Campamentos de Hamas y Jihad Islámico en Gaza adiestran a menores en terrorismo

Durante más de diez años, los campamentos de verano para chicos y adolescentes en el área de Gaza controlada por Hamás han servido como marco de referencia para inculcar una ideología extremista que glorifica el yihad, el terrorismo y la lucha armada en contra de Israel con el objetivo de «liberar a Palestina desde el río hasta el mar». Los campamentos, la mayoría de ellos operados por Hamás y el grupo Yihad Islámico palestino (YIP), también brindan entrenamiento militar, tales como la práctica con cuchillos y armas de fuego (en algunos casos con salvas verdaderas); combate mano a mano; marchas y ejercicios a pie, carreras de obstáculos y combate en túneles. Los campistas también ponen en escena obras de teatro y representan escenas de combate y captura de soldados israelíes o se les ve disparando misiles contra Israel. Muchas actividades tienen como tema la liberación de Palestina, Jerusalén y Al-Aqsa, o tratan de conmemorar y glorificar a los terroristas.

El reclutamiento e inscripción para los campamentos es llevado a cabo a través de los diferentes portales y redes sociales de Hamás y del grupo YIP y en cabinas atendidas por agentes de Hamás y del grupo YIP en mezquitas y otros espacios públicos en la Franja de Gaza. Funcionarios de Hamás y del grupo YIP asisten a las ceremonias de inauguración y graduación de los campamentos y pronuncian discursos en tales lugares.

A lo largo de los años, MEMRI ha publicado informes y videos que documentan los campamentos de verano y sus actividades, así como también las declaraciones de funcionarios de Hamás y del grupo PIJ que describen su carácter y sus diferentes objetivos.[1]

Adolescentes entrenando en campamentos de Hamás y del grupo YIP (Fuentes: Tlae3Camps.ps, 27 de junio, 2021; paltoday.ps, 26 de junio, 2021)

Los campamentos de verano de este año comenzaron esta semana. Lo siguiente son detalles sobre estos junto a fotografías de sus primeros días de actividad.

Pero primero, un video de resumen general de estos días.

La inscripción para los campamentos «Pioneros de la Liberación» dirigidos por Hamás y operados por el ala militar de la organización, las Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qassam, se llevó a cabo desde los días 14 al 18 de junio, 2021. Los campamentos de este año han sido denominados «Espada de Jerusalén, «siendo este el nombre de Hamás a su última ronda de lucha con Israel, en mayo del año 2021. Hay campamentos para cuatro grupos de edades diferentes: estudiantes de secundaria, estudiantes de liceos, estudiantes universitarios y adultos mayores. Según el canal Telegram de las Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qassam, «el objetivo de los campamentos es avivar las llamas del yihad entre la generación de la liberación, inculcar los valores islámicos y preparar el tan esperado ejército para la liberación de Palestina».[2]

Puesto de inscripción para los campamentos «Pioneros de la Liberación – Espada de Jerusalén» (Fuente: T.me/Tlae3Camps, 17 de junio, 2021)

El portavoz de los campamentos de verano de Hamás «Abu Bilal», anunció la apertura de los campamentos en una conferencia de prensa el 26 de junio, 2021 y destacó que las Brigadas Al-Qassam han mantenido en funcionamiento los campamentos «Pioneros de la Liberación» durante aproximadamente una década «debido a la creencia en el papel de los jóvenes y por un sentido de responsabilidad por la generación más joven». Este agregó que «los jóvenes han sido siempre los que realizaron operaciones armadas habiendo sido estos el combustible de las diferentes intifadas y alzamientos, incluyendo la Intifada Al-Quds de los años 2015-2016,[3] las Marchas del Retorno en la frontera de Gaza entre los años 2018-2019[4] y el reciente alzamiento en Al-Aqsa en mayo de este año 2021″. Abu Bilal declaró además que los campamentos de verano de Al-Qassam tienen varios objetivos, entre ellos «inculcar los valores islámicos y los valores nacionales en los jóvenes, así como también inculcar un espíritu de fe en Alá, coraje, esperanza, honor, un sentido de pertenencia a este tierra sagrada (Palestina) y preparación para la etapa de liberación y retorno». Las Brigadas Al-Qassam, explicó, desean proveer a los palestinos de todas las edades «un nivel de entrenamiento militar básico y habilidades con armas ligeras, al igual que todos los pueblos que han sufrido de ocupación».[5]

