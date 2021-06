El insaciable odio hacia los judíos

Tienes que maravillarte de la resistencia del odio a los judíos. Como un retrovirus altamente contagioso y sus variantes, el antisemitismo tiene la extraña habilidad de evolucionar con los tiempos, adaptándose a la cultura imperante y evadiendo la erradicación. De sus raíces históricas en la religión (los judíos como "asesinos de Cristo"), se transformó en los judíos como "manipuladores del mal" que usaban sus vastos poderes para controlar el mundo.

Ahora, la Teoría Crítica de la Raza (CRT), junto con sus acompañantes, el poscolonialismo, la política de identidad neomarxista y la interseccionalidad, representa la última manifestación: los judíos como "supremacistas blancos privilegiados" que usan su poderosa "blancura" para oprimir a los negros y morenos. en América y el Medio Oriente.

¿Cómo puede el apetito del mundo por el odio a los judíos seguir siendo tan insaciable? ¿No han tenido los judíos suficiente odio infundado sin esto?



No de acuerdo con los ideólogos críticos de la raza, que muestran una arrogancia real al incluir el antisemitismo con calzador en su narrativa del poder y el color de la piel, una historia simplista, cruda, contradictoria e incorrecta que tiene un impacto emocional como una explicación conveniente para el resentimiento y la retribución.



La izquierda “multicultural” promueve una ideología que favorece a quienes señalan como víctimas. Entonces, puede preguntarse, ¿cómo las víctimas proverbiales de siglos de antigüedad, los judíos, se convierten en "opresores blancos privilegiados"?



La historia de los judíos estadounidenses contradice la afirmación de CRT de que las minorías no tienen capacidad para mejorarse a sí mismas sin la intervención estatal que garantice resultados iguales (equidad). A pesar de una historia de increíble opresión que culminó en el Holocausto, los judíos han logrado un éxito desproporcionadamente alto en todos los ámbitos de la vida estadounidense. Esto presenta una paradoja intolerable para los teóricos críticos de la raza.



No importa. Los autoritarios de CRT diseñan una nueva narrativa: los judíos, que nunca han sido considerados "blancos" por los fanáticos para quienes el blanco es un bien moral, son etiquetados como "blancos", ahora que la "blancura" es una abominación.



Según esta narrativa, los judíos encuentran formas de unirse a la mayoría blanca, obteniendo privilegios significativos y usurpando el control de las instituciones que dan forma a la sociedad, en detrimento de los no blancos. Al mismo tiempo, también mantienen un reclamo sobre victimización histórica bien reconocida, lo que les proporciona una excusa para negar su privilegio. Esgrimen esa excusa como escudo.



La teórica de CRT Robin DiAngelo, en su libro, "Is Everyone Really Equal?", Nos dice que los inmigrantes judíos en Estados Unidos inicialmente no fueron considerados blancos, pero se "volvieron" blancos a medida que se asimilaron a la cultura dominante y, debido a esta nueva percepción , obtuvo derechos y privilegios legales, políticos, económicos y sociales negados a los negros y otros no blancos.



Para abordar la cuestión del éxito judío, los teóricos de la CRT insisten en que los judíos triunfaron en Estados Unidos sólo al volverse "blancos", y que su éxito es una prueba de la desigualdad racial.



En la CRT / cosmovisión interseccional, el antisemitismo se minimiza convenientemente usando el argumento de que los judíos han robado la victimización de otros grupos más merecedores. Llevado a su conclusión, algunos defensores incluso afirman que el Holocausto fue simplemente "un crimen blanco sobre blanco".



La psicóloga Pamela Paresky, en su artículo, "La teoría crítica de la raza y el judío" hiperblanco ", resumió acertadamente la situación:" La teoría crítica de la raza no simplemente facilita la demonización de los judíos utilizando el lenguaje de la justicia social; hace que sea difícil no ... En un momento en que el imperativo moral del progresismo es 'ser menos blanco', no hay identidad más perniciosa que la de un grupo minoritario una vez impotente que, en lugar de unirse a la lucha para desmantelar la blancura, optó por en ello."



El sionismo, el movimiento de liberación para crear un estado-nación para el pueblo judío en su antigua patria, es visto por los despertados como un tótem racista del colonialismo occidental blanco, donde los supremacistas judíos blancos han robado la tierra a los árabes musulmanes impotentes y ahora victimizan esas "personas de color". No importa que los judíos sean el pueblo indígena de la zona, o que más de la mitad de la población de Israel esté formada por judíos israelíes de Oriente Medio y África del Norte, muchos de los cuales son de piel más oscura que muchos árabes.



La activista palestina Linda Sarsour se hace eco del dogma: "¿Cómo puedes estar en contra de la supremacía blanca en Estados Unidos ... pero luego apoyas a un estado como Israel que se basa en la supremacía, que se basa en la idea de que los judíos son supremos sobre todos los demás".



Los progresistas hacen un esfuerzo considerable para establecer una equivalencia escandalosamente falsa entre las minorías raciales estadounidenses y los árabes palestinos, alegando que ambos están sufriendo "no blancos". En repetidas ocasiones arrastran a Israel a discusiones sobre cuestiones internas que van desde la reforma migratoria y penitenciaria hasta la igualdad LGBTQ (y señalar que el historial de Israel sobre los derechos de los homosexuales es muy superior al de otros países de Oriente Medio se califica de "lavado rosa").



El movimiento oficial Black Lives Matter difama al ejército israelí y sostiene que entrena a la policía estadounidense en los métodos policiales brutales utilizados contra los afroamericanos, vinculando a Israel con acusaciones de racismo estadounidense. Una caricatura popular compartida en Twitter muestra a un oficial de policía israelí y estadounidense abrazados mientras están arrodillados sobre los cuellos de un palestino y un hombre negro, respectivamente.



En lugar de afirmar que los judíos son miembros de cábalas internacionales antipatrióticas secretas o acusarlos de usar la sangre de niños cristianos para hornear su pan, los antisemitas de hoy en día despertaron como los representantes demócratas Ilhan Omar (D-MN), Rashida Tlaib (D-MI), Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) y Cori Bush (D-MO), difaman falsamente a Israel, el colectivo judío, con acusaciones de segregar y matar deliberadamente a personas negras y morenas, invocando términos como "apartheid" y "crímenes de guerra". " Y lo hacen con la aquiescencia del Partido Demócrata.



Esta persistente demonización antisemita del estado judío ayudó a inspirar los recientes ataques verbales y físicos contra los judíos en Nueva York, California y otros lugares.



Debemos denunciar inequívocamente esta perniciosa doctrina donde la contradicción se disfraza de virtud y la intolerancia como antirracismo.



Ziva Dahl es miembro senior del grupo de noticias y políticas públicas Haym Salomon Center. Newsmax publicó anteriormente una versión de este artículo.