Sheij Jerrah: El trasfondo legal – Por The International Legal Forum

El presente articulo es para quien considera que las leyes internacionales y nacionales son importantes para quien alienta la convivencia entre sociedades. Aquella persona que no puede responder con argumentos legales, al verse superado, optará por una segunda versión argumentativa (bastante obvia): “Bueno… quizás desde el punto legal está en lo cierto, pero no era el momento oportuno”. El presente articulo ha sido redactado únicamente para los interesados en los aspectos fácticos y no en los narrativos.

RESUMEN

El caso de Sheij Jerrah es un asunto legal complejo y de larga duración, sujeto a reclamaciones de propiedad sobre una pequeña área de tierra en Jerusalén, por propietarios judíos e inquilinos palestinos, en el que también se incorpora el significado religioso de la zona y que abarca una historia que se remonta a la era del mandato británico anterior a 1948. El caso ha sido objeto de un proceso judicial desde 1972, y está actualmente ante la Corte Suprema de Israel, donde se espera una decisión final en los próximos 30 días.

Este caso en particular ha atraído una atención sin precedentes a raíz del reciente Informe de Human Rights Watch (HRW) que acusa a Israel de participar en prácticas de “apartheid”, la Investigación Internacional de la Corte Penal (CPI) y una campaña concertada de las redes de ONG pro-palestinas y por el BDS, así como el liderazgo palestino, para exacerbar e inflamar la tensión que actualmente se manifiesta en Jerusalén y sus alrededores.

¿DÓNDE ESTÁ SHEIJ JERRAH?

Sheij Jerrah es predominantemente, aunque no exclusivamente, un pequeño barrio árabe de Jerusalén, que está a unos 2-3 kilómetros de la Ciudad Vieja.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO HISTÓRICO DE LA ZONA?

Los judíos se refieren a la zona como “Shimón Hatzadik”, en la que la tumba de “Simeón el Justo”, un venerado Sumo sacerdote judío del siglo III a.c.. El barrio es visitado a menudo por peregrinos judíos. Los palestinos afirman que el nombre de la zona proviene de Sheij Jerrah, un médico de Saladino, un líder militar musulmán, que luchó contra los cruzados en el siglo XII. Se cree que su cuerpo está, supuestamente, enterrado allí.

¿CUÁL ES EL RECLAMO CONTRA ISRAEL?

La comunidad pro-palestina afirma que Israel está desalojando injustamente a cuatro familias palestinas de sus hogares en el barrio de Sheij Jerrah y que esto ejemplifica las acusaciones contra Israel en el contexto del conflicto más amplio con los palestinos.

En respuesta, los propietarios de la propiedad (una ONG israelí privada, Nahalat Shimon), afirman que poseen el título legal de la propiedad en cuestión y que, en ausencia de pruebas de que el alquiler haya sido pagado por los inquilinos, los inquilinos deben ser desalojados, por violar la ley.

¿CUÁL ES LA CRONOLOGÍA?

Sheij Jerrah es un barrio árabe que se desarrolló fuera de los muros de la Ciudad Vieja de Jerusalén en el siglo XIX. Según la Corte Suprema de Israel, la tierra en cuestión fue comprada por los asquenazíes locales y por comunidades sefardíes de manos de sus propietarios árabes en 1875, principalmente debido al significado religioso, al albergar la tumba de “Simeón el Justo”. La propiedad fue registrada en el Registro de tierras otomanas como un fideicomiso bajo el nombre de los rabinos Avraham Ashkenazi y Meir Auerbach.

Una pequeña comunidad judía vivía allí pacíficamente en coexistencia con la comunidad árabe local hasta 1948, cuando estalló la Guerra de la Independencia. Los propietarios judíos habían intentado registrar la propiedad frente a las autoridades del Mandato británico en 1946.

Cuando estalló la Guerra de la Independencia en 1948, la Ciudad Vieja de Jerusalén y sus alrededores el área, incluyendo Sheij Jerrah, fue capturada por Transjordania (ahora Jordania) y las familias judías fueron desalojados por la fuerza. La custodia de la propiedad se transfirió al Custodio jordano de Propiedades enemigas. En 1956, el gobierno jordano arrendó la propiedad a 28 familias de “Refugiados” palestinos, manteniendo de este modo el control de la propiedad.