En un video promocional publicado el 25 de junio por las Brigadas Al-Qassam en la aplicación Telegram, los campistas “Pioneros de la Liberación” de Hamás, vestidos con uniformes militares de Hamás, practican disparar misiles antitanques contra un autobús y tanques israelíes, infiltrarse en un puesto de avanzada de las FDI y liberar la mezquita Al-Aqsa, entre otras actividades de entrenamiento militar simuladas.

Una vez comenzados los campamentos, el portal de Al-Qassam publicó muchas fotografías de su primer día de actividades:[6]

Operativos del ala militar de Hamás, las Brigadas Al-Qassam saludan a los campistas

Armas y entrenamiento de combate bajo la tutela de los agentes de Al-Qassam

Los campistas entrenan utilizando un simulador de tiro al blanco

Los campistas realizan simulacros cerrados y recorren pistas de obstáculos

Entrenamiento militar en campamentos de verano operados por el ala militar del grupo Yihad Islámico palestino

La inscripción para los campamentos de verano dirigidos por el ala militar del grupo YIP y las Brigadas Al-Quds se llevó a cabo los días 17 al 22 de junio, 2021 en mezquitas de la Franja de Gaza. El nombre dado a estos campamentos de verano fue similar al de los campamentos de Hamás: «Espada de Jerusalén – La promesa se acerca».[7] Destinados a adolescentes de edades entre 14 a 17 años, se llevarán a cabo entre el 26 de junio y el 15 de julio.[8] El portavoz en los campamentos de verano del grupo YIP Ahmad Al-Ra’i, explicó que los adolescentes de estas edades deben ser «purgados» de los valores «distorsionados» e imbuidos en los valores de «patriotismo, yihad y resistencia». Este agregó que las Brigadas Al-Quds quedaron sorprendidas por la participación, que «excedió con creces» el número esperado (10.000) y que las actividades en los campamentos incluirían «cultura y entretenimiento; yihad, actividades militares y de seguridad; entrenamiento en combates y autodefensa, así como también lecciones sobre el sharia, religión y yihad». Las actividades de religión, cultura y adoctrinamiento, este explicó, se llevarán a cabo en mezquitas, mientras que las otras actividades se llevarán a cabo en campamentos militares del grupo YIP, donde los participantes se «familiarizarán con la cultura militar y las actividades yihadistas y militares junto a las etapas en las operaciones de las Brigadas Al-Quds y entrenamiento militar básico en la utilización de armas de fuego y en el área de autodefensa».[9]

El miembro del buró político del grupo Yihad Islámico palestino Khader Habib explicó en una conferencia de prensa que el objetivo de los campamentos es «preparar una generación de resistencia con el propósito de liberar y conquistar la bendita mezquita Al-Aqsa de la ocupación israelí y eliminar el cayo extranjero (es decir, Israel) que fue plantado por Occidente y se apoderó de Palestina… El objetivo es preparar la generación de la victoria, para que lance la campaña de liberar Jerusalén, siendo esta una campaña de toda la nación árabe e islámica… Nuestro pueblo palestino es la punta de lanza de la lucha contra la empresa sionista…»[10]

Khader Habib, funcionario del grupo Yihad Islámico palestino en la ceremonia de apertura de los campamentos (Fuente: Paltoday.ps, 26 de junio, 2021)

Las siguientes son fotografías del primer día en los campamentos de verano del grupo Yihad Islámico palestino:[11]

Los campistas realizan carrera de obstáculos al estilo militar:

[1] Para obtener información sobre los anteriores campamentos de verano de Hamás y del grupo YIP, consulte los siguientes informes de MEMRI:

Serie de MEMRI Despacho Especial No. 9411 – Campamentos de Hamás para chicos y jóvenes: Un medio de adoctrinamiento para el yihad y el martirio, impartiendo habilidades militares – 24 de junio, 2021;

Serie de MEMRI Despacho Especial No. 8242: Publicación blog en portal de la red de Qatar Al-Jazeera elogia los campamentos de verano de Hamás y sus esfuerzos para ‘formar una generación que crea en el deber del yihad’ – 26 de agosto, 2019.

