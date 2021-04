Milton Lubinski, Presidente de Tzedaká, explica el por qué de la campaña recaudatoria de urgencia

Tal cual ya ha circulado en las redes sociales, la Fundación Tzedaká lanza desde este sábado 24 de abril por la noche, finalizado el Shabat, una campaña recaudatoria de urgencia, para cubrir las nuevas necesidades que se han agregado a raíz de la crisis económica producida por la pandemia. Con ello, la intención es poder atender a todas las familias de la colectividad que se acercaron a solicitar ayuda debido al deterioro de su situación.

Para poder ilustrar al respecto más a fondo, conversamos con Milton Lubinski, presidente de la fundación. Vale la pena prestarle atención.

"Hace unos años en una de las visitas que solemos hacer a los beneficiarios me encontré sorpresivamente con un muy amigo de mi papá de su juventud , quien de haber sido un comerciante exitoso pasó por muchas complicaciones que lo llevaron a una situación tan difícil e inmanejable que lo llevó a pedir ayuda a la Fundación Tzedaka. Esta vivencia me demostró que cualquiera de nosotros puede terminar en una situación crítica"

P: Milton, como Presidente de Tzedaká ¿podrías explicarme cuáles son las necesidades urgentes de la fundación por las cuales están lanzando una campaña recaudatoria de urgencia?

R: A raíz de la crisis económica provocada por la pandemia, la situación de muchos de los beneficiarios se agravó profundamente y por otro lado decenas de familias perdieron sus empleos. Por lo tanto aumentó mucho la asistencia que necesita esta gente para cubrir sus necesidades básicas. Nuestro presupuesto histórico anual no será suficiente para cubrir este fuerte incremento de la demanda.

Por este motivo, del 24 al 26 de abril (comenzando el sábado al culminar Shabat) vamos a hacer una campaña de recaudación de fondos en la Plataforma Charidy donde cada donación SE DUPLICA por el aporte de matchers (socios). Tenemos la esperanza de poder alcanzar nuestro objetivo recaudatorio y garantizar la cobertura de las necesidades de TODAS las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad de nuestra comunidad.

Hacemos un llamado a todos: Seamos Comunidad más que nunca, tenemos que ponernos en acción, sabemos que la cura para esta crisis es la Tzedaká.

Pedimos por favor estén atentos a nuestras redes y los distintos grupos de amigos y de difusión que funcionan a través nuestro y de todas las Organizaciones Comunitarias donde publicaremos el link para colaborar.

Nadie cree que de una situación de normalidad en la que se trabaja y mantiene dignamente a la familia,se llega a un punto en el que se precisa pedir ayuda. Por eso Tzedaka te llama: para poder ayudar.@steinpipe @camaraceleste @OPetinatti @KehilaUruguay @ncimontevideo @LaliSonsol pic.twitter.com/ot8Ffoz96r — Jana Beris (@JanaBeris1) April 23, 2021

P : ¿En qué órdenes se necesita ayuda?

R: Necesitamos de forma urgente ayuda en dinero para poder brindar apoyo a cada persona que no puede cubrir sus necesidades básicas de alimentación, salud , vivienda y en casi todos los casos, contención . Es importante tener en cuenta que solo en los últimos meses, han ingresado más de 100 personas a la Fundación ante la pérdida de sus ingresos y empleos. Sabemos que nuestro presupuesto anual no será suficiente. Momentos extraordinarios requieren acciones extraordinarias.

P: ¿Dirías que se trata de gente que nunca había imaginado quizás ir a Tzedaká a pedir ayuda? En realidad, planteo esta pregunta y me contesto sola que seguramente nadie piensa que llegará un momento que tenga que dar ese paso ¿no?

R: Es tal cual lo que decís. Nunca ensayamos la posibilidad de caer en situaciones de extrema vulnerabilidad. Las asistentes sociales de la Fundación reciben pedidos de apoyo a diario de personas desesperadas, y muchas de estas personas tenían un trabajo, un ingreso que sostenían a su familia durante muchos años. Hoy están viviendo situaciones de mucha angustia por habérseles cortado abruptamente sus ingresos y no poder llevar un plato de comida a la mesa de su hogar o no poder comprar los medicamentos imprescindibles para su salud.

P : Qué momento difícil…muy doloroso ese ejemplo, me imagino que tanto para ti como para él. Milton, recordemos con qué criterios Tzedaká funciona….O sea ¿cómo maniobrar entre la urgencia para dar ayuda y la necesidad de cerciorarse de que realmente la persona que viene la necesita?

