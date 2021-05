Shay Swissa, Vice Director de Operaciones del Hospital Sheba, analiza emocionado la reciente visita a Uruguay

Aunque han pasado unos días desde la visita de la delegación del hospital Sheba de Israel a Uruguay y de su regreso a Israel, vale la pena compartir los resúmenes que nos quedaron en el tintero. Hoy, el de Shay Swissa, Vice Director de Operaciones del Sheba, quien por su función tenía mucha experiencia para compartir respecto al manejo de este enorme hospital durante la pandemia.

P: Shay ¿cuál es tu resumen de lo vivido en Uruguay?

R: Desde el punto de vista profesional te diré que no tengo ninguna duda que nosotros aprendimos y ellos también. Nos recibieron con una calidez impresionante, y además fueron muy sabios. Es que se dice que una persona inteligente aprende de sus propios errores y que los genios aprenden de los errores de los demás. Y si en Uruguay podrán acortar algún proceso de aprendizaje de nuestros errores, ganarán mucho.

En un Zoom junto a Amit Gutkind, con representantes de distintos especiales

P: ¿Algún ejemplo concreto?

R: Sí, por ejemplo el tema de las cápsulas en los departamentos de Corona. A nosotros no nos funcionó mucho, así que Amit Gutkind se los explicó y supongo que vieron que no tiene sentido probarlo.

P: ¿A qué te refieres?

R: A lo que se hace al pasar la guardia en el cambio de turno, en departamentos rojos. Tratamos de hacerlo en cápsulas, pero vimos que ese no era un marco de contagio, y que el esfuerzo no tenía sentido. Eso puede ahorrar tiempo a los demás.

Nosotros entendimos que los contagios eran por ejemplo en el transporte de regreso a casa, en el comedor…y se los contamos, para ahorrarles tiempo.Sentimos que ahora en Uruguay están pensando qué direcciones tomar, por dónde ir en distintos aspectos. Están abiertos a consejos y entienden, nos lo dijeron, que si nosotros íbamos un paso adelante, eso les permitirá a ellos no gastar energía donde no tiene sentido.

P: Paso adelante en cuanto al tiempo, la etapa de la pandemia ¿verdad?

R: Exacto.Y donde sentíamos que hay sed de recibir información, sabíamos que tendrán la ventaja relativa del tiempo en el que ya aprendimos. Y eso redunda en el bienestar de los pacientes, en el tema de las visitas de voluntarios y de la familia. Al principio también nosotros pensamos que nadie querrá entrar, que todos estarán en pánico, pero no era así. Y hemos visto escenas muy emocionantes de mejorías clínicas inclusive, dramáticas inclusive, cuando entraban las familias. En Uruguay todavía no llegaron a lo que nosotros hicimos, pero saben claramente la importancia del tema.

No hay que ser un buque enorme al transitar por esta pandemia sino una lancha a motor que puede moverse rápidamente, cambiar ágilmente y reaccionar según el ritmo de los acontecimientos . De lo contrario, todo se escapa de las manos.

Con las dos banderas, junto a Amin Gutkind, jefe de la delegación

Encuentro comunitario

P: ¿Cuál fue tu impresión de la comunidad judía uruguaya?

R: Mira, yo he participado en todo tipo de delegaciones a distintos lados, y te aseguro que nunca, en ningún lado, vi una comunidad judía como la uruguaya, tan sionista, con tanto amor tan auténtico y sincero por Israel. Siento que me gané amigos para la vida. Además, con coincidencias increíbles.

P: ¿Encuentros que te sorprendieron?

R: Algo así. ¿Conoces a Eli Cohen?

R: ¿Eli Cohen que fue sheliaj, enviado especial de Betar a Uruguay hace muchos años?

R: Exacto. Es primo hermano mío. Nuestras madres son hermanas.

P: Increíble. El quedó con un gran cariño por Uruguay.

R: Así es. Y en determinado momento intercambiamos un mensaje, estando yo ya en Montevideo, y él me pone: “Si ves a Tomate,mandale un gran saludo”

P: “Tomate”, alias Sergio Oberlander.

R: Exacto. Y cuando recibí ese mensaje yo estaba precisamente en la casa de Sergio.

P: Increíble…

Y volviendo al trabajo

P: ¿Qué impresión profesional te llevaste de los equipos médicos uruguayos?

R: Son sumamente abnegados a lo que hacen. Trabajan en general en más de un hospital y así comparten conocimientos de privados y públicos. Tienen muchas buenas intenciones. En cuanto a la salida de la pandemia, está claro que se irá viendo a medida que avance la vacunación. Saldrán de eso, está claro.

P: El buen trabajo de los médicos es clave por cierto al atender enfermos, pero la salida de la pandemia pasa solamente por la vacunación.

R: Sin duda alguna.

P: ¿Qué requiere una situación como esta, cuando viene una delegación del exterior a contar qué ha hecho? ¿Está claro que los anfitriones lo toman bien?

R: En el trabajo profesional siempre hay ego, siempre habrá. Pero ellos supieron ponerlo en un costado. Aceptamos todo lo que teníamos para decir. No sentimos ninguna incomodidad.

Un año de aprendizaje

P: ¿Qué te ha hecho este año de pandemia en tu trabajo, como persona?

R: Yo quiero destacar lo que fue el trabajo de los equipos, la gente…no se habría podido pasar este año si la gente no hubiera sentido que está cumpliendo una misión. Las cosas tuvieron otro ritmo, se mezclaron las horas de los días y las noches, con una gran presión física y emocional, y con una sensación de misión muy fuerte que daba energía para seguir adelante. No tengo duda que muchas cosas cambiaron en mi trabajo. Dio mucho significado a lo que hago, a toda mi carrera.

P: ¿Qué aprendiste?

R: Aprendí que personal que a menudo es transparente para los demás, es clave, como el personal de apoyo en muchos aspectos, no médicos ni enfermeras. Sin darnos cuenta, no les damos el lugar debido. Me chocó darme cuenta de que solemos darlos por sobreentendidos, quizás porque ellos no tienen alternativas. Y no está bien. Hay allí gente con gran corazón, que gana sueldos relativamentebajos, y cuando fueron llamados a la bandera, dieron el alma. Hay que hacer un gran “tikun” con ellos, enmendar nuestro comportamiento.

P: O sea que los aprendizajes fueron a fondo, con autocrítica…

R: Sin duda. Y no tengo dudas que aprenderemos de todo esto. Yo personalmente tengo un cuaderno en el que anoto cosas improtantes, las leo y sé que me haré recordatorios sobre cosas que no quiero olvidar.