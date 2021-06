El doble mensaje del Canciller israelí al inaugurar la Embajada de Israel en los Emiratos Árabes Unidos

No todos los días Israel abre una nueva Embajada, y menos que menos en el mundo árabe. Por eso, este martes 29 de junio ha sido un día de fiesta al inaugurar el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel Yair Lapid junto a su par emiratí Abdallah Bin Zayed, la Embajada de Israel en los Emiratos Árabes Unidos.

Además, cabe destacar la altura que tuvo el Canciller israelí en su discurso oficial en la ceremonia, al declarar: “Todos nosotros debemos agradecer al ex Primer Ministro Benjamin Netanyahu, arquitecto de los Acuerdos de Abraham, que trabajó incansablemente para lograrlos. Este momento es suyo, no menos que nuestro”.

Lo que agiganta más aún el gesto de Lapid-que debería ser lo más común en un proceso normal de transición de poder- es el terrible trasfondo de retórica ofensiva e insultante de parte de la actual oposición respecto al nuevo gobierno. No nos referimos a las críticas, que son más que legítimas, sino a la bajeza de los comentarios, a los insultos, al nivel realmente inaceptable de la discusión.

Bien hizo Lapid al destacar el papel de Netanyahu en el logro de los acuerdos de paz con los EAU y con Bahrein. Habría sido injusto y hasta poco inteligente no hacerlo. Pero en la atmósfera política interna actual, no deja de ser destacable.

La otra cara de la moneda es confirmar cuán bueno es que si un gobierno tiene un logro importante-y los Acuerdos de Abraham son un ejemplo de logros de Netanyahu- éste no desaparezca ante el cambio de gobierno. La paz debe ser entre países, no solamente entre gobiernos.

Lapid al arribar a Abu Dhabi. Fue recibido en el aeropuerto por el Ministro de Asuntos Económicos en la Cancillería

Es tal el ritmo de avance de las relaciones entre Israel y Abu Dhabi que ya casi no sorprende cada anuncio sobre un nuevo acuerdo y otro logro en las relaciones bilaterales. Pero la representación oficial de Israel, con el máximo rango diplomático, en un país del Golfo, no es algo que uno pueda minimizar, inclusive si los Emiratos y el Estado judío nunca estuvieron en guerra.

La intención de esta nota no es entrar en detalle sobre la enorme diversidad de los vínculos que se están desarrollando desde setiembre último entre Israel y los EAU por un lado, y entre Israel y Bahrein por otro. Pero sí recalcar la importancia de los caminos hacia la paz que se van abriendo en la región, y que esperamos por cierto se multipliquen cada vez más.

También fue firmado un acuerdo de cooperación comercial

Vale la pena compartir algunos conceptos del discurso del Canciller Yair Lapid.

“Este es un momento histórico. Un recordatorio de que la historia es creada por la gente. Por gente que comprender la historia pero estádispuesta a cambiarla. Por gente que prefiere el futuro por sobre el pasado”, dijo Lapid.

“Estamos hoy aquí porque elegimos la paz y no la guerra.Cooperación y no conflicto. El bien de nuestros hijos por sobre los malos recuerdos del pasado. El derecho de determinar nosotros mismos nuestro destino”, agregó. “Los acuerdos son firmados por líderes pero la paz la hace la gente. Lo que hacemos hoy no es el fin del camino . Es el comienzo”.

Y sus palabras fueron también un llamado: “Para conocernos mutuamente, debemos respetar y aprender sobre nuestras respectivas culturas. Debemos permitir que nuestras economías se conecten y prosperen. Debemos mantener un diálogo abierto con mente abierta”.

Lapid dejó en claro el mensaje central: “Israel desea la paz con sus vecinos. Con todos sus vecinos. No nos vamos a ningún lado. El Medio Oriente es nuestro hogar. Estamos aquí para quedarnos. Exhortamos a todos los países de la región a reconocerlo. Y a venir a hablar con nosotros”.

El discurso completo, en inglés, en esta filmación de la Cancillería israelí.

Y aquí, el significativo momento de la colocación de la Mezuzá, que se ubica a la entrada de toda casa judía.