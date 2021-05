Escalada de violencia en Israel

Voy a hacer un humilde análisis sobre lo que viene pasando en Israel. Va a ser largo así que desde ya disculpas. Acá haré un repaso de los eventos de la escalada, la interna palestina y el contexto internacional. Luego haré otro para hablar del discurso antisionista en sí.

Las tensiones comenzaron en Jerusalén con el comienzo del Ramadán a mediados de abril. Israel puso restricciones para congregarse cerca de Puerta de Damasco para evitar grandes aglomeraciones, teóricamente por covid. Varios palestinos protestaron y se enfrentaron con la policía.

En paralelo, palestinos de Jerusalén Este comenzaron un desafío viral de TikTok que consistía en filmarse agrediendo judíos. Frente a esto, el grupo de ultraderecha israelí Lehava respondió marchando por el centro de Jerusalén cantando "muerte a los árabes" y agrediendo árabes.

Israel eliminó las restricciones en Puerta de Damasco, pero la tensión se trasladó a Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este. Cuando Jordania tomó Jerusalén en 1948 y expulsó a todos los judíos de ahí, puso en sus casas árabes que a su vez habían sido desplazados de lo que ya era Israel

Cuando Israel retomó la ciudad tras la guerra de 1967, los propietarios judíos originales reclamaron esas casas de nuevo. La justicia israelí les permitió a los árabes quedarse con la condición de que pagaran alquiler. No lo hicieron. Un tribunal dictaminó entonces su desalojo.

Las familias apelaron en la Corte Suprema israelí y se está a la espera del fallo, que se cree ordenaría desalojarlos. Esto, a pesar de que aún no ocurrió, elevo muchísimo la tensión. Más allá de la cuestión legal, creo que el lado israelí subestimó la importancia de este tema.

Casi que lo trató como una mera disputa entre privados. No dimensionó lo que significaba para los palestinos y el impulso que le daría a su narrativa más extremista. Los palestinos ven esto como algo más grande, como parte de una política más general de sacarlos de Jerusalén.

Sienten q van a desalojarlos para poner judíos nacionalistas en su lugar. Creen que esas familias no tienen la culpa de que Jordania sacara a los judíos y los pusiera a ellos. No pagan alquiler porque no reconocen q la propiedad es de los judíos porque Jordania se las dio a ellos

No estoy diciendo que esto es así, sino intentando entender la perspectiva del otro. En fin, este tema en Sheikh Jarrah llevó a enfrentamientos entre palestinos tirando adoquines y la policía respondiendo en la mezquita de Al Aqsa. 300 palestinos fueron heridos.

Donde muchos vieron crisis, Hamás vio su la oportunidad de su vida. Hamas (orga terrorista que gobierna Gaza) tiene una interna histórica con la Autoridad Palestina (que gobierna Cisjordania). La segunda es débil, con su reputación por el piso y recurrió a meras condenas.

Al Aqsa es un tema sensible y cualquier cosa que ocurre allí sirve de excusa para Hamas. Así, el lunes lanzaron la ofensiva: hasta ahora tiraron ~1400 cohetes hacia Israel, 200 a Tel Aviv. Hay 7 muertos. Es el mayor ataque de Hamas contra Tel Aviv y sus alrededores en la historia

Este año tenía que haber elecciones palestinas. Hamas esperaba lograr un gobierno de unidad con sus rivales de Fatah (la Autoridad Palestina). Pero el presidente de la esta última, Abbas, retrasó indefinidamente las elecciones a principios de mayo, lo que enfureció a Hamas.

La cancelación de las elecciones y la interna palestina formaron el telón de fondo y los eventos en Jerusalén le abrieron a Hamas la oportunidad perfecta para recuperar el centro del escenario y presentarse como el verdadero representante de los palestinos y su causa.

A través de su ataque y su retórica Hamas también se posicionó como el defensor del Islam. Durante el mes de Ramadán, circuló por el mundo árabe la narrativa de que Israel profanó la mezquita de Al-Aqsa e impidió que los musulmanes rezaran allí en la noche más sagrada del Ramadán

Esta manera de presentar el conflicto como algo contra el Islam, puso además a los países que hicieron la paz con Israel en una posición incómoda. Estos no tienen interés en una escalada, mucho menos Egipto, que también tiene un bloqueo contra la Gaza de Hamas.

Aun así, no pueden oponerse públicamente a la narrativa de que Al-Aqsa está bajo ataque y que la dignidad musulmana está en juego. Asimismo, pone en stand by cualquier acuerdo de paz que estuviese negociándose: ningún país musulmán va a hacer la paz con Israel en este contexto.

Así como antaño la visita de Sharon a la Explanada de las Mezquitas se utilizó para sensibilizar al mundo musulmán y como excusa para lanzar la ya previamente preparada Segunda Intifada, de alguna forma Sheikh Jarrah y el choque en Al Aqsa están siendo usados de la misma manera.

Dada la magnitud de la escalada (cohetes contra Tel Aviv, civiles muertos, levantamientos en barrios mixtos de Israel con cuasi pogromos incluidos, campaña en redes sociales) cabe pensar la posibilidad de si algo de esto ya estaba preparado y la tensión en Jerusalén fue la excusa

Y aquí es donde hay que evaluar el cambio que hubo en el contexto internacional. Primero, con la administración Trump tanto Irán como las voces más pro-palestinas no tenían oído alguno en Washington. Ahora hay una administración que busca volver al acuerdo nuclear con Irán.

Y que es permeable a la presión de grupos pro-Hamas/palestinos y que busca presentarse como ecuánime aun entre uno de sus principales aliados y un grupo terrorista. Hamas (y también Irán) sabe que va a obtener simpatía de Occidente y que Israel no va a recibir el apoyo de antes.

Además, en los últimos meses/años Israel golpeó duramente a Irán, asesinó a una de las cabezas de su programa nuclear, se habría hecho con los archivos secretos del mismo, realizado sabotajes en instalaciones relacionadas y atacó posiciones iraníes en Siria, entre otras cosas.

Irán no tiene capacidad para golpear directamente a Israel, pero tiene influencia en Gaza y presta atención a la política interna israelí y a su gestión del conflicto con Hamas. También sabe que Israel se encuentra en medio de una crisis política interna sin precedentes.

Hace dos años está prácticamente sin gobierno y con cuatro elecciones. Esta escalada ya provocó la interrupción de las negociaciones para formar un nuevo gobierno, ya que estas incluían al partido islamista Ra’am, que frente a la situación actual quedó en una situación incómoda.

Todo esto deja en evidencia errores israelíes: la inoperancia de Netanyahu respecto a Gaza, que su prioridad en los últimos años haya sido él mismo y no el país y no haya un gobierno hace dos años. El error en restringir congregaciones en Puerta de Damasco en pleno Ramadán.

Y finalmente, el gobierno israelí subestimó la situación de Sheikh Jarrah y no la observó dentro del nuevo contexto global, con el cambio de gobierno en Washington, el deseo de venganza iraní y las necesidades de Hamas. Este hecho representó una oportunidad para sus enemigos.



Lo más triste de todo es ver grupos de árabes-israelíes saliendo a linchar a sus vecinos judíos en algunos barrios mixtos de Israel como Lod. Nadie espera nada de Hamas, pero israelíes atacando a sus vecinos hacen retroceder el reciente progreso en la coexistencia dentro del país



Esto recién comienza. Va para largo. Tal vez incluso se llegue a una operación terrestre (o sea, Israel ingresando a Gaza). Lo cierto que esto escalará hasta que Israel pueda restablecer tranquilidad en su frontera sur a través de la deterrence/temor en la dirigencia del Hamas.