social ¿verdad? Recurriendo a la tecnología disponible hoy en día, podés multiplicar el potencial de acceso a quienes pueden recibir sus frutos ¿no?

R: Exactamente. Estudiar ingeniería de sistemas no significa dedicar tu vida/carrera a estar involucrado en cosas netamente técnicas. Ser ingeniero te permite entender el impacto que las nuevas tecnologías puedan llegar a tener en nuestras vidas, saber utilizarlas y transportar ideas, mensajes o productos al resto de la sociedad.

Como product manager aprendí que detrás de cada producto existe una necesidad o problema que los usuarios están teniendo y la tecnología puede ser un gran medio para ayudarlos. Toda empresa de software puede brindar algo mejor a la sociedad en la que vivimos, solo depende de cada empleado pensar en cómo sacar un mejor provecho a las herramientas con la que se cuenta y proponer una mejor solución al problema que está buscando. .

Cuando fundamos Hela Health fue con la idea de ayudar a mujeres a encontrar información y tecnologías que puedan necesitar o usar a lo largo de su vida en temas médicos y personales. Aunque hoy ya no es un startup, continúa siendo un proyecto en paralelo ya que realmente creemos que toda mujer tiene el derecho de poder acceder fácilmente a información y tecnologías creadas especialmente para mujeres.

P: Lo que tú y tu socia en Hela Health hacen tiene sentido porque hay muchas mujeres que no saben lo suficiente sobre las herramientas disponibles para garantizar su propia salud. ¿Ese desconocimiento es exclusividad de zonas periferiales del mundo, de ciertas capas socio-económicas o es generalizado?

R: Es generalizado, ¿cuántas veces a las mujeres nos hablan sobre endometriosis? o de dolores menstruales? o la menopausia? ¿Qué es el PAP? La mayoría de mujeres no tenemos el conocimiento hasta que nos pasa algo o tenemos que ir al medico y ahí recién empezamos a buscar en google. Generalmente las mujeres ven estos momentos como “enfermedades” y es totalmente lo contrario, a lo largo de la vida de la mujer hay varios ciclos y el cuerpo cambia y tenemos que tener la información y herramientas para poder hacer las preguntas correctas y vivir con ello.

P: Precisamente por lo que has hecho al menos al comienzo de tu trabajo en esto, has estado expuesta a problemáticas de mujeres en sitios en los que se vive muy distinto de lo que nosotras conocemos, sea en Uruguay o en Israel. ¿Duele lidiar con eso?

R: Tuve la oportunidad de viajar a zonas rurales de China donde la posibilidad de ver a un ginecólogo es mínima o las herramientas que tienen las enfermeras y doctores ahí es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. La verdad que duele ver esa realidad pero creo que al mismo tiempo te da fuerzas y ganas de buscar oportunidades en cómo ayudar a esos lugares o en lugares más cerca de uno también.

P: ¿Te parece que las propias mujeres deben jugar un rol preponderante en acortar las distancias?

R: Yo creo que si, toda mujer o persona debe entender los privilegios que tiene y ver al costado y saber que esto no es la realidad que todos vivimos y todo granito de arena puede ayudar. Yo siempre digo que no todos somos iguales ni tenemos las mismas causas sociales a las que queremos aportar, pero estoy segura que a todos algo les inquieta y siempre creo que ya hablando del tema o tomando alguna acción se hacen grandes cambios.

Mujer emprendedora

P: A ti personalmente, como mujer, ¿sentís que te ha resultado más difícil que lo que le puede resultar a un hombre abrirse camino en lo tuyo?

R: ¡Afortunadamente puedo decir que no! Sé que soy una afortunada de vivir en una casa y familia donde nos educaron que todos tenemos las mismas oportunidades y no hay diferencias. Ya sea en los deportes que jugábamos de niñas o lo que decidimos estudiar. Puedo decir que en la facultad o en los lugares de trabajo como desarrolladora éramos minoría las mujeres pero nunca eso fue un impedimento para seguir creciendo. Todo lo contrario, creo que a veces ayudaba el tener una visión diferente al equipo.

Sin embargo, puedo decir que al momento de buscar inversión para Hela Health fue difícil no solo por ser mujeres sino por tocar una temática que es un problema femenino ya que la mayoría de los inversores eran hombres y les costaba entender el problema de que la mujer tiene varios ciclos en su vida y es importante estar preparados para todos. La pregunta general era - ¿el doctor no es suficiente?

P: Interesante, y hasta diría comprensible ese comentario, o pregunta, para quien no se adentra a fondo en el tema. ¿Creés que una mujer emprendedora tiene por otro lado ventajas por sobre el hombre?

