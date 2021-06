Árabes: Hamas e Irán convirtieron Gaza en un cementerio para niños

La afirmación de Hamas de que "ganó" la última guerra con Israel se ha convertido en objeto de burla por parte de muchos árabes que no temen acusar al grupo terrorista respaldado por Irán por mentir a los palestinos y al resto del mundo.

Los árabes tampoco temen responsabilizar a Hamas por la destrucción masiva y la pérdida de vidas de palestinos e israelíes inocentes para servir a los intereses de sus amos en Irán.

Las escenas de palestinos celebrando la "victoria" de Hamas provocaron una ola de condenas en el mundo árabe, especialmente en los estados del Golfo. Las reacciones de los árabes a la autoproclamada victoria de Hamas muestran que muchos en el mundo árabe no se dejan engañar por la maquinaria de propaganda del grupo terrorista. Los árabes son conscientes de que el único interés de Hamas es apaciguar a los mulás de Teherán con el fin de sacarles más dinero y armas. Los árabes entienden que esto es otra farsa de Hamas y particularmente de Irán.

El destacado periodista árabe Amjad Taha, experto en asuntos internacionales y comentarista popular en los medios y redes sociales en el Golfo, se echó a reír cuando se le preguntó durante una entrevista televisiva si pensaba que Hamas había logrado una "victoria" contra Israel.



"En la guerra en la Franja de Gaza, nadie ganó", dijo Taha. "Los niños y las mujeres de ambos lados perdieron. ¿La victoria significa el uso de mujeres y niños como escudos humanos? ¿Significa la victoria la muerte de 269 palestinos y las heridas de 8.900 en la Franja de Gaza?"



Taha señaló que algunos de los palestinos muertos durante la guerra de 11 días fueron víctimas de los cohetes de Hamas: "De los 3.700 cohetes disparados por Hamas [contra Israel], 400 cohetes cayeron sobre áreas residenciales en la Franja de Gaza y mataron a mujeres y niños. "



"Qué extraño. Vivimos en una era en la que la derrota se ha convertido en victoria. Buen provecho a [el líder de Hamas con sede en Qatar] Ismail Haniyeh por el automóvil Mercedes, el reloj Rolex y el traje Armani. Buen provecho a Hamas por traficar con la sangre palestinos inocentes. Como de costumbre, Haniyeh ganó, la gente perdió".



Haciendo eco de la creencia generalizada en el mundo árabe de que Irán estaba utilizando a sus representantes palestinos, Hamas y la Jihad Islámica Palestina, para obtener concesiones de Estados Unidos y otras potencias mundiales en las negociaciones de Viena para revivir el acuerdo nuclear de 2005 con Irán, Taha agregó:



"Las milicias de Hamas en la Franja de Gaza pertenecen a Irán. Lo que estas milicias hicieron recientemente fue servir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Irán quiere usar la cuestión palestina como carta ganadora en las negociaciones de Viena. Irán quiere utilizar la cuestión palestina para forzar la Estados Unidos levantará las sanciones contra Irán a cambio de poner fin a la escalada de seguridad que amenaza a Israel. El terrorista Ismail Haniyeh, que tiene su base en Qatar, dijo: "Agradecemos a Irán por darnos dinero y armas". El dinero de Irán está destinado a ayudar a los mercenarios a seguir traficando con el problema palestino. Las armas de Irán son para la destrucción, no para la construcción ".



Las negociaciones entre Irán y las potencias mundiales sobre el acuerdo nuclear de 2015 se reanudaron la semana pasada en Viena con el objetivo de que Estados Unidos vuelva al acuerdo.



El periodista y escritor emiratí Mohamed Taqi fue aún más contundente en sus críticas a la supuesta victoria de Hamas y su alianza con Irán.

"La maldición de Dios sobre todos aquellos que explotaron la mezquita de al-Aqsa, la cuestión palestina y el pueblo palestino a cambio de gloria personal y dinero", dijo Taqi en un video que publicó en Twitter. "La maldición de Dios sobre los traidores que vendieron la cuestión palestina para dársela en bandeja de plata a los mulás de Irán".



