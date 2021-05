¿Defensa de los derechos humanos?

Los últimos días han aparecido cientos de activistas y militantes de los derechos humanos preocupados por el conflicto entre Israel y Hamás, denunciando las políticas de ocupación del Estado de Israel.

Ese activismo selectivo me genera algunas preguntas. Por ejemplo, ¿se manifestaron también en 1995 cuando las fuerzas serbio-bosnias masacraron a miles de personas en la ciudad de Srebrenica? ¿Organizaron marchas en contra de la matanza de yugoslavos en la ciudad de Vukovar? ¿Hicieron pintadas en contra del exterminio de la población Tutsi en Rwanda? ¿Planificaron actos repudiando al régimen talibán de Afganistán? No lo recuerdo.



Así como tampoco recuerdo manifestaciones en contra de la limpieza étnica por la Guerra de Kosovo, ni declaraciones en contra de la masacre de Darfur. No tengo presentes sus posteos por el conflicto entre China y Tibet; ni los repudios hacia la dictadura en Venezuela. No recuerdo indignación por la masacre de Bashar al Asad en Siria, o críticas por los asesinatos de Gadafi en Libia. Y si las hubo, no creo que hayan sido en favor de estos tiranos.



Lo curioso en el conflicto entre Israel y Hamás, es que estos activistas, aún conociendo la carta fundacional del grupo terrorista, en la que expresan claramente su intención de exterminar al pueblo judío, sí se manifiestan en contra de Israel. En cada una de las operaciones de defensa, estos activistas organizan marchas, convocan a actos y hacen pintadas en los muros con consignas antisemitas. Y al igual que en otros períodos de terror, esta vez, también hubo declaraciones públicas y comunicados denunciando las “políticas de exterminio“ que lleva a cabo Israel para defender a sus ciudadanos.



Qué curioso que además de enfocarse en este conflicto puntual, estos militantes elijan siempre estar del lado de un grupo de fanáticos que gobierna a través del terror y lidera a su pueblo de la forma más tirana que existe. Estos supuestos defensores de los derechos humanos se indignan por la forma en la que Israel se defiende, pero jamás han repudiado los atentados y ataques de miles de misiles tirados por Hamás.



El maniqueísmo que existe a la hora de condenar al único país judío del mundo, por la forma en la que defiende a su gente, evidencia un interés diferente. Aquellos que repiten consignas, y comparten contenidos sin siquiera intentar entender, no están aportando más que odio y generando violencia. A quienes estén realmente interesados, los invito a informarse más, y a intentar comprender este conflicto de forma responsable. Entendiendo que no es político, no es territorial, ni tampoco material. Es un conflicto religioso.



Seamos entonces solidarios con el Pueblo Palestino, pero no por la defensa de Israel; sino porque tiene la desgracia de vivir bajo el régimen de Hamás, un grupo terrorista que gobierna bajo una teocracia, fascista, autoritaria y que nada sabe de derechos humanos.



Muchos activistas denuncian que Israel es un país que vive para ocupar un pueblo. La realidad es que sólo se ocupa de que su pueblo viva. Y ojalá algún día pueda hacerlo en paz. #IsraelUnderAttack #IStandWithIsrael