R: No creo, emprender es difícil, muy exigente y por momentos agotador. Seas hombre o mujer vas a lidiar con las mismas situaciones o problemas. Como mencioné anteriormente, en base a mi experiencia con Hela, hay cosas que no dependen de vos obviamente (como buscar inversión) y capaz en esos momentos son en los que se ve un poco la diferencia. Aunque, si la idea que estás desarrollando verdaderamente te apasiona, esas cosas se minimizan.

P: Te radicaste años atrás en Israel. ¿Es un mundo especial en cuanto a las oportunidades de la mujer en el mundo de la tecnología? ¿O el tema de género en esto es irrelevante?

R: En mi experiencia fue irrelevante, ya que en Israel empecé de 0 sin tener contactos y los trabajos que conseguí fue a través de entrevistas. En todos los trabajos que estuve en Israel siempre hubo una gran cantidad de mujeres como desarrolladoras y en tecnología y muchas fueron grandes mentoras para mi.

La familia

La familia Brenner-Stainfeld: Gal, Pablo, Patty, Maia y Noa

P: Uno es producto en gran medida, al menos hasta determinada etapa, del hogar en el que creció, de los valores que recibió de sus padres. No tengo el gusto de conocer a tu mamá, pero si a tu papá, el gran emprendedor Pablo Brenner a quien tuve el honor de entrevistar en más de una ocasión, y de quien aprendí mucho siempre que lo escuché hablar. ¿Qué buenas marcas deja un hogar así en una mujer joven cuando inicia su propia vida independiente?

R: Creo que la familia es gran parte de mi educación y la persona que soy. Mi familia me educó a siempre a pensar en el otro y que no hay límites cuando se cree en uno mismo. Eso me impulsó siempre a crecer y seguir buscando una manera de mejorar la sociedad tanto a nivel de voluntariado y a nivel laboral . Otro gran valor es el trabajo en equipo - realmente creo que uno es solo una parte de un equipo que si tienen una clara misión pueden llegar a gran potencial .

P: ¿Cómo se maniobra entre familia y trabajo? ¿Existirá la fórmula secreta?

R: Es una pregunta muy importante y estoy tratando de encontrar la fórmula pero la verdad aun no la tengo. Me cuesta mucho a veces dejar el trabajo ya que cuando estas apasionada muchas veces seguís conectado y sin darte cuenta. Creo que en este año de cuarentena fue importante ponerse límites para también encontrar tiempo para hacer otras cosas - disfrutar con mi marido o amigos por ejemplo. Creo que mi mejor ejemplo es mi esposo que siempre me dice cuando te das más tiempo para descansar o hacer tus hobbys, van a ser más productivas las horas que trabajes. No son las horas de trabajo las que demuestran tu potencial sino los resultados. Si tenés tiempo de parar de trabajar y dedicar horas también a otras cosas que te gustan, cuando vuelvas después al trabajo, te podrás enfocar mejor.

La vida en Israel

Gal y su esposo Sebastián Mantel, también uruguayo

P: ¿Cómo es tu vida en Israel?

R: Te cuento que vivimos con mi esposo en Tel Aviv. Tenemos un grupo de unos 30 amigos uruguayos con los que nos juntamos todas las semanas, lo cual hace que estemos más como en familia. Me encanta la vida en Tel Aviv, poder caminar con seguridad por la calle, poder siempre estar tranquilos.

P: ¿Y el vínculo con Uruguay?

R: Siempre voy a estar conectada con Uruguay porque mi familia está allí y porque me interesa saber cómo están las cosas en el país. Hablo todos los días con mi familia y veo cómo están. Con el whatsapp e internet la distancia parece menor aunque obviamente con el Coronavirus fue todo más difícil. Siempre pensábamos que uno se puede tomar un avión y estar allí en un minuto, pero este año vimos que no es tan así. Es muy importante estar siempre en contacto con las raíces y con donde está la familia.

Y a modo de resumen…

P: ¿Qué es para vos una mujer feliz? ¿Y realizada?

R: Creo que la felicidad se logra cuando uno logra cumplir sus sueños, estar tranquilo con uno mismo, seguir buscando nuevos caminos para crecer personalmente y profesionalmente, de igual manera para hombres como para mujeres.

P: Que así sea pues Gal. Te agradezco mucho por esta preciosa entrevista. Y te deseo que siempre tengas sueños que perseguir, y fuerza para realizarlos.

R: Gracias a vos Ana.