Como muchos árabes, Taqi denunció a los líderes de Hamas por vivir en el lujo en Qatar y Turquía mientras sacrificaban a su propia gente en la Franja de Gaza para apaciguar a Irán.



"¿De qué 'resistencia' estás hablando, Haniyeh, cuando tú y tus hijos se hospedan en hoteles en Qatar y Turquía?" Preguntó Taqi, dirigiéndose al líder de Hamas con sede en Qatar que fue visto viajando en un nuevo automóvil Mercedes en Doha durante los combates entre Israel y Hamas.



"¿De qué 'resistencia' estás hablando cuando estás sacrificando a tu gente mientras tú y tus hijos están viviendo una buena vida? Luego les pides a los árabes, a quienes has acusado de traición, que reconstruyan la Franja de Gaza mientras estás presentando tu ' victoria 'a Irán? "



El escritor y analista político marroquí Saeed Al-Kahel acusó a Hamas de convertir el problema palestino en un "activo comercial".



Hamas, escribió Al-Kahel, "no quiere que el conflicto israelo-palestino termine porque quiere lograr ganancias políticas y financieras. Hamas ha convertido la cuestión palestina en un activo comercial que genera fondos de diversas fuentes y garantiza la prosperidad y la riqueza para sus líderes ".



Al-Kahel también comparte la opinión de que Irán está utilizando la campaña de terrorismo de sus aliados palestinos contra Israel para lograr que Estados Unidos levante las sanciones contra Irán. "Hamas ha convertido la 'resistencia' en una carta de presión en manos de Irán, que la está explotando en su conflicto con Occidente para levantar las sanciones sobre su programa nuclear", escribió Al-Kahel.



"Por lo tanto, sea cual sea el resultado de la confrontación armada con Israel, Hamas no declarará su derrota. Más bien, la convertirá en una victoria, incluso si la celebra entre las ruinas y los ataúdes. Cuantos más asesinatos y destrucción, más ingresos de Hamas aumenta mientras los palestinos continúan sufriendo el asedio y la pobreza. Lo que es peor es que las organizaciones políticas islámicas están orgullosas de la victoria ilusoria lograda por Hamas. Ninguna de estas organizaciones preguntó sobre la naturaleza de esta victoria y sus logros en beneficio de los palestinos y su causa: ¿cuánta tierra se liberó, cuántos prisioneros fueron liberados y cuántos refugiados [palestinos] regresaron? Nada de esto se ha logrado, y no se logrará mientras Hamas controle el proceso de toma de decisiones palestino. la sangre se ha vuelto barata para Hamas, así como para el Movimiento Islámico [en Marruecos], cuyos líderes felicitaron rápidamente a los líderes de Hamas por una 'clara victoria' ".

Samir Ghattas, ex miembro del parlamento egipcio y director del Foro Egipcio de Estudios Estratégicos del Medio Oriente, también advirtió contra el intento de Irán de utilizar a Hamas para obtener ganancias de Estados Unidos y otras potencias mundiales durante las negociaciones de Viena.



Ghattas señaló que Irán intentó desde el primer día de los combates entre Israel y Hamas afirmar su presencia en el campo de batalla emitiendo declaraciones en apoyo de los grupos terroristas palestinos en la Franja de Gaza. Las declaraciones, dijo, incluían una carta enviada por el mayor general Esmail Qaani, jefe de la Fuerza Quds de Irán, al architerrorista de Hamas, Mohammed Deif, prometiendo su pleno apoyo a la guerra palestina contra Israel.



"Irán quiere lograr un progreso cualitativo y sólido en las negociaciones de Viena, y está jugando la carta de las facciones y milicias leales en la región, Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen, Hamas y la Jihad Islámica en Palestina para confirmar su fuerza y ​​peso regional ", dijo Ghattas en una clara advertencia a la administración estadounidense y las potencias mundiales que negocian con Irán. "Irán explotó a Hamas y la Jihad Islámica sólo para su propio beneficio, y si hubiera querido el interés de los palestinos, habría contribuido a la reconstrucción de la Franja de Gaza", agregó.



