Vidas uruguayas en Israel: Milka Cohen Sirosky

Comencemos por la presentación de nuestra entrevistada, Milka Cohen, en sus propias palabras.

Milka en la rambla, en el último viaje (por ahora) a Uruguay, antes de la pandemia, en 2019

“Soy uruguaya , nací en Montevideo el 27/3/1967. Tengo 54 años .

Estudié toda la vida en una escuela judía, en la Ivria, hasta 5° de primaria, y luego cuando se juntó con la Sholem Aleijem seguí estudiando en el instituto Ariel hasta terminar el bachillerato.

Desde chiquita (7 años) fui a Jazit (antes la llamábamos NCI) y siempre fui muuuuy ´tnuatera´, amante de la actividad en este movimiento juvenil.

Mi mamá y mi papá fueron muy activistas en la comunidad judía en Uruguay y nos impartieron una educación judía y sionista.

De chiquita viví en el Cordón y ya desde adolescente viví en Pocitos.

A los 14 años vine a Israel en un plan de Aliat Hanoar por 2 meses y estuve en el Majon Lemadrijim (el Instituto de Liderazgo de movimientos juveniles) en el año 1985 –experiencia que me marcó muchísimo.

Estudié un año en Magisterio en Montevideo y a los 20 años, el 29/9/1987, hice aliá, me radiqué en Israel.

Viví en Jerusalem 6 años. Estudié un año en la Mejina (el curso preparatorio para inmigrantes, pre-universitario) en la Universidad Hebrea de Jerusalem, viví en las viviendas estudiantiles de Reznik en el Monte Scopus, en lo que fue otro año inolvidable.

Desde muy chiquita siempre dije que quería ser maestra , nunca tuve dudas al respecto , así que a pesar que me tentaba la idea de estudiar Jinuj (Educación) en la Universidad Hebrea, sabía que para ser maestra lo mejor era estudiar directamente magisterio. Estudié 4 años en el instituto David Yelin en Jersualem obteniendo un primer título BEd , BA en educación y mi especialización en enseñanza de hebreo como segunda lengua.

Junto con algunos compañeros de clase pedimos que nos ubicaran como maestros en la escuela más carenciada de Jersualem así que empecé mi camino en la docencia en una escuela con población carenciada.

Hoy enseño hebreo en escuelas y centro comunitarios de localidades árabes, doy clases particulares de español y de hebreo y también talleres de ritmúsica en jardines de infantes”.



P: Milka, en el marco de una serie como esta, Vidas Uruguayas en Israel, creo que es bueno pedirte que nos cuentes cuál es hoy tu vínculo con Uruguay. O sea, esto no pasa sólo por el hecho que naciste en Uruguay, sino que te sentís ligada. Y no sólo por goles de la Celeste que hemos gritado y celebrado juntas en los Mundiales, en esas reuniones tan uruguayas en Pizza Celeste en Hertzlia.

En Pizza Celeste hinchando por Uruguay, en familia y con amigos, en el 2018

En resumen ¿dónde está hoy Uruguay en tu vida?

R: Bueno …¡el paisito siempre está en el corazón !

Y a veces pienso que es como increíble ya que vivo muchos más años en Israel que en Uruguay. Pero es así : Uruguay ocupa un lugar importante en mí. En Uruguay tengo grandes amigos : amigos de la época de la tnuá (el movimiento juvenil) que son como hermanos del alma , y amigas que no son de la colectividad que las siento como mis hermanas también. Familia no me queda en Uruguay. Todos fuimos haciendo aliá en distintos años…

Uruguay son recuerdos lindísimos de la infancia , aromas , gustos , caminatas por la rambla , veranos en Parque del Plata y cuchilla Alta ….

P: En alguna nota en el pasado, hablando de las hinchadas en los mundiales, ya hablamos de la situación singular en tu casa, porque tu esposo es argentino. ¿Problemático?

A mí me parece que hay mayoría por la Celeste en la familia....¿O será que la foto es de un día en que jugaba Uruguay?

R: ¡¿Y qué te voy a decir? ! En lo que respecta al fútbol cuando Argentina se enfrenta a Uruguay, sí, ¡es problemático! Tengo tres hijos divinos y el fútbol es un tema importante en mi casa (risas).

