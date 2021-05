El diagnóstico de cáncer de piel, a punto de vivir una revolución

Patternox de Israel desarrolla un escáner de detección temprana en lesiones antes de que se pueda ver cambios en la superficie de la dermis.

Ofir Aharon estaba a punto de finalizar su doctorado en ingeniería electroóptica pero una noticia terrible lo sacó de foto: su madre fue diagnosticada con melanoma, una forma grave de cáncer de piel.

Fue en ese mismo momento cuando Aharon decidió canalizar su conocimiento en la invención de un dispositivo que pudiera salvar vidas gracias a la detección temprana de patrones únicos de movimientos de luz en la piel antes de que aparezcan en la superficie dérmica los clásicos signos visibles como cambios en la pigmentación.

Aharon, en diálogo con ISRAEL21c, manifestó que los especialistas afirman que la mitad de los casos de cáncer de piel empiezan como algo “inocente” para luego mutar en algo más grave pero que los médicos más familiarizados con la estructura de los tejidos indican que el 95 por ciento de las lesiones que no parecen ser gravedad surgieron de origen como un cáncer.

En ese sentido, el emprendedor contó que llegó a preguntarse cómo era posible que no hubiera herramientas que pudiera exponer el deterioro temprano de las lesiones antes de que lograran pigmentarse.

Ese interrogante se volvió descubrimiento y hoy es Aharon quien comanda una revolución en este tema. Es que el movimiento de la luz que se dispersa hacia la cámara de imágenes desde una lesión cancerosa se ve muy diferente al de una lesión benigna.

“En el cáncer de piel se mucho movimiento lateral, sobre todo de forma circular. Si se trata de una lesión normal o si no hay lesión alguna en la piel, ese movimiento lateral parece aleatorio, sin movimientos prominentes y, así, sin patrones direccionales. Sin embargo, en el cáncer de piel, el movimiento de la luz retro dispersada va desde el centro hacia afuera o rodea el centro de la lesión”, explicó Aharon, que fundó Patternox para desarrollar y comercializar su escáner PatScope.

El producto, impulsado por un algoritmo que extrae movimientos de rotación del escaneo, es, de acuerdo con su descripción técnica, “un dispositivo multifuncional para lograr imágenes de irregularidades de superficie/volumen en una lesión de piel a través de imágenes de patrón de gradiente de sombra”.

El doctor Ofir Aharon trabajando en el desarrollo del escáner PatScope. Foto cortesía de Patternox

Luego de haber presentado una solicitud de patente en la Administración de Medicamentos y Alimentos de EEUU (FDA) a comienzos de 2020, Patternox se dispone a recaudar fondos semilla con la meta de que PatScope sea aprobado y posiblemente comercializado en cerca de dos años.

El emprendedor prevé un sistema único de inteligencia artificial junto a una estrategia de reembolso para que los pacientes puedan realizar la exploración en sus casas la ayuda virtual de un dermatólogo.

“Algo nunca visto”

Mientras tanto, el dermatólogo Barry Galitzer, en Florida, EEUU, realizan ensayos clínicos usando un prototipo de PatScope.

El doctor Barry Galitzer, del Skin Center de Florida, EEUU, prueba el escáner PatScope. Foto cortesía del doctor Barry Galitzer

“Cerca de un año atrás, leí un artículo sobre la tecnología de Ofir (Aharon) para realizar pruebas de melanoma por adelantado y me comuniqué con él ya que me sentía muy entusiasmado con lo que me acababa de enterar. Es un nuevo concepto que nos permite ver algo que nunca habíamos visto antes”, le contó Galitzer a ISRAEL21c.”.

En diciembre de 2020, Galitzer construyó una base de datos de cerca de 200 imágenes escaneadas para poder hacer una biopsia de cada lesión estudiarlas con microscopio para comparar los descubrimientos histológicos con las exploraciones de PatScope.

Aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial. “Cuanto más se use el escáner, más fácil será para él comprender lo que está viendo. Cuando hay una base de datos de muestra lo suficientemente grande para aprender, la IA puede interpretar mejor las imágenes escaneadas, y esa es la parte más emocionante porque encontraremos las respuestas que necesitamos”, afirmó el especialista.

En otro orden, Galitzer vaticinó que la nueva tecnología podría reducir de forma notable las biopsias innecesaria ya que se podría evaluar la zona e inmediatamente ver si presenta anomalías para luego sí realizar una biopsia para confirmar o desestimar esa sospecha.

Mientras tanto, se puso en marcha otro estudio que cuenta con la dirección de los cirujanos plásticos Yoram Wolf y Ofer Arnon (director médico de Patternox) en el Centro Médico Hillel Yaffe en Hadera.

Comprobación en astronautas

Además de detectar cáncer de piel, PatScope también podría utilizarse para revelar cambios en las capas más profundas de la piel en lapsos de tiempo. La idea es monitorear la degradación por daño solar y envejecimiento, entre otras causas.

El primer sitio donde será posible probar esta aplicación es en el espacio exterior. “Los astronautas sufren un envejecimiento acelerado en el espacio y una de las principales razones es el cambio en el flujo sanguíneo, que primero afecta la capa papilar debajo de la epidermis”, explicó Aharon.

El empresario detalló que el sistema creado por Patternox podría ayudar a los astronautas a monitorear el comportamiento de la piel como un indicador de su exposición a la microgravedad, la dosis de radiación y el estrés durante sus misiones en la Estación Espacial Internacional.

En ese sentido, Aharon contó que busca inversión pública o privada para buscar una colaboración propuesta con los servicios de aplicaciones espaciales ICECUBES para enviar un PatScope a la Estación Espacial Internacional para experimentación.

El PatScope tiene además un potencial para fines cosméticos. “Los dermatólogos y esteticistas podrían usar el escáner para monitorear los efectos de una crema para la piel recetada”, indicó Aharon.

De todos modos, y debido a los antecedentes de melanoma de su madre, el objetivo de Aharon es detectar el cáncer de piel de forma temprana.

“Si podemos identificar las características únicas de los movimientos laterales en una piel sana y frente al cáncer de piel, es probable que lleguemos a desarrollar inteligencia artificial para diagnosticar el cáncer de piel en función de este tipo de movimiento”, concluyó Aharon.