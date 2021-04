La inteligencia artificial le da más sabor a tu taza de café

Para llegar a ser disfrutado en una elegante taza, el “café de especialidad” se somete a una larga, ardua y compleja travesía que, a menudo, que continentes. En ese periplo, los granos deben mantenerse en los niveles adecuados de humedad y verse absolutamente impecables para no alterar la calidad del producto.

Bien, esto no es algo sencillo de realizar. Sobre todo cuando la medición de todos estos parámetros se hace con antiguos e incómodos procesos.

“La industria del café casi no vio el ingreso de nuevas tecnologías durante el siglo XX y la gente relacionada con este sector sigue trabajando como hace 200 años”, le dijo Eduardo Shoval, cofundador de Demetria, una startup israelí-colombiana que tiene como meta revolucionar esa industria con el poder de la inteligencia artificial, a Photo by Christiana Rivers on Unsplash

Shoval indicó que se dio cuenta que tenía en mente algo como “un desafío tecnológico y a la vez una oportunidad de negocio” que podía impactar en todos los procesos implicados en la industria sin pensar en ello como una simple actualización sino como un impulso -un “salto cuántico”- de la actividad.

Este emprendedor serial es también mentor y coach de negocios, y fundó su primera startup en la década de 1980.

Su trabajo en Demetria comenzó en 2018 cuando conoció a dos de sus otros cofundadores mientras recorrían el país en busca de tecnologías que pudieran utilizar en el mundo subtropical.

“Hay tecnologías en Israel que pueden ser utilizadas para hacer cosas asombrosas en todo tipo de lugares en todo el mundo, y nosotros nos decidimos por el mundo del café”, afirmó.

Catar el café

El resultado de esa alianza se traduce hoy en un espectrómetro desarrollado por Demetria que mide el tamaño, peso, niveles de humedad y otros parámetros de los granos y transmite esa información a una aplicación móvil.

El uso de este pequeño dispositivo portátil les ahorra trabajo manual, costos y problemas a los productores, comerciantes, compradores y baristas.

“Para llegar a ese punto en el que se obtienes el café que se ama y se busca conseguir una y otra vez, hay un largo proceso al que nosotros, como bebedores de café, no estamos expuestos”, manifestó Eliran Lazar, vicepresidente de productos de Demetria.

Según Lazar, hay que asegurar de no perder por accidente las características que se buscaban del café. “Hoy, eso solo se hace de forma manual. En cada punto que se quiere verificar el café, hay que llevar a un profesional. Pero nosotros estamos aquí para hacer esto de forma tecnológica”, explicó.

Los profesionales que menciona Lazar hacen la cata de café, un proceso en el que pesan, prueban y evalúan los granos de café.

La cata puede realizarse varias veces a lo largo de la cadena de suministro de café, por lo que es una tarea con altos costos y que también depende de tradiciones orales que son difíciles de transmitir.

La inteligencia artificial puede ocuparse de esto con increíble rendimiento. “Tomamos mucho café de nuestros socios comerciales, que nos dieron su café y nos contaron lo que saben de él. Así fue como hicimos nuestro análisis y se lo enseñamos a la computadora”, contó Lazar.

Por su parte, Shoval expresó que la tecnología de Demetria sabe cómo identificar los diferentes sabores y cualidades de una especie. Y que la empresa tiene la capacidad de brindar herramientas que simplemente no existían en términos de control de calidad.

Del productor al comprador

Tiempo atrás, Demetria empezó a comercializar dos aplicaciones que analizan el tamaño de los granos y los defectos visuales. Estas soluciones están dirigidas a los compradores de café, pero el enfoque del usuario se expandirá.

“Creemos que nuestra tecnología se ubicará a lo largo de la cadena de suministro del café, desde el productor hasta los compradores y hasta los tostadores. Todos querrán utilizar esta tecnología para disfrutar de las ventajas que la tecnología puede ofrecer a cada uno de ellos”, vaticinó Shoval.

Los caficultores, dijo Shoval, podrán juzgar la calidad y el valor de su producto de inmediato. “Se trata de familias que cultivan el café y que reciben un porcentaje muy pequeño de la suma que alguien le paga a un barista al final. Nuestra tecnología tiene el potencial de mejorar de forma drástica los ingresos de los agricultores, porque podrán mejorar la calidad y obtener información sobre lo que están cultivando”, contó.

Para Shoval, existe la posibilidad de impactar a los 12 millones de productores de café del mundo.

Los compradores de café podrán reducir costos y dejar de recorrer el mundo en busca del café que aman mientras que las grandes empresas tostadoras podrán usar la tecnología para maximizar su planificación y logística y comprar más café.

“Tuvimos suerte porque inicialmente pensamos que estábamos ofreciendo algo más limitado. Pero cuanto más hablamos al respecto, más descubrimos que todos están interesados, cada uno desde su propio punto de vista”, dijo Shoval.

Con un laboratorio de inteligencia artificial del café establecido en Colombia, Demetria busca ofrecer sus servicios a toda la industria del café y convertirse en el estándar para evaluar la calidad y trazabilidad del café.

A pesar de haber lanzado una empresa global de cafés especiales, Shoval y Lazar son modestos acerca de sus tazas personales de café.

“Bebo café fuerte pero todavía tengo que convertirme en un experto y aprender mucho”, bromeó Shoval.

Por su parte, Lazar bebió café negro (turco) granulado durante su extensa carrera militar pero ahora prefiere el café natural colombiano. “Lo que a cada uno le sabe bien es probablemente el mejor café que puede conseguir. No importa si es café que vale cientos de dólares o si es estándar”, desdramatizó.