Keret y Rand se juntan en Mishkenot Sha’ananim en Jerusalem

Se reunieron en Mishkenot Sha’ananim. Etgar Keret es un escritor y cineasta, que ha ganado muchos premios en Israel y en todo el mundo, y sus libros se han traducido a más de 45 idiomas. Shuli Rand es un cantante, actor y guionista galardonado e innovador. Los dos creadores multidisciplinares hablarán sobre optimismo e ironía, duda y esperanza, en un encuentro lleno de música, historias y humor judíos.

"Es como 'Kochav Haba', pero retro", dijo Keret, refiriéndose al reality show de televisión que elige al cantante de Israel para el Festival de la Canción de Eurovisión.



Acompañados por un pianista y violinista, Keret y Rand (conocido por sus muchos papeles en el cine y su papel televisivo más reciente en la tercera temporada de “Shtisel”), bromearon, charlaron, leyeron, contaron historias y cantaron al público.



Rand, quien creció en una familia religiosa, dejó la práctica judía a los 20 años y luego regresó a ella hace 25 años como un Breslov Hasid, trajo su propia marca de melodías espirituales a la noche, cantando una canción de Meir Ariel, un niggun ( melodía sin palabras), y su versión de la canción de 2009 de Shalom Hanoch, "Waiting for the Messiah".



Los dos hablaron sobre su primer encuentro tomando un café hace unos 25 años, cuando Rand, ahora de 59 años, regresó a un estilo de vida religioso y cuando Keret se estaba volviendo más conocido por su escritura sobria e inteligente.



Keret, como lo hace a menudo, contó anécdotas sobre su familia: su esposa, Shira Geffen, y su hijo de 16 años, Lev, así como su hermano mayor y su hermana ultraortodoxa, que tiene 11 hijos y docenas de nietos y vive en el barrio Mea Shearim de Jerusalén.

Keret, siempre hace referencia a su relación con su hermana y al cuento en el que habla que sus sobrinos lo saludan y él se confunde los nombres. SIempre muestra su mirada crítica a la ortodoxia, contaba que no le dejaban ir con su pareja, no casado aún de visita a su hermana.



También hubo viñetas al estilo de Keret, incluida una que precedió a su cuento, "Guava", concebido durante un vuelo cuando un extraño se quedó dormido y babeó en su hombro, o su decisión de no asistir al Technion debido a una falta significativa de miembros del sexo opuesto en la universidad conocidos por producir ingenieros y científicos.



Divertidos y personales con la audiencia y entre ellos, Keret y Rand fueron buenos contrastes el uno para el otro, compartiendo fragmentos de información intercalados con las historias cortas y las canciones.



Ambos hablaron de sus experiencias en el ejército. Rand sirvió en una unidad de combate y lo llamó un "regalo" porque el ejército lo enderezó y le enseñó la fuerza de voluntad y cómo sobrevivir. Mientras tanto, Keret le dio crédito al ejército por haberlo convertido en escritor, después de haber escrito su primera historia, "Pipelines", en la sala de computadoras de su base militar. Evidentemente, para Keret el ejército fue un disparador para la escirtura y ahí supo que era lo que realmente quería hacer en la vida.



Mientras Keret le contaba a Rand sobre un funcionario del Ministerio de Educación que lo llamó a su casa, Rand le dijo a Keret: "Siempre que alguien me llama a casa y me llama Shalom (su nombre formal), nunca es una buena señal".



El burócrata de la educación llamaba para pedirle a Keret que cambiara el título de su libro para niños, "Breaking the Pig", por "Breaking the Cow", ya que estaban considerando usarlo en el sistema escolar religioso donde la gente podría sentirse ofendida por la mención de un animal no kosher. El cuento "Breaking the pig" es un clásico de Keret, este autor que tiene mucho de realismo mágico y que narra historias que hacen volar la imaginación.



Cuando Keret se negó, el funcionario le preguntó: "¿Odias tanto a las personas religiosas?"



En absoluto, le dijo Keret al funcionario, es solo que es una historia sobre una alcancía.



Al final, dijo Keret, conservaron el título y encargaron el libro.