Informes especiales: El ala militar de Hamás las Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qassam publican página de Facebook para sus campamentos militares de verano’ ‘Vanguardia de liberación’- 22 de julio, 2019.

Serie de MEMRI Despacho Especial No. 6151 – Graduación del campamento de verano de Hamás en Gaza: Cadetes adolescentes demuestran entrenamiento militar y «capturan» a soldado israelí – 31 de julio, 2017;

Serie de MEMRI Despacho Especial No. 6145 – Campamento de verano del ala militar de Hamás: Adolescentes representan escenas del enfrentamiento en la mezquita Al-Aqsa, «asesinan» a soldados israelíes, «liberan» la mezquita Al-Aqsa – 19 de julio, 2017; Despacho Especial No. 7046 – Lema de Hamás de los campamentos de verano este año: ‘Marchando sobre Jerusalén’; su objetivo: entrenar a la generación que liberará Palestina, Jerusalén – 8 de agosto, 2017; Despacho Especial No. 6560 – Los campamentos de verano de la Intifada Al-Quds en Gaza ofrecen entrenamiento en apuñalamientos, armas de fuego y combate dentro de túneles – 8 de agosto, 2016;

Serie de MEMRI Despacho Especial No. 5025 – Campamentos de verano de Hamás en Gaza entrenan a jóvenes en el arte de la guerra e infunden el espíritu del yihad – 27 de julio, 2015;

Serie de MEMRI Despacho Especial No. 6093 – Intensa campaña del ala militar de Hamás a fin de reclutar jóvenes para sus campamentos de verano – 6 de julio, 2015;

Serie de MEMRI Despacho Especial No. 5778 – Campamentos de verano de Hamás: Liberación de Palestina con misiles, rifles y pistolas – 24 de julio, 2014;

Serie de MEMRI Despacho Especial No. 5339 – Lema de los campamentos de verano de Hamás en Gaza este año: ‘La generación del retorno’ – 18 de junio, 2013;

Serie de MEMRI Despacho Especial No. 5333 – En campamento de verano del grupo Yihad Islámico en Gaza, los chicos practican el secuestro de soldados y a disparar armas con salvas verdaderas – 13 de junio, 2013

[2] T.me/Tlae3Camps, alqassam.ps, 13 de junio, 2021.

[3] En referencia a esta ola de terrorismo, véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 6627 – Ola de incitación en las páginas de las redes sociales palestinas luego del reciente incremento en los ataques contra israelíes – 26 de septiembre, 2016.

[4] En referencia a estas marchas véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 7476 – La campaña ‘Gran Marcha del Retorno’: Una iniciativa patrocinada por Hamás, cuyo objetivo era traspasar la valla fronteriza y penetrar en territorio israelí – 18 de mayo, 2018.

[5] T.me/Tlae3Camps, alqassam.ps, 26 de junio, 2021.

[6] Al-Qassam.ps, 26-27 de junio, 2021.

[7] El nombre es una referencia a la última ronda de combate con Israel y también al Corán 21:97, que dice que «el tiempo para el cumplimiento de la verdadera promesa de Alá (es decir, el Día del Juicio Final se acerca».

[8] Paltoday.ps, 17 de junio, 2021.

[9] Paltoday.ps, 25 de junio, 2021.

[10] Paltoday.ps, 26 de junio, 2021.

[11] Paltoday.ps, 26 de junio, 2021.

Aquí puedes ver videos de MEMRI sobre el tema de los campamento de adiestramiento terrorista en Gaza que se publicaron en distintas oportunidades.

El video publicado a continuación, fue editado por la oficina del portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel