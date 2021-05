Yosef Haddad refuta las mentiras sobre Israel en Internet

Muchas celebridades ya han sido llamadas a la bandera y se han movilizado para la propaganda israelí, pero entre ellas también activistas sociales en red, como Yosef Haddad, un árabe-israelí de Nazaret. Hablamos con él sobre los últimos días y la información durante "The Guardian of the Walls"

Luchando por la imagen de Israel en las redes sociales: En los últimos días, ha habido críticas a la actividad del Portavoz de las FDI y el Ministerio de Relaciones Exteriores en la actividad de divulgación en las redes sociales. O más bien, se han dirigido críticas a la inacción. Muchas celebridades han ya he sido llamado a la bandera Mi amigo y propagandista, un árabe-israelí de Nazaret ". Todo el tema de la propaganda comenzó a arder en mí cuando estaba en el extranjero después de 3 años de servicio militar como soldado y comandante en los Altos del Golán y después un año de rehabilitación después de una lesión grave en la Segunda Guerra del Líbano ", ¡le dice Haddad a Walla! TECH.

"Durante estos años experimenté lo bueno en la sociedad israelí. En el ejército todos éramos como hermanos, y en rehabilitación fui tratado con devoción por médicos judíos y árabes". Salí al mundo y escuché tantas mentiras sobre Israel, las FDI y las relaciones entre judíos y árabes en el país. Me encontré discutiendo y luchando por decir la verdad y refutar todas las mentiras. “Poco a poco me uní a campañas de información de varias organizaciones, comencé a hablar en campus y en comunidades y hoy también manejo redes sociales con decenas de miles de seguidores para revelar al mundo la realidad real de Israel en diferentes idiomas”.



¿Qué contenido subes durante "Wall Guard"?

"En los últimos días, he estado tratando de publicar tantos videos como sea posible que expliquen la situación. Videos de respuesta para todo tipo de académicos o políticos. Uno de mis videos más fuertes fue mi respuesta al representante del Congreso, quien habló en el congreso sobre la situación en Gaza. "Completamente de los crímenes de guerra de Hamas. Por cierto, ignoró por completo que, según la administración estadounidense, Hamas es una organización terrorista. Se habría visto a lo largo de su discurso que ella realmente la apoya. Nuevamente, el asunto de que ella lo tomó como palestinos ".

