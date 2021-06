Al cancelarse casi todas las restricciones impuestas por la pandemia, Israel recupera la normalidad pre-Covid

A la medianoche del 31 de mayo, expiraron en Israel casi todas las restricciones impuestas a lo largo del último año por la pandemia y por decisión de las autoridades, no han sido renovadas. Por ende, Israel amaneció este partes habiendo recuperado casi totalmente la normalidad de la vida diaria previa a la llegada del Coronavirus al país.

Esto se resume en un concepto central: la cancelación de la así llamada “etiqueta violeta” y “etiqueta verde” .

La primera determinaba un límite de personas en cada local-o domicilio particular-y cierta distancia entre la gente.Desde ahora, no hay límites en la cantidad de personas que pueden estar dentro de un mismo espacio cerrado y están permitidos nuevamente los eventos y celebraciones multitudinarios.

La “etiqueta verde” era la distinción entre vacunados y no vacunados para el ingreso a sitios considerados no esenciales, previa presentación de la constancia de vacunación. No se lo exigía para ir al supermercado, la farmacia o una consulta con el médico, pero sí para gimnasios, espectáculos y para sentarse en restaurantes y cafés. Los sectores ubicados a la intemperie, no bajo techo, estaban abiertos también a los comensales no vacunados, pero familias enteras que deseaban comer con sus hijos, no podían hacerlo en el área cerrada, dado que los menores de 16 no están vacunados. Desde este martes, todo está abierto para todos, sin diferencias.

Lo que aún se mantiene es la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios cerrados y las limitaciones al ingreso al país, dado que allí está el riesgo del ingreso a Israel de variantes resistentes a la vacuna de Pfizer, que puedan provocar un nuevo estallido.La intención es, dentro de dos semanas, evaluar el tema de los barbijos en sitios cerrados y se estima que cuando se los cancele, se mantendrán en los colegios. Cuando comience –y al parecer será muy pronto-la vacunación de entre 12 y 15 años, se podrá permitir no usarlos únicamente en secundarios en los que se haya vacunado un alto número de los alumnos.

¿Cómo se llegó a este punto?

“Si hace algunos meses nos hubieran dicho que ahora estaríamos así, habríamos pensado que eso es ciencia ficción”, dijo el Profesor Nadav Davidovitch , quien encabeza la Cátedra de Salud Pública en la Universidad Ben Gurion en Beer Sheba , en una rueda de prensa virtual organada por Media Central. Davidovitch se desempeña desde hace muchos meses como uno de los expertos que asesora al gobierno en el manejo de la pandemia.

Profesor Nadav Davidovitch, satisfecho, pero aún cauteloso

Israel pudo llegar al levantamiento de casi todas las restricciones gracias a la enorme mejora en la situación del país en la lucha contra la pandemia. El último dato publicado por el Ministerio de Salud Pública en cuanto al estado de la pandemia en Israel,indica que en las últimas 24 horas fueron confirmados sólo 3 nuevos casos de Covid-19, entre casi 30.000 tests realizados. Hay sólo 391 personas cursando la enfermedad, de las cuales 48 se hallan en estado grave y de ellos 36 están conectados a respirador.

“La explicación central, indudablemente, pasa por la muy exitosa campaña de vacunación que Israel comenzó antes de fin de diciembre”, analizó el Profesor Nadav Davidovitch . Recordó que aproximadamente el 80% de la población israelí que se podía vacunar-o sea a partir de los 16 años- lo ha hecho, y que el porcentaje de los mayores de 50 que se han vacunado es más alto aún, aproximadamente 90%. Pero hay aún algo menos de 4 millones de personas no vacunadas-incluyendo por cierto tanto los que aún no podían hacerlo como los que decidieron no vacunarse-por lo cual la Dra. Sharon Elroi Price, jefa de Servicios de Salud Pública-aclaró que es importantísimo mantener las restricciones de entrada al país.

De todos modos, Davidovitchnos aclara que “en medicina nada se da por solamente una razón, y estimo que también el respeto al uso de las mascarillas sigue ayudando”. Según el Profesor Davidovitch, el hecho que a pesar de la apertura total de la sociedad no ha habido contagios en las escuelas, donde los niños no están vacunados, puede ser también por las mascarillas que aportan protección.

Ahora, el nuevo desafío es agregar más seguridad aún incorporando a los niños de entre 12 y 15 años a la campaña de vacunación. El permiso oficial aún no ha sido dado pero al parecer es cuestión de días.

El Profesor Davidovitch comentó que le alegra que se haya cancelado la “etiqueta verde” –que distinguía para el ingreso a ciertos lugares entre los vacunados y quienes no lo estaban- antes de comenzar la vacunación de los niños. “Hay quienes alegaron todo el tiempo que la etiqueta verde se impuso no por necesidad médica sino para presionar a la gente a vacunarse, y eso no es cierto. Así que ahora que llegará el turno de los niños, es bueno saber que los padres decidirán con absoluta libertad”. Se estima que cerca de la mitad de los padres optarán por vacunar a sus hijos a pesar de la gran mejoría en la situación general.