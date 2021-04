Colette, película sobre una excombatiente de la resistencia, gana el Oscar

La película Colette que cuenta la historia de una mujer de Normandía que va en una especie de peregrinaje al campo de concentración de Mittelbau-Dora en Alemania, donde su hermano fue asesinado durante la Segunda Guerra Mundial, en compañía de un joven estudiante de historia resulto la ganadora del premio al mejor cortometraje documental en los Oscar.

Justamente Colette Marin-Catherine, quien cumplió 92 años este 25 de abril, el día de la ceremonia de los Oscar,

Lágrimas surgieron mientras agarra el brazo de la estudiante de historia de 19 años Lucie Fouble al estar enen Mittelbau-Dora, en el centro de Alemania. No hay mucho que ver en el sitio de este antiguo campo de concentración nazi. Pero los efectos inquietantes del pasado están demasiado presentes para estas dos mujeres.

Este es el telón de fondo del cortometraje documental Colette, que se quedo con el premio en esa categoría en los Oscar 2021.

Colette Marin-Catherine en su adolescencia.

"¡Nadie tenía idea de que se volvería tan grande!" Marin-Catherine dijo desde su piso en la ciudad normanda de Caen unos días antes de la ceremonia.

La nominación al Oscar le cambió la vida por completo; el teléfono sigue sonando, los periodistas la siguen entrevistando, y ella disfruta de la oportunidad de hablar sobre el documental y la historia que aclara.

"Tenía una voluntad de hierro"

El proyecto documental comenzó en 2018. El director estadounidense Anthony Giacchino y la productora francesa Alice Doyard buscaban figuras heroicas de la Segunda Guerra Mundial para hacer una película. Se encontraron con Marin-Catherine en Normandía. Se unió a la Resistencia francesa como alumna de secundaria.

Su familia era profundamente patriota y siempre tuvo en cuenta que su abuelo y dos tíos murieron en la Primera Guerra Mundial; así como que su bisabuelo murió en la guerra franco-prusiana de 1870-71. “En nuestra familia, todos los hombres murieron en guerras”, dijo Marin-Catherine.

Cuando era una adolescente durante la Ocupación, supervisó las idas y venidas de los soldados alemanes por Caen para la Resistencia, tomando nota de las placas de sus vehículos. Su hermano Jean-Pierre, mientras tanto, distribuyó folletos, escondió armas y ayudó a los miembros de la Resistencia a esconderse.

En 1943, Jean-Pierre fue arrestado unos meses después de que adornara los monumentos de la Gran Guerra, un crimen simbólico a los ojos de los ocupantes nazis. Condenado a trabajos forzados, inicialmente fue enviado al campo de Struthoff en Alsacia, luego al campo de concentración de Gross-Rosen en Alemania y finalmente a Mittelbau-Dora. Murió de agotamiento allí el 22 de marzo de 1945, diez días después de cumplir 19 años.

“Era un tipo guapo y, además, un atleta”, relató Marin-Catherine. “Tenía una voluntad de hierro y una gran inteligencia; tenía dos años de ventaja en sus estudios. Fue tan terrible ver desaparecer a un ser humano tan brillante, ¡puedes imaginar el tipo de futuro que habría tenido! "

Marin-Catherine juró no ir nunca a Alemania. No quería participar en lo que algunos ven como el turismo mórbido en los campos de concentración y muerte: "Ciertamente no iba a ir a Mittelbau-Dora en un coche lleno de gente charlando entre ellos".

Pero conocer a Fouble la hizo cambiar de opinión. Giacchino y Doyard la pusieron en contacto con este estudiante de historia, que estaba trabajando en una biografía de Jean-Pierre como parte de un libro sobre los deportados franceses a Mittelbau-Dora. “Hubo una especie de empatía espontánea que surgió entre ella y yo; La adopté literalmente como mi nieta ”, dijo Marin-Catherine.

"Gané una abuela"

Los dos cineastas pronto propusieron que hicieran un viaje a Mittelbau-Dorn para seguir los pasos de Jean-Pierre. Marin-Catherine accedió a ir con Fouble. “Me hizo pensar que no sería un viaje turístico; Realmente sería una especie de peregrinaje ”, dijo. “Nunca lo hubiera hecho sin esta magnífica oportunidad que me brindaron los realizadores. Lucie fue de gran ayuda para mí. Gracias a ella, pude ir a ver el lugar exacto donde murió Jean-Pierre" .

Bajo la mirada de la cámara, la ex miembro de la Resistencia se sintió abrumada por la emoción cuando se dirigió a Mittelbau-Dora: “Sabía que tan pronto como cruzara la frontera eso me cambiaría. Fue algo extraordinario escuchar a la gente hablar alemán de nuevo después de todos esos años; trajo muchos recuerdos de la Ocupación ".