P: ¿Me equivoco si mi impresión es que tus hijos hinchan más por Uruguay o maniobran para satisfacerlos a ambos?

R: Vamos a decir que cuando Uruguay juega son hinchas absolutos de Uruguay. Cuando Argentina juega hinchan por Argentina .

Y cuando se enfrentan las dos selecciones ...bue , se les complica un poquitín.

Nos miran a mi y a mi esposo y no terminan de entender cómo es que "peleamos" tanto.

La familia en pleno

P: Hablando de tus hijos, me acuerdo cuando uno de ellos, Roni, siendo soldado en el servicio militar obligatorio, apareció en un video original que armó la unidad del portavoz de Tzahal, jugando con una pelota, como soldado de familia sudamericana…Era algo así ¿verdad?

R: Si , se comunicaron con Roni del portavoz del ejército .Sabían que Roni tiene raíces sudamericanas y querían hacer un clip video con soldados que hicieron aliá o que tienen raíces en el exrterior (no solo sudamericanos sino que de todo el mundo) y son soldados (enrolados en Tzahal). Fue una competencia de ver quién pica más la pelota ...y obviamente mi hijito ganó .

Roni, acá sin la pelota, pero con la bandera

P: Como no podía ser de otra manera…Milka, vayamos a tu trabajo, o mejor dicho tus trabajos, en plural. Creo yo dos temas interesantísimos. Uno es tu dedicación a ritmúsica. Aunque suena muy claro ¿podés explicarme de que se trata? ¿Es un tipo de tratamiento o de entretenimiento?

R: Hace como 20 años que doy talleres de ritmúsica en jardines de infantes.

Trabajo con niños de 0 a 4 años . Concurro a los jardines de infantes semanalmente y doy un taller de iniciación musical .

P: ¿Qué te requiere a vos algo así? ¿Tenés que saber tocar instrumentos o saber mover a los niños para que se sientan cómodos con la música?

R: Yo llego al jardín con mi guitarra al hombro , canto con ellos , juego , les enseño a escuchar música , bailamos , y aprendemos conceptos básicos de música a través del juego.

También me uno al programa curricular que imparten en el jardín . O sea que si en el jardín están trabajando una festividad determinada o un tema en particular como ser la higiene personal , yo aporto la parte musical al tema.

P: ¿Qué sentís que les hace a los chiquitos este tipo de actividad? La música seguramente siempre aporta , creo que alegra el alma…

R: Indudablemente la música les llega al alma y les abre un mundo distinto.

A través de la música y de juegos musicales los niños aprenden "sin darse cuenta".

Por otra parte pasa que si un niñito está un poquitín triste extrañando a sus papis , el que de repente llegue otra persona al jardín y empieza a cantar , a jugar y a bailar con él , lo ayuda a olvidarse que extraña , pasa un lindo momento con sus compañeritos y lo ayuda a sobreponerse.

P: ¿Cuán desarrollado dirías que está en Israel todo este campo de actividades especiales en el sistema educativo, que van mucho más allá de los temas básicos que en todos lados se estudia?

R: Creo que en Israel todo lo que tiene que ver con talleres extra curriculares está super desarrollado. Desde muy chiquitos los padres se preocupan por que los niños participen en diferentes talleres desde música , deportes , artes , idiomas , y hay un etcétera muy grande.

Hay un sin fin de actividades para los niños. Y te podría decir que a veces , hasta por demás.

Enseñando hebreo en escuelas árabes

P: Y la otra vertiente de tu trabajo, que en estos días tan difíciles que hemos vivido en Israel tiene una dimensión y relevancia especial, es que enseñás hebreo en escuelas de la sociedad árabe israelí. Contame por favor un poco al respecto, desde hace cuánto, dónde exactamente, cómo llegaste a eso.

R: Yo trabajé como maestra en escuelas públicas durante 11 años .

Luego renuncié a mi cargo en el Ministerio de Educación y me dediqué a dar talleres de ritmúsica en jardines de infantes (hasta el día de hoy).

Hace 6 años una amiga divina que trabaja con población árabe israelí me preguntó si me gustaría dar clases de hebreo a niños árabes.

