Visita de Heikon Mass, Canciller de Alemania a Israel

El Canciller de Alemania visita Israel en la búsqueda de un cese al fuego.

Estas palabras son de su cuenta de twitter.

Mientras haya estados y grupos que amenacen a Israel con la aniquilación, debe poder proteger a su pueblo. Alemania seguirá contribuyendo a que se mantenga así. Nuestra solidaridad no se limita a las palabras.

"Hamas provocó deliberadamente la escalada en el Medio Oriente, con terribles consecuencias que afectaron a israelíes y palestinos, sobre todo a la gente de la Franja de Gaza. Esto tiene que llegar a su fin, y lo antes posible.#Bundestag"



"Condenamos enérgicamente estos ataques. No pueden justificarse por nada. Israel tiene el derecho y el deber de proteger a su pueblo contra él"

"Han propuesto un plan de 3 pasos:

1. Detención inmediata del terror con cohetes de Hamas

2. Acuerdo de armisticio

3. Al abordar las complejas causas del conflicto, no hay forma de evitar las conversaciones directas entre israelíes y palestinos"

"Debemos oponernos a los predicadores del odio, los agitadores y los criminales violentos antisemitas en Alemania con toda la severidad de la ley. No importa si siempre has vivido aquí o solo has venido a Alemania en los últimos años."

Maas se reunirá con el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, y el presidente Reuven Rivlin, además de Netanyahu y Ashkenazi.

Maas también se unió a Ashkenazi en una visita a Petah Tikva, al este de Tel Aviv, para ver un edificio alcanzado por un misil.

También se reunirá por separado con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas.

Dana Regev es una periodista que vive en Alemania y dice esto:

FM alemana @HeikoMaas durante su visita a Israel + Territorios Palestinos: "El hecho de que Hamas vuelva a disparar cohetes contra Israel, desde que llegamos aquí a Tel Aviv, es para nosotros una indicación de la gravedad de la situación en la que se encuentra el pueblo de Israel. "