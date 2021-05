Cosas que hay que saber antes de juzgar a Israel

Aclaro de antemano: esta nota es en defensa de Israel. No porque soy judía sino porque conozco a fondo la situación. Y porque sé que lo que está ocurriendo ahora es una guerra de Israel contra el terrorismo de Hamas y Jihad Islámico, no un ataque al pueblo palestino.

Claro que mueren palestinos. En su enorme mayoría, contrariamente a lo pretende mostrar Hamas, terroristas. Pero también civiles. Y ni una de esas muertes me resulta indiferente ni por cierto me causa alegría ninguna. Pero la pregunta es cuánto más podía Israel abstenerse de responder a ataques terroristas hacia su población civil.

¿La verdad? Entiendo que afuera sea difícil entenderlo, porque absolutamente ningún país del mundo vive la situación de Israel. Nadie tiene a un ejército terrorista de vecino. Israel sí, y debe lidiar con eso.

Pues bien... Si has leído hasta ahora aunque aclaré de antemano que esto es en defensa de Israel, estimo que te interesa conocer este punto de vista, aunque no necesariamente creas que concordarás. Está pefecto discrepar y criticar. Pero dado que es mejor haciéndolo conociendo los hechos, trataré de sintetizar aquí algunos datos centrales claves, que me parece deben conocerse antes de juzgar a Israel por haber lanzado un operativo militar de tal envergadura en respuesta a los ataques con cohetes de Hamas.

1- Esta escalada no la buscó Israel. Fue claramente orquestada por Hamas que el lunes 10 de mayo a las 18.00 hora local, disparó 7 cohetes desde Gaza hacia Jerusalem, la capital de Israel, sabiendo evidentemente que eso sería considerado una provocación fuera de lo común. Y de inmediato, cientos de cohetes hacia todo el sur del país. El lanzamiento de cohetes fue precedido por una gran incitación a la violencia en los medios y redes sociales.

Un ejemplo muy concreto, entre varios. En la televisión Al Aqsa de Hamas apareció Fathi Hamad, ex ministro del Interior de Hamas y miembro de su así llamado “departamento político”, exhortando a los árabes de Jerusalem a comprar cuchillos y salir a matar judíos, y mostrando con sus manos dónde hay que cortar en el cuello para que el ataque sea rápidamente efectivo.

2- Desde el comiezo de esta escalada y hasta este lunes 17 de mayo a las 19.00 horas, Hamas y Jihad Islámico lanzaron aproximadamente 3.150 cohetes hacia localidades civiles israelíes. ¿Algún otro país vive una situación así? ¡3.150 cohetes en una semana! ¿Algún otro país lo aguantaría? O sea..¿por qué soportar cohetes al territorio nacional? No hay que esperar a esta cantidad para que sea intolerable. Y otro dato puntual, en medio de esta locura. El blanco principal en esta vuelta ha sido la ciudad de Ashkelon, a la que hasta este domingo al mediodía los terroristas habían lanzado 580 cohetes. O sea, uno cada 12 minutos. ¿Quién sabe lo que esto significa como para juzgar a Israel?

3- Pero en realidad, los ataques con cohetes hacia Israel desde Gaza comenzaron ya en febrero del 2001. No tenemos en este momento la estadística exacta de aquellos primeros años. Pero sí la registrada desde el 2006. Y para entenderla, cabe recordar que en setiembre del 2005 Israel se retiró completamente de la Franja de Gaza. A pesar de ello, el disparo hacia Israel no cesó sino que se incrementó. Más claro imposible: los ataque no son por “ocupación” sino por la existencia misma de Israel.

Desde el 2006 hasta el comienzo de escalada actual, los terroristas dispararon más de 16.000 cohetes hacia territorio israelí. Todo esto, sin que haya ni un soldado israelí en Gaza.

4- Los disparos de Hamas van dirigidos a la población civil israelí, mientras que Israel responde hacia blancos de Hamas y Jihad Islámico. Hamas pone en su mirilla intencionalmente a los civiles, y para ello usa a sus propios civiles como escudos humanos. Es cuantiosa la información de Inteligencia sobre depósitos de cohetes junto a escuelas y jardines de infantes , y de túneles cavados para el uso de Hamas, junto a diversas instalaciones civiles.

Este video, con imágenes captadas en la guerra del 2014, lo confirman. Las tácticas y prácticas de Hamas no han cambiado, al contrario, se han sofisticado.

5- Han sido varios los casos en los que Israel se abstuvo de lanzar un ataque determinado,porque vio de antemano que había niños en la zona. Hay filmaciones que lo confirman.

Esto es de ahora.

6- Uno de los ataques que más polémica desató fue la destrucción de la torre en la que funcionaban las oficinas de AP, AFP y Al Jazeera. Israel recalca que allí operaba la comandancia de la Inteligencia militar de Hamas y también había instalaciones del Jihad Islámico. Israel no suele revelar todo su material de Inteligencia, pero asegura que había pruebas contundentes .

Lo que no tiene parangón en ninguna parte del mundo, en ningún conflicto, es que para destruir un blanco que considera militar(en este caso porque allí operaba la mencionada comandancia de Hamas) Israel avise de antemano y otorgue más de una hora a los civiles para desalojar el edificio y no correr el riesgo de morir.

Aquí vamos un ejemplo, de otra torre.

En uno de los canales de televisión de Israel se transmitió días atrás una conversación similar a esta, con el dueño del edificio en el que estaban las agencias recién desalojadas. No disponemos lamentablemente de la filmación para compartirla.

