Sobre el comunicado de Fuerza Renovadora acerca de la reciente escalada

Comencemos con la mitad llena del vaso.

A diferencia del tendencioso y absolutamente desequilibrado comunicado publicado recientemente por la Mesa Política del Frente Amplio sobre la reciente escalada entre Israel y Hamas, en el que tuvo el tupé de no mencionar siquiera los ataques de cohetes desde Gaza a la población civil israelí, la “Fuerza Renovadora”, uno de los grupos dentro del FA publicó este lunes una declaración de otro tono. Expresa clara solidaridad con las familias de todas las víctimas , repudia los ataques de Hamas a Israel y destaca el derecho de Israel a proteger a su población.

Uno podría alegar que eso es elemental y muy básico, y que no hay por qué destacarlo. Cierto, es elemental, pero lamentablemente, cuando una corriente de izquierda que es parte del Frente Amplio deja en claro esos puntos, es bueno saber destacarlo. Hoy en día, lamentablemente, no es sobreentendido.

Al mismo tiempo, hay algunos puntos a los que quisiéramos contestar , o mejor dicho sobre los que sentimos que hay que hacer algunas aclaraciones.

Para eso lo mejor, así lo creemos, es reproducir cada inciso e ir comentando abajo. Intercalado.

Declaración de Fuerza Renovadora sobre los recientes enfrentamientos en Israel y Palestina

Los enfrentamientos fueron entre Israel y las organizaciones terroristas Hamas y Jihad Islámico, no entre Israel y Palestina, ni entre Israel y el pueblo palestino-esto último, claro, lo agregamos nosotros. El choque no fue por la condición palestina de la otra parte, sino porque los terroristas lanzaron cohetes a Israel en un fuerte ataque masivo.

1) Celebramos el acuerdo de alto al fuego alcanzado

Nosotros también, en lo que se refiere al alivio que da que no haya cohetes del lado israelí ni bombas sobre Gaza. La gran pregunta es cuánto durará, porque esta será la cuarta vez que termina una guerra entre Israel y Hamas con alto el fuego, y finalmente Hamas siempre vuelve a atacar.

2) Expresamos nuestro profundo dolor ante las consecuencias trágicas de destrucción y muertes provocadas por la brutal escalada de violencia y nos solidarizamos con las familias de todas las víctimas de Israel y Palestina y con las respectivas comunidades uruguayas.

Sin duda, la guerra dejó mucha destrucción, más en Gaza que en Israel, aunque también del lado israelí hubo muchos impactos en viviendas civiles. En Gaza los palestinos confirmaron que tuvieron 248 muertos. Israel sostiene que por lo menos 200 era terroristas. Está confirmado que entre los palestinos civiles muertos, hubo quienes perdieron la vida al caer sobre ellos cohetes de Hamas que por error impactaron sobre Gaza.

Bueno que el comunicado expresa solidaridad con los civiles-aún sin usar explícitamente la palabra-y por supuesto con los uruguayos. Muchos han estado en los refugios durante el operativo.

3) Condenamos la violencia policial israelí ejercida contra los palestinos en torno a la mezquita de Al Aqsa durante el mes sagrado del Ramadán, en un clima altamente tensionado por los posibles desalojos de vecinos palestinos y la "Marcha de Jerusalén" donde los israelíes celebraron la guerra de 1967.

Los incidentes violentos en torno a la mezquita de Al Aqsa estallaron porque musulmanes que al parecer no habían ido allí realmente a orar atacaron a la Policía con piedras y petardos que habían acumulado dentro de su santuario, violando así su santidad. Mientras los extremistas promovían enfrentamientos, decenas de miles trataban de orar. Y el hecho es que en las horas en las que no había disturbios, numerosos musulmanes podían orar en el lugar sin alteraciones. Es más: precisamente porque era el mes sagrado del Ramadan, Israel prohibió a los judíos entrar a esa zona-que para los judíos es el Monte del Templo-y subir a recorrer la explanada de las mezquitas.Durante tres semanas no se permitió que judíos suban la monte aunque es sagrado también para ellos, porque antes estaba allí el Templo Sagrado judío. Todo, para minimizar el roce con los musulmanes.