Me abrió un mundo nuevo que yo no conocía y así fue como empecé a trabajar en poblados árabes israelíes : tanto en escuelas como en centros comunitarios.

Doy clases de hebreo , pero hebreo llamémosle coloquial. Y por supuesto que mecho muchos juegos , canciones ...y por supuesto que voy con mi guitarra al hombro también.

P: Lindo imaginar la escena de una uruguaya con la guitarra al hombro entrando a una escuela…me encanta..¿Dónde enseñás en estos momentos?

R: Actualmente estoy trabajando en las ciudades de Kfar Kasem , Tira , Jaljulya y en los poblados de Kfar Bara y Kfar Musheirfa.

Este año tocó trabajar por zoom (lo cual fue todo un desafío también) y hace poco tiempo que volví a dar clases frontales en algunos lados , no en todos.

Tiempos difíciles

P: ¿Cómo viviste los días tan duros de disturbios, casi pogroms podemos llamarles, protagonizados por árabes israelíes contra ciudadanos judíos y sus propiedades? Yo tengo clarísimo que no son la mayoría en absoluto, pero tampoco son un puñado. Quizás para vos, que estás en contacto todo el tiempo por tu trabajo y las relaciones personales que han derivado de eso, fue todo un shock más profundo aún que para otros ciudadanos.

R: Te puedo decir , sinceramente , que fue un shock. Creo que nos agarró a todos medio como de sorpresa . Fue duro , muy duro. Fueron días intensos , duros y hasta desoladores.Mucho dolor , bronca , momentos de frustración .

Pero al mismo tiempo pensé que justamente ahora es el momento de que los muchos que trabajamos para que las cosas sí funcionen , tenemos que remangarnos con más fuerza.

P: Concuerdo plenamente contigo. ¿Qué reacciones captaste entre tus amigas en las localidades árabes? Y te lo pregunto porque por un lado se publicaron muchas aclaraciones de “no generalicen”, y por otro, el problema no fue sólo la violencia sino también no pocas expresiones de solidaridad con Gaza, sin que se diga nada sobre los cohetes a Israel. Y tengo claro que estoy planteando los extremos más notorios. No digo ni pienso que ese haya sido el sentir de la mayoría de la ciudadanía árabe israelí. Volviendo a la pregunta…¿cuál fue el diálogo entre ustedes?

R: Hubo muchas reacciones.

Desde compañeras de trabajo que entendieron perfectamente que esos días no haya ido a dar clases y hasta me lo dijeron directamente , que tengo razón en tratar de evitar altercados ...hasta que me han dicho que ellas tienen miedo de salir de sus casas , de su poblado por miedo de ser atacadas (muchas de ellas usan hijab que las identifica claramente que son musulmanas).

P: Al respecto hay que recordar que a raíz de esos ataques de extremistas árabes contra judíos, entraron en acción extremistas judíos que atacaron árabes no involucrados en ningún incidente. Yo considero que presentar las dos cosas como simétricas, es faltar a la verdad, no hay punto de comparación en la envergadura de una y otra. Pero la gravedad de que un árabe ataque a un judío sólo por ser judío, es la misma que cuando un judío ataca a un árabe sólo por ser árabe. Sigamos por favor con las reacciones que compartían contigo tus amigas ciudadanas árabes israelíes.

R: Una amiga que trabaja en el hospital Belinson en Petaj Tikva como directora del área de terapeutas ocupacionales , me dijo que el marido no quería que vaya a trabajar por miedo que le pasara algo en el camino a Petaj tikva.

Ellas estaban aterradas y yo también. Fueron días de locura .

Y al mismo tiempo ella misma destacó que "la hermandad" que hay entre el plantel en el hospital en el que trabaja, con árabes y judíos, es realmente muy fuerte y transmite un espíritu de unidad, como si fuera una familia.

Esta amiga que vive en Kfar Bara me contó que una tarde dos chicos adolescentes quisieron empezar a hacer lío y empezaron a quemar neumáticos en la entrada del poblado. Me dijo que toda su aldea salió a prohibirles hacer eso , que hasta llamaron a la policía para que los agarren y que aprendan que la violencia no es la forma. Me contó que hasta que llegó la policía los chicos se escondieron , pero les mostraron a la policía donde estaban .