Fue increíble leer las declaraciones del Director de AP diciendo que por lo que hizo Israel ahora el mundo sabrá mucho menos lo que ocurre en Gaza. ¿Acaso algún periodista internacional osó alguna vez contar desde Gaza sobre el uso de civiles como escudos humanos, sobre los depósitos de cohetes junto a escuelas, sobre el robo de todos los recursos que deberían haber sido usados en pro de la sociedad palestina y su canalización a las armas? No, nunca. Tras la guerra del 2014 algunos periodistas osaron contar lo que habían visto, disparos de cohetes junto al hospital Shifa o desde barrios residenciales, pero ya terminada la guerra, cuando se habían ido de Gaza.

Y aquí, un video del 2008, en el que aparece la entonces corresponsal de Al-Arabiya en Gaza, que trabajaba desde una torre y al oir un estruendo pensó que había habido un ataque israelí. Pero le confirman por teléfono-y al parecer ella no sabía que estaba siendo filmada- que el ruido había sido de un misil disparado desde al lado del edificio, en el que había también otros periodistas.

7- El caso de esa torre no fue el único en el que Israel avisó de antemano. Lo hace siempre que ataca una instalación en la que hay un blanco militar que necesita destruir, pero en la que le consta que hay civiles no involucrados. Lo ha hecho en innumerables ocasiones. Es una política ordenada, no algo esporádico y casual.

Esta semana recibí de un servicio informativo palestino en Gaza un mensaje al respecto. Claro que el tono era por cierto de condena a Israel , alegando que “borra las memorias de la gente” al destruir el edificio en el que vivían. Pero lo interesante era lo que confirmaba el mensaje: que habían recibido de Israel dos horas de tiempo para evacuar.

El sistema más usado es el lanzamiento de un proyectil que no destruye pero hace mucho ruido, que toca el techo del edificio y la gente ya sabe que es una alerta y tiene tiempo para irse. Aquí vemos un video que lo resume.

8- El objetivo de la fuerte respuesta militar israelí no puede ser solamente frenar los disparos de ahora sino tratar de asestar un golpe tal a las organizaciones terroristas, que piensen dos veces antes de volver a lanzar otra escalada o que simplemente tengan dificultades para volver a hacerlo. Por eso, el tema de la supuesta “desproporción” en la fuerza de la respuesta, es muy problemático. ¿Qué quiere decir proporción cuando la guerra es contra un ejército democrático? Aquí la principal desproporción es no sólo en las intenciones de las dos partes sino en su forma de actuar. Del lado palestino lo que hay aquí es un ejército terrorista, que no se ajusta a las reglas de los conflictos bélicos, se mezcla con la población civil y puede también esconder su identidad verdadera para escapar.

9-Y para terminar, otro punto que también explica el anterior. Decíamos que el objetivo no puede ser sólo frenar los disparos de ahora. Es que hay que pensar en la amenaza futura, en minimizar el riesgo de que los terroristas puedan lanzar, cuando lo consideren apropiado, una nueva escalada. ¿Y por qué? No sólo porque ningún pueblo normal puede aceptar vivir amenazado por sus vecinos sino porque cada vez, es peor. Desde que tomó el poder en Gaza en junio del 2007 Israel ha librado tres guerras con Hamas (2008, 2012 y 2014) , todas ellas desatadas por lluvias de cohetes sobre Israel. Y está clarísimo que su poderío militar va en aumento, porque no ha dedicado nada de sus recursos a la población civil sino únicamente al desarrollo de su infraestructura militar.

Los números lo confirman.

En la guerra del 2014, en 51 días fueron disparados 233 cohetes hacia la la ciudad de Ashkelon. Ahora, en 7 días, ya fueron 820.

A Beer Sheba, la gran ciudad del sur, dispararon 190 cohetes en 51 días en el 2014.Ahora en sólo 7 días, ya son 146. Hacia Ashdod, en 51 días fueron lanzados 280 cohets y ahora, en 7 días, ya son 168. Y a la zona de Eshkol, adyacente a la frontera con Gaza, dispararon en el 2014 1303 cohetes y ahora, en sólo una semana, 825.

10-Israel no está combatiendo al pueblo palestino, sino a un ejército terrorista que tiene a la población palestina de rehén. Cuando no hay cohetes, entran diariamente mercaderías a Gaza por pasajes fronterizos con Israel, aunque bien podrían entrar por Rafah, en la frontera con Egipto, que los egipcios prefieren en general no abrir demasiado. Cuando no hay cohetes, funciona el abastecimiento de electricidad de Israel a Gaza, que ahora se alteró porque uno de los cohetes de Hamas pegó en la línea eléctrica . Eso incide también en el abastecimiento de agua. Cuando no hay cohetes, y a veces en realidad también cuando los hay, palestinos que requieren tratamiento médico pasan de la Franja de Gaza a hospitales de Israel.

11. No inspira ninguna credibilidad que quienes se desgarran las vestimentas o salen a manifestar por lo que sufre ahora la población civil palestina, salten cuando ataca Israel pero no digan nada para proteger a los palestinos de la organización terrorista que los gobierna. Inclusive dejando de lado el hecho que Israel atacó como respuesta a un ataque que había sufrido antes, no puede ser que el detonante de las protestas sea, como evidentemente es, el hecho que Israel es quien ataca blancos de Hamas en Gaza. Y nadie dice nada no sólo sobre la negligencia de Hamas para con la población de Gaza por la que debería preocuparse sino que tampoco sobre su forma de actuar , que pone activamente en peligro a los palestinos.

El mundo debería entenderlo , si realmente quiere ayudar a los palestinos.