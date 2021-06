España es diferente

Roby Frankenthal con ese humor yeke, que disfruta una servidora que está casada hace más de treinta años con uno de ellos, cuenta sus experiencias de recién llegado a la comunidad de Andalucía, después de haber vivido mucho tiempo en el Sur de Alemania. En una forma hilarante, nos muestra una mirada no ya con ojos de turista, pero si del alemán que va a vivir a España buscando el sol y un cambio de vida.

Pequeñas delicias de la vida diaría de un recíén llegado

He tenido la posibilidad de recorrer una parte de Almería en las últimas semanas. Y me he quedado sorprendido por los nombres de ciertos lugares, no se si esto es una especialidad andaluza o almeriense o si existen otros ejemplos en la geografía iberica.Aca tres ejemplos:

1) Rambla de los Feos:

Supuestamente el cauce natural de un rio seco. A mi no me dejaron recorrelo por razones obvias

2) Playa de los Muertos, una bellisima playa en el Cabo de Gata, donde por razones obvias tampoco me quise quedar.

3) Venta de Pobre. Pase por delante nomas y no pude averiguar si la venta era por kilo o unidad.

Para los que piensen que estos son delirios provocados por el sol inclemente de estas latitudes, los invito a buscar los nombres en Google.

He estado en muchas casas y en hoteles de este país, donde por supuesto utilicé los servicios sanitarios, pero recien ahora que tengo un departamento propio, me he dado cuenta de una caractersitica peculiar. Parece ser que en una época (aprox 30 años atras) los arquitectos cuando diseñaban el Toilette, lo hacían siguiendo consejos de medicos fisioterapeutas o algo asi, ya que para llegar (cuando uno esta sentado en el WC) al lugar donde se cuelga el papel higienico, uno debe tener la flexibilidad de un contorsionista del Cirque de Soleil. Personas bien pensantes me dicen que aqui antes de sentarse se arranca la cantidad de papel necesario, pero yo carezco de esa capacidad de saber por adelantado cuanto voy a necesitar.

3)

Un sabado a la noche en el Paseo Maritimo de mi ciudad. Despues de cenar en una pizzeria, decidimos ir a tomar un cafe. Son las 22.30 aprox. Primera Parada: un local que se llama "Cafe Pita". Me siento y pedimos 2 cafes, la respuesta: "Lo siento a las 20.00 horas apagamos la maquina". Segundo intento en el "Beach Coffee" Previsores preguntamos antes de sentarnos: "Pues no , a las 20.30 dejamos de servir cafe". Nuestra idea era tomar un cafe mirando al mar, pero al final terminamos en bar apartado de la playa, donde si había cafe a pesar de la hora. Será que el consumo de cafe frente al mar, les cae mal ? O es que las autoridades velan x el sueño de sus compatriotas y no quieren que tomen cafe tan tarde. No lo se.

SPAIN IS DIFFERENT!!!