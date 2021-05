Israel está bajo fuego y lo que hace es defenderse

Escribo estas líneas casi a la 1 de la mañana recién comenzado el domingo en Israel. Para medianoche, Hamas había prometido volver a atacar Tel Aviv. Y así fue. En algo menos de media hora, los terroristas lanzaron en tres tandas cohetes hacia la ciudad y toda la zona metropolitana, a numerosas localidades en el centro de Israel. Y no puedo dejar de pensar que esto es lo que vive el sur desde hace 20 años.

En este momento yo no estoy bajo alarmas. Vivo desde hace unos meses en la ciudad de Modiin –a medio camino entre Jerusalem y Tel Aviv- y aquí las alarmas han sonado sólo algunas veces, no tanto como en Tel Aviv. Con el sur ni comparo. Pero desde aquí, aún con la puerta del balcón cerrada, se oye claramente el ruido de las explosiones de las interceptaciones de la “Cúpula de Hierro”. Al salir, vi en el cielo las bolas de fuego de algunos de los cohetes destruidos a tiempo por el impresionante sistema protector israelí que tantas vidas salva.

A lo largo de esta jornada, los ataques fueron incesantes . Al sur, realmente sin interrupción hasta la tarde, luego tres horas de calma, y hace un rato, junto con Tel Aviv, volvieron a estar bajo los cohetes. Como siempre, como desde hace 20 años. A Tel Aviv y todos sus alrededores dispararon ya a las 13.30. Sonaron las alarmas en casi todo el centro del país. La playa estaba repleta de gente, tras dos días sin alarmas en Tel Aviv por lo cual mucha gente pensaba que se había terminado la locura. La multitud comenzó a correr buscando refugio.

En Ramat Gan, aledaña a Tel Aviv, un hombre de 50 años murió por el impacto directo de un cohete en su departamento. Fue hallado entre los escombros por equipos de Maguen David Adom .

Durante todo el día circularon las imágenes de los destrozos allí,de un hombre que había detenido su coche al sonar las alarmasy trataba de proteger a su bebita a la que tenía en brazos, del firmamento repleto de luces de los múltiples cohetes en camino a las ciudades de Israel..y tanto más.

Así se ve un ataque con múltiples cohetes desde Gaza hacia Israel. En este caso, hacia la ciudad de Ashdod. ¿Acaso se puede concebir que Israel tenga que abstenerse de defenderse? @Canal4_UY @canal5uruguay @UnivisionNews @TelenocheUy @TelemundoUY @teledoce @pugliainvita pic.twitter.com/7FY7MvLZTK — Jana Beris (@JanaBeris1) May 15, 2021

Como siempre, la población civil está bajo fuego, y paga un duro precio por la guerra. Pero no lo digo pensando sólo en mi lado, el israelí, sino también en el palestino. Yo quiero que mi pueblo esté bien, pero no le deseo nada malo al pueblo vecino.

Pero inclusive si han muerto civiles palestinos inocentes como producto de la respuesta militar israelí al disparo de cohetes desde Gaza hacia Israel, esta guerra está justificada. Israel no la quería. Le fue impuesta por Hamas, que seguramente no estimaba que tendría una reacción de tal envergadura y creyó el lunes pasado que podía atacar tranquilamente la capital de Israel con 7 cohetes, y que aquí no pasaría nada.

Cabe hacer ciertas aclaraciones sobre algunos de los blancos atacados por Israel, que despiertan gran discusión y son presentados por algunos críticos como prueba de “crímenes” por parte de Israel.

El viernes de noche Israel atacó una casa en el campamento de refugiados Shatti en Gaza, en la que en ese momento estaban reunidos varios de los jefes importantes del brazo armado de Hamas, de los que planean los próximos ataques a Israel. Fuentes palestinas sostienen que murieron allí 10 civiles, entre ellos varios niños. Más allá de lo lamentable de esas muertes, hay dos puntos que aclarar.

- Si había civiles, Hamas los trajo intencionalmente, para que sirvan de escudos humanos y/o para complicar a Israel con condenas internacionales si mueren.

- Según el Derecho Internacional, en guerra se puede atacar un blanco en el que hay no involucrados, si el blanco tiene una importancia tal que puede incidir sustancialmente en la continuación de las hostilidades. Y una reunión de varios de los jefes de la cúpula militar de Hamas, entra indudablemente en esta categoría. No se decide a la ligera dar el visto bueno a un operativo de este tipo si se sabe que hay civiles. Si finalmente se toma una decisión así-y no tenemos los elementos para afirmar que en este caso se sabía de antemano-es porque la alternativa es que esos cabecillas eliminados planeen muchos ataques más contra la población israelí.

Otro de los blancos atacados por Israel este sábado, fue una de las grandes torres de Gaza, en la que funcionaban las oficinas de la emisora televisiva Al Jazeera , AP y AFP. Fue desmoronado porque era el lugar en el que funcionaba una gran comandancia de Inteligencia militar de Hamas. Y no sorprende, Hamas se instala intencionalmente entre civiles, para cubrirse, para intentar salvarse de ataques israelíes.

Pero lo interesante es que antes de atacar el edificio, Israel avisó a la gente para que evacúe y también saque todo lo que alcance. Avisó, para poder eliminar un blanco que sirve al terrorismo, sin matar a inocentes. Y les dieron más de una hora. Sólo Israel hace algo así.

Es que esto no es una guerra contra el pueblo palestino. Ni una guerra contra Palestina, como dicen algunos. Es una guerra contra Hamas y Jihad Islámico, contra quienes quieren destruir a Israel.