"Teherán no ha contribuido ni hecho donaciones para proyectos humanitarios o de reconstrucción en Gaza, sino que ha contribuido a financiar la compra de armas y otros para convertir Gaza en un centro de armas que amenaza la seguridad de la región. La reciente guerra de Gaza y guerras similares que lo precedieron en 2008, 2012 y 2014 fueron solo oportunidades que Irán explotó política y militarmente solo para sus propios intereses, no para el interés de la gente de Palestina y Gaza, sino a expensas de su sangre".



Muhammad Mujahid Al-Zayyat, consultor del Centro Egipcio de Pensamiento y Estudios Estratégicos, dijo que el apoyo de Irán a Hamas durante la guerra con Israel tenía como objetivo enviar un mensaje a Occidente de que los grupos terroristas palestinos se han convertido en moneda de cambio para Irán. en sus tratos con Occidente.



La reciente guerra de Gaza, argumentó Al-Zayyat, es otro intento de mostrar fuerza por parte de Teherán e insinuar que irá a las negociaciones de Viena con una "victoria" de Hamas en sus manos para levantar las sanciones en su contra y lograr lo que quiere del acuerdo nuclear con Irán.



En otras palabras, el experto egipcio se une a otros árabes para advertir a la administración Biden y a las potencias occidentales que no permitan que Irán sea recompensado por la guerra terrorista de Hamas contra Israel.



El analista político saudí Abdul Rahman Altrairi también se burló de la afirmación de Hamas de que ganó la guerra. Señaló que la milicia terrorista de Hezbollah con sede en el Líbano de Irán había declarado previamente la victoria sobre Israel después de causar una destrucción masiva a la infraestructura del Líbano durante la guerra de 2006 con Israel.



Altrairi recordó a los occidentales que están trabajando duro para apaciguar a Irán que los iraníes son responsables de la "destrucción y corrupción" en Irak, Líbano, Siria y Yemen.



Altrairi advirtió a Occidente que uno de los objetivos de Irán durante la guerra de Gaza era destruir los tratados de paz entre Israel y algunos países árabes y "reposicionar a Israel como enemigo de los árabes".



El predicador emiratí Dr. Waseem Yousef también condenó a Hamas por su hipocresía al tratar con los árabes:



“Hamas disparó cohetes desde las casas de la gente, y cuando llegó la respuesta [israelí], Hamas lloró y gritó: '¿Dónde están los árabes, dónde están los musulmanes?'. Hamas convirtió Gaza en un cementerio para personas y niños inocentes. Hamas quemó las banderas de la mayoría de los países árabes, insultó a todos los países árabes y no respetó a nadie".



Es reconfortante ver las voces del mundo árabe ridiculizando a Hamas por declarar la victoria contra Israel mientras trae el desastre a los palestinos en la Franja de Gaza. También es reconfortante ver cuántos árabes son conscientes de los peligros de la participación de Irán con los grupos terroristas palestinos que buscan la eliminación primero de Israel y luego de ellos.



Sin embargo, el mensaje más importante de muchos árabes es el que está dirigido a la administración de Biden y a las potencias occidentales, alertándoles del hecho de que Irán está tratando de aprovechar la reciente guerra en la Franja de Gaza para intimidarlos y hacerlos concesiones adicionales a Teherán. Ahora queda por ver si la administración de Biden y las potencias occidentales prestarán atención a esta advertencia o seguirán enterrando sus cabezas en la arena, pretendiendo que los mulás en Irán, a cambio de sobornos masivos de Estados Unidos, cambiarán mágicamente sus salvajes galones. . No lo hicieron la última vez; ¿Qué pasará con la región si nuevamente no lo hacen?