El problema original es que los musulmanes no reconocen que ese lugar es sagrado también para los judíos. Lo era mucho antes de ser construidas allí las mezquitas hoy tan conocidas, la de Al Aqsa y el Domo de la Roca.

El cuanto al posible desalojo de las familias palestinas, aunque claro que aquí todo tiene dimensiones políticas, de fondo hay un conflicto jurídico que está en los tribunales, en base a documentos de propiedad en manos judías.

Y sobre el Día de Jerusalem, recordemos ante todo que se resolvió cambiar el recorrido de la tradicional marcha de las banderas para no agregar roces con la población árabe de la zona por la que siempre pasa, en el barrio musulmán, que muchos ven como provocación. Pero cuando Hamas incita de fondo, la lógica no es parte del juego. Y clave agregar: la Marcha de Jerusalem no celebra la guerra sino el hecho que en junio del 67 enla guerra de los Seis Días, Israel liberó la Ciudad Vieja, incluyendo su santuario el Muro de los Lamentos, que había sido ocupada por Jordania en 1948 , vedándose al acceso de los judíos a su lugar más sagrado.

4) Repudiamos las acciones del grupo Hamas contra la población israelí, en particular sus ataques indiscriminados contra civiles y reconocemos el derecho de Israel a defender su población.

Muy bien . Eso es lo que debe hacer una fuerza democrática.Y ni que hablar, de un país amigo de Israel.

5) Condenamos el uso sistemático y desproporcionado de la fuerza por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu, con sus consecuencias de destrucción en la Franja de Gaza, lo que apoya sus ya extremadamente difíciles condiciones de vida.

Discrepamos con la descripción. ¿Qué es “desproporcionado”? ¿En alguna guerra el atacado respondió exactamente con la fuerza con que se lo agregió? Si hubiera proporción, Israel respondería bombardeando escuelas, hospitales, jardines de infantes, que es lo que hacen los terroristas.

¿Sistemático? En los últimos 20 años desde que Hamas comenzó a disparar cohetes desde Gaza habia blancos israelíes , hubo cuatro guerras , la última de las cuales fue la de días atrás. Y una de las más serias críticas a Netanyahu es que se abstuvo no sólo ahora de intentar derribar a Hamas sino que todos estos años, para evitar una conflagracón armada de gran envergadura, se contuvo demasiado y no respondió debidamente a todos los ataques de Hamas.

Claro que la respuesta israelí causó destrucción , es indudable. Pero la responsabilidad es de los terroristas que atacan a la población civil israelí desde su propia población. Las dos opciones de Israel eran quedarse de brazos cruzados y permitir que se le siga atacando, o responder para desmantelar lo más posible la infraestructura armada de sus enemigos.

Sobre las difíciles condiciones de vida en Gaza, las acusaciones deben ser dirigidas a su gobierno, los terroristas de Hamas, que prefirieron siempre destinar sumas siderales a desarrollar su base armamentista en lugar de apostar a mejorar la situación de la población.

Si hubiesen dedicado a su gente lo que dedicaron a cavar túneles debajo de Gaza para esconderse y almacenar cohetes, todo sería diferente.

6) Reconocemos y bregamos por los derechos de israelíes y palestinos por la existencia de dos Estados conviviendo en paz.

Nosotros también. Uruguay apoyó precisamente la recomendación de la ONU de partir la Palestina del Mandato Británico en un Estado judío y otro árabe. También el liderazgo judío sionista de entonces lo apoyó, pero el mundo árabe lo rechazó abierta y violentamente, lanzándose a la guerra contra Israel para que sea destruido cuando recién estaba naciendo. Por eso no hay dos Estados.

Esperemos que no sea tarde aún para que este se cree eventualmente, en paz, con seguridad para ambos.

7) Instamos al gobierno de la República Oriental del Uruguay a mantener el compromiso histórico con la construcción de paz y estabilidad en la región.

Volvemos al punto anterior. Uruguay ya dio su visto bueno hace 74 años a ese principio. Israel lo avaló. Los árabes no. ¿Será aún posible cambiar la situación?

Lo seguro es que no depende sólo de Israel. Y que con cohetes, no se logrará.