R: La Fundación Tzedaká tiene dos criterios de admisión muy claros: 1) tener ingresos por debajo de la línea pobreza e indigencia según lo que establece el Instituto Nacional de Estadística y 2) tener lazos comprobables de judeidad (según la Ley de Retorno).

P: Es que, aclaremos, la Fundación funciona en el marco de la colectividad judía.

R: Así es. De esta forma pues, el Servicio Social de la Fundación se cerciora que las personas que ingresan al sistema de ayuda, realmente necesiten el apoyo.

Las operadoras sociales evalúan cada caso de forma personalizada y determinan la ayuda a recibir, buscando siempre la superación de cada persona, la reinserción laboral cuando es posible y la mayor autonomía posible. Se monitorea constantemente cada caso y en ese seguimiento se realizan ajustes necesarios con el objetivo de promover a cada familia y buscar su integración a la vida digna y comunitaria, tal como lo define nuestra misión:

“La misión de la Fundación Tzedaká es rescatar a los miembros en situación de pobreza de la Comunidad Judeo Uruguaya, brindando asistencia básica, promoviendo y desarrollando las iniciativas sociales que lleven a la reinserción a la vida digna y en Comunidad.”

P : A lo largo de los años, te habrás topado con muchas historias. ¿Se puede ver la evolucion o el retroceso de una sociedad a través de los casos que llegan a Tzedaká? O sea, algunos pueden ser producto de mala suerte personal, de una secuencia de circunstancias problemáticas, pero otros serán resultado directo de una situación nacional determinada ¿no?

R: Me parece interesante comentar lo que sucedió recientemente con un caso: se trata de una familia compuesta por un matrimonio y 3 hijos que fue apoyada por la Fundación durante muchos años y lograron poder salir adelante y sustentarse por sus propios medios.

En los últimos meses, vuelven a acercarse a la Fundación Tzedaka ya que perdieron gran parte de sus ingresos por la Pandemia y comenzaron a generar deudas. La Fundación los volvió a admitir y ya los está apoyando en el área de alimentación, asegurándose que todos los miembros de la familia puedan tener una alimentación completa y saludable, así como en el pago de servicios del hogar.

Este es tan solo un caso que muestra cómo esta crisis está afectando a aquellos que con mucho esfuerzo propio y apoyo de la Fundación habían logrado superarse. Hoy, vuelven a necesitar nuestro apoyo.

Estamos ante una situación muy crítica: las familias que ya estaban en la Fundación necesitan más ayuda porque perdieron sus magros ingresos, a su vez, decenas de otras familias con situaciones muy complejas están ingresando por primera vez y necesitan todo el apoyo posible para poder superar esta crisis y no convertirse en usuarios crónicos. El momento para apoyar es AHORA.

P: Sería oportuno recordar la historia de Tzedaká.

R: La fundación Tzedaka fue creada en el año 2003 como consecuencia de la profunda crisis económica vivida por el país. En ese momento, todas las instituciones de nuestra comunidad se vieron desbordadas por el aumento de pedidos de ayuda de mucha gente en situación crítica. Por lo tanto decidieron fundar con participación de todas la Fundación Tzedaka para que se encargue de asistir al 100 por ciento la pobreza e indigencia judía en el Uruguay.

P: ¿Algo más que consideres hay que agregar y no supe preguntar?

R: En realidad la acción que vamos a desarrollar los días 24, 25 y 26 de abril la denominamos Iom Tzedaka porque como ya comenté la Fundación Tzedaka pertenece a todas y cada una de las instituciones judías del Uruguay, por lo tanto este evento recaudatorio es responsabilidad de todas las instituciones. Como ya comenté, como herramienta para lograr una recaudación masiva vamos a utilizar una plataforma muy exitosa que se llama Charidy que nos va a permitir la posibilidad de llegar a todos los corazones sensibles en el mundo que quieran apoyar a esta causa.

Por último, quiero destacar que uno de los valores fundamentales de la Fundación es el trabajo mancomunado del equipo profesional y de los voluntarios.

Se trata de un staff de profesionales muy reducido, con un gran compromiso y dedicación a su tarea, que trabaja en equipo junto a muchos voluntarios que brindan generosamente parte de su tiempo y experiencia con un enorme corazón solidario. Sin el aporte de cada uno de los voluntarios, la noble tarea que realiza la Fundación no sería posible.

P: Y por eso, merece el reconocimiento de toda la colectividad. Gracias Milton y mucho éxito en la campaña y en todo vuestro sagrado trabajo.

R: Gracias a ti Ana.