Después de la Guerra de los Seis Días en 1967, cuando Israel recuperó el control de Jerusalén, aprobó una ley que permitía a judíos cuyas familias fueron desalojadas por las autoridades jordanas o británicas en la ciudad antes de 1967, que puedan reclamar su propiedad, siempre que pudiesen demostrar una prueba de su propiedad y que los residentes no puedan proporcionar tal comprobante de compra o transferencia legal del título.

En 1973, la propiedad de la propiedad fue registrada por el Comité de la Comunidad Sefardí y el Comité de la Knesset Israel con las autoridades israelíes de conformidad con la ley anterior.

Posteriormente, en 2003, los propietarios vendieron la propiedad a “Najalat Shimon”, una ONG israelí que busca reclamar propiedades para los judíos desalojados o forzados a huir, como resultado de la Guerra de 1948 o de la Independencia.

INICIO DE PROCEDIMIENTOS LEGALES

En 1982, los propietarios judíos (Comité de la Comunidad Sefardí y Comité de la Knesset Israel) demandó a las familias palestinas que residían en Sheij Jerrah y exigió su desalojo sobre la base de que eran ocupantes ilegales de la propiedad. El Tribunal de Primera Instancia determinó que las familias palestinas no pudieron demostrar que eran propietarios de la propiedad, pero que disfrutaban de Protección del Estado de inquilino. Como inquilinos protegidos, podrían seguir viviendo en la propiedad mientras pagaran el alquiler y así mantuvieron la propiedad. Este arreglo fue acordado mutuamente en acuerdo firmado por las partes, en el que los arrendatarios reconocen la propiedad de los fideicomisos en intercambio por estatus de inquilino protegido.

A partir de 1993, los fideicomisos iniciaron procesos contra los residentes por falta de pago de alquiler y por construcciones ilegales a la propiedad. En 1997, Suliman Darwish Hijazi, un palestino, intentó desafiar la propiedad de los fideicomisos de la propiedad, basado en un Kushan (título otomano) que supuestamente compró por un jordano hombre, al-Bandeq, en 1961. El Tribunal dictaminó que Hijazi no pudo demostrar que el Kushan se refiere a la propiedad reclamada en Shimon HaTzadik (Simón el Justo) y esa evidencia forense planteó la probabilidad de que el Kushan había sido alterado o falsificado. Además, Hijazi no pudo probar que al-Bandeq había sido alguna vez propietario de la propiedad y, por lo tanto, no tenía derecho a venderla. Finalmente, Hijazi nunca había actuado para proteger sus derechos de propiedad, tanto durante el período jordano como israelí, registrándolo, cobrar el alquiler o pagar el impuesto a la propiedad.

RESULTADOS ANTERIORES DEL TRIBUNAL

Puntos clave:

Los residentes son inquilinos protegidos y deben pagar el alquiler a los dueños de la propiedad.

Los residentes nunca pagaron alquiler y realizaron construcciones ilegales en la propiedad. El tribunal ordenó previamente a los residentes que pagaran el alquiler pendiente y que inmediatamente evacuasen las adiciones construidas ilegalmente.

El tribunal rechazó las afirmaciones de que el gobierno jordano se había comprometido a transferir propiedad de los residentes y que este compromiso nunca se materializó debido a el estallido de la Guerra de los Seis Días. El único documento como prueba fue una copia de un formulario estándar del Departamento de Vivienda de Jordania, que no contenía ningún acuerdo de la transferencia de derechos.

El tribunal rechazó los reclamos de que un residente compró derechos de propiedad de un hombre llamado Ismail. El reclamante no pudo demostrar que Ismail hubiera sido el dueño de la propiedad, que le había comprado la propiedad o que el demandante había sido alguna vez un protegido inquilino en el momento de la supuesta venta.

Estado actual de los procesos judiciales

Tras la sentencia del Tribunal de Distrito de Jerusalén en febrero de 2021, confirmando una decisión judicial de que, en ausencia del pago del alquiler, los residentes palestinos deben desalojar el local, los inquilinos apelaron al Tribunal Supremo, y se esperaba el veredicto final de los tribunales dentro de los próximos 30 días.

***

Acerca de ILF: El Foro Legal Internacional (ILF), es una red legal con sede en Israel de más de 3.500 abogados y activistas en 30 países diferentes, comprometidos con la lucha contra el antisemitismo, el terrorismo y la deslegitimación de Israel en el ámbito jurídico internacional.

Leyes citadas

1 Ley y ordenanza sobre la administración (enmienda núm. 11) Ley de 1967

2 Tribunal Supremo 6239/08

3 Tribunal Supremo 6239/08; Tribunal de Primera Instancia 3258/08