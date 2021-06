La historia de la canción inspiradora de Mendy Shemtov y los Cteen uruguayos

La pandemia impuso limitaciones a todo tipo de actividades pero evidentemente no bloqueó las ganas de la gente de compartir vivencias y sentimientos. Eso lo captaron también en Jabad Uruguay, inclusive en el marco limitado de los encuentros en burbujas. Y en uno de ellos llevado a cabo en el verano en Punta del Este, surgió algo que sigue tocando almas e inspirando.

En una reunión de Cteen en Punta del Este- Cteen es una red mundial que ofrece programas significativos a jóvenes judíos- el rabino Mendy Shemtov se puso a cantar. Surgió espontáneamente. Era una canción que siempre tuvo presente y recordaba bien de su infancia, aunque en inglés. Él optó por la versión en español que podría traducirse libremente como “Cada judío posee”. ¿Qué posee? Un alma judía, un cúmulo de valores que lo puede hacer capaz de influir para bien en su entorno y así, en el mundo en general.

“A los chicos les encantó”, nos cuenta Mendy. “ La cantábamos en todos los encuentros y ellos la seguían cantando siempre, incluso después de salir de las paredes de Cteen. Varias personas me comentaron que vieron a los chicos en las plazas, cuando se juntaban de noche con sus amigos, cantando esta canción”.

Mendy captó el entusiasmo de los jóvenes y decidió grabar la canción en forma profesional, con ellos por supuesto.

Este es el resultado.

Y la alegria de Mendy no pasa por el reconocimiento de sus dotes de cantante sino por el mensaje que siente que la canción transmite.

“El mensaje que quise transmitirle a los jóvenes, y ahora a todos quienes ven el video, es que no debemos juzgar a nadie por lo que parece, hace o no hace, dice o no dice, piensa o no piensa. Cada judío es un judío, no hay diferencias”.

De más está decir que para Mendy, como rabino, persona muy creyente y respetuosa de la observancia religiosa, el centro está en el Creador. Pero lo conecta con el ser humano. “Cuando amas y respetas al prójimo, amas y respetas más a D´s. Ese es el mensaje de la canción. Y espero que se siga difundiendo también a través de esta nota y de todos quienes se sientan inspirados en su mensaje”.

Hace pocas semanas, antes de Shavuot, 110 jóvenes que participan en actividades de Jabad Uruguay, recibieron un paquete de regalo de cara a la fiesta. Adentro había una remera con una cita de la canción: “Es Clara, Pura y Brilla”.

No es la remera la que brilla, sino el alma de cada judío, sostiene Mendy. O sea, la neshamá.

“Yo estoy seguro, si un joven usa esa remera o inclusive si simplemente la ve en su casa, tendrá presentes esas palabras y eso le recordará cómo verse a sí mismo y a quienes lo rodean: como una Neshamá (alma) valiosa, que es parte de Hashem”. Y agrega. “Aunque no la veamos, es lo que somos”.

Para Mendy, esto es una forma de potenciar el amor dentro del pueblo judío.