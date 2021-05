En relación a la Cúpula de Hierro

Ha logrado destruir no solamente cohetes sino drones. Una corta reflexión hilo para analizar más allá de ese sistema exitoso. Iron Drome es un sistema altamente efectivo, y sobre blancos extremadamente difíciles como cohetes con una trayectoria corta y por lo tanto escaso tiempo entre su lanzamiento y el impacto. Como todo sistema de armas que se diseña para contrarrestar a otro, tiene un porcentaje de efectividad, el cual no está ligado exclusivamente a las capacidades técnica del sistema sino al adiestramiento de quienes lo emplean; aspecto éste último que suele ser menospreciado por quienes creen que adquirir medios es lo importante.

The Iron Dome Aerial Defense System has one purpose—to intercept rockets mid-air before they can kill Israeli civilians.



We will not apologize for saving lives. pic.twitter.com/J0U8ct9bCt — Israel Defense Forces (@IDF) May 18, 2021

A raíz del éxito de Israel para minimizar el efecto de miles de cohetes de los terroristas de Hamas sobre su territorio, ha surgido la inquietud respecto a que Irán seguramente está elaborando conclusiones sobre las capacidades de Israel para defender su territorio ante un ataque con medios más peligrosos o o bien desde mayor distancia

. A esta mirada, me permito sumar otro punto de vista, que quizás no es convenientemente evaluado por el régimen de los ayatolas. Veamos. Países como Israel, es decir que toman con extrema seriedad todo lo relativo a su defensa, no basan la misma en las capacidades de un único sistema de armas, sino en algo mucho más complejo, dinámico y en constante evolución que es su política de defensa en el más amplio sentido de la palabra. Esa política se basa en una palabra clave, credibilidad.

Para el caso que nos ocupa, Israel desarrolla y mantiene otras capacidades mucho más duras y devastadoras, en aptitud de golpear prácticamente sin posibilidad de ser evitado, a una agresión que pudiera ser lanzada desde Irán o bien otra por un proxy que afectara objetivos vitales del país. Eso los ayatollas lo saben bien.

Como también no desconocen que las capacidades de desarrollo tecnológico de Israel superan ampliamente a las suyas. Sin embargo todo lo expresado debe tamizarse en el hecho que Irán es un régimen donde la toma de decisiones no siempre luce racional sino como el resultado de la puja entre fundamentalistas religiosos. Eso siempre es peligroso, pues el factor irracional es difícil de ser medido adecuadamente y naturalmente lleva a extremar la respuesta a las agresiones, pues se parte de entender que solamente la dureza puede hacer mella en los fundamentalistas. Las teocracias son siempre peligrosas, no solamente para sus ciudadanos.