Israel ha desplazado fuerzas terrestres alrededor de Gaza, en respuesta al ataque de Hamas de estos días. Abro hilo sobre el empleo de este tipo de tropas en esta etapa de la respuesta israelí.

Quienes vienen siguiendo mis hilos, han notado que he puesto un acento en el tipo de respuesta de Israel ante el ataque de los terroristas de Hamas en relación al empleo de fuerzas terrestres. Veamos un poco en detalle este tema.

Cuando se utilizan fuerzas terretres en una zona urbana como Gaza, y aún siendo las mismas altamente capacitadas como las israelíes; el comando y control de todas ellas naturalmente se tiende a complicar, en función de muchos factores, tales como: la compartimentación de los espacios que obliga a que las acciones se deban ir reduciendo hasta fracciones muy menores; las dificultades para las comunicaciones que los edificios generan para la propagación de las señales radioeléctricas, aspecto que hace que no pocas veces los mensajes no se intercambien de manera clara sino con distorsiones producto de ruidos provenientes de la pérdida de señal; la infinita cantidad de lugares que el terreno urbano ofrece a un enemigo para tender emboscadas, engañar sobre blancos, y de esa manera generar un incremento altísimo al al desgaste de las tropas y distorsionando de manera importante todo aquello que se ha planificado para las operaciones.

A todo esto debe sumarse que los combates urbanos requieren que la población civil abandone la zona de lucha, aspecto que Hamas no permitirá en función de poder explotar las bajas colaterales como efecto propagandístico. Entonces ¿qué uso de las fuerzas terrestres en esta etapa? Lo que expresaré está influido por mi aproximación al tema, que tiene por supuesto la falencia no menor de no ser parte de quienes deciden operar allí; pero está sería el criterio que emplearía: a. Utilizar las mismas contra blancos de Hamas cercanos a la frontera, claramente identificados. b. Desarrollar fuegos directos e indirectos con artillería sobre blancos que han sido adquiridos o detectados por drones o patrullas infiltradas. c. Accionar como una barrera para la contención de posibles infiltraciones, realizar patrullajes, exploraciones puntuales, etc. d. Servir de elemento de recepción de fuerzas especiales que regresen de operaciones contra Hamas o bien como última línea segura para infiltrarse y operar. Si se decidiera utilizar las fuerzas terrestres en Gaza, ese empleo debiera ser limitado, circunscripto a alcanzar una zona y posteriormente replegarse. La experiencia que los combates urbanos a través de la historia deja indica que es siempre difícil cualquier plan relativo a tiempos y objetivos, el número de bajas propias y el daño colateral es siempre elevado y lo será mucho más con las políticas de una organización terrorista como Hamas.