P: Alentador que me cuentes eso. Imponente la situación.

R: Sin duda, muy fuerte. Imaginate, todos saliendo de sus casas a parar la violencia. Pero estas cosas , no se muestran por tv ni las sabemos.....yo no lo hubiera sabido si ella no me lo hubiese contado.



P: Sin duda, ese es un problema eterno. Las malas noticias ocupan mucho más lugar. Puedo entenderlo, pero yo siempre quiero encontrar y destacar también las buenas, las alentadoras.

R: Es cierto. Es muy importante.

Milka con Ayad Mansur, encargada de un centro comunitario de la localidad árabe israelí de Tira

Apostando a la normalidad y la paz

P: Una cosa es que haya legítimas discusiones, también quejas al gobierno y todo tipo de reivindicaciones. Otra cosa distinta fue lo que pasó. Y no me olvido por cierto de los casos, aunque muchísimo menos, de judíos extremistas que atacaron árabes, como ya mencioné antes. Por suerte los principales ya están detenidos. ¿Pero te parece que esto abrió heridas que no se podrán sanar o la convivencia pacífica lo superará todo?

R: Indudablemente se abrieron heridas , se puso sobre la mesa temas que quizás no se hablaban. Estoy convencida que que son heridas que sí se podrán sanar.De hecho , hablando la gente se entiende.

Falta más diálogo , falta conocernos más , falta que sepamos mostrar y resaltar más las cosas positivas y no las negativas.

P : Y en realidad, quizás debería haber comenzado por esto, por preguntarte no sobre la crisis de estos últimos tiempos, sino por la normalidad de tu trabajo en localidades árabes, cómo te reciben, cómo te sentís allí.

R: En todos los lugares en los que trabajo me siento muy bienvenida.

Tanto con los adultos como con los niños.

En las escuelas en las que trabajo vienen a saludarme niños que no son alumnos míos , todos con muchas ganas de hablar hebreo conmigo.

Compañeras de trabajo súper cálidas , aprendiendo unas de otras.

Supongo que hay también de las otras...pero obviamente sociabilizo con quienes son mis pares , donde veo luz.

Y como me dijo una vez una amiga : si la primera vivencia que tiene un niñito árabe israelí con un judío es contigo y la guitarra : daieinu, o sea con eso alcanza.¿Me explico?



P: Hermosísima esa idea planteada por tu amiga, me encantó. Milka, cuando volviste ahora a enseñar, después de los disturbios ¿fue difícil? ¿Te sentiste incómoda? Quizás te dio miedo…y me imagino que no a tus alumnos, pero sí a lo que podía pasar en el camino.

R: Volví esta semana a trabajar , específicamente el domingo por zoom y lunes y hoy martes de forma presencial. La verdad que sí, tenía ciertos temores. Mis propias compañeras me dijeron que vaya tranquila ...y yo me dije a mi misma que es el momento de ponerse las pilas.

Y si cuando llego recibo unos hermosos abrazos de alumnitas de primer año de escuela , se inunda el corazón de luz y sé con certeza que estoy aportando mi granito de arena en este Medio Oriente tan complicado.

P: Hermoso y emocionante.

R: Así es.

P: Has participado estos días en cuatro manifestaciones en pro de la convivencia pacífica entre judíos y árabes en Israel. ¿Cómo lo viviste?

R: En efecto he participado en 4 manifestaciones en pro de la convivencia pacífica : una en Kfar saba la ciudad en donde vivo, otra en la entrada de Jaljulya donde trabajo en una escuela , otra en una carretera cerca de las entrada de ciudades árabes y judías y otra en Jerusalem.

Todas ellas cuando la violencia estaba en todo su “esplendor”:cohetes cayendo desde Gaza y disturbios dentro de Israel.

De todas ellas volví con el corazón " hinchado " y con la certeza que los pocos no somos tan pocos , sólo que tenemos que salir a hacer mucho más.

P : ¿Qué dicen en tu familia de esta actividad que desplegás?

R: Bueno , creo que están orgullosos de ello.

P: No es para menos. Muchas gracias Milka. Y mucho éxito. Lo que vos hacés, aporta a una mejor sociedad para judíos y árabes.

R: Muchas gracias por tus palabras. Así espero.