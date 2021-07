Historias comunitarias judeo-uruguayas- Marcelo Ellenberg

Una persona es por cierto mucho más que el cargo que ostenta y el trabajo que desempeña, pero a veces, su trabajo explica en gran medida su visión de vida. Eso lo sentí al entrevistar a Marcelo Ellenberg, desde hace años Presidente de Yavne. Fue el proceso de acercamiento a la institución y la comunidad, lo que de hecho transformó su encare del judaísmo y por ende, ineludiblemente, de su propia vida.

Ahora, a pocos días de lanzarse la campaña Charidy de Yavne, aprovechamos para publicar esta entrevista, que tendría sentido por cierto de todos modos.

P: Marce, un gusto al fin realizar esta entrevista. Te pido que ante todo me cuentes de vos. ¿Cuál sería tu “ficha” de presentación?

R: Soy un Judío Uruguayo. Nieto de inmigrantes. Nací en 1975 en Montevideo. Fui al Liceo Francés hasta que mi familia hizo alía cuando yo tenía 6 años. Luego de 6 meses en un merkaz klitá (centro de absorción) en Beer Sheva, viví 6 años en Jerusalem, hasta que mis padres por añoranza decidieron pegar la vuelta. Podría decirse que mis hermanos y yo quedamos con el corazón partido, mitad de acá mitad de allá, y hoy tanto mi hermano como mi hermana hicieron aliá, y viven con sus familias en Israel.

Marcelo con sus hermanos Yael y Nathan

Al volver hice la secundaria en el Ariel, luego estudié Ciencias económicas en la Universidad de la República, e hice un MBA. Di clases en la facultad durante varios años como una forma de devolver lo recibido.

Luego del liceo, no tuve más marco judío ni tampoco me inquietaba mucho tenerlo. Dejé la tnuá, el movimiento juvenil, cuando llegó el momento de elegir tener un cargo o poder seguir yendo los sábados a ver a Peñarol…

P: Contame por favor de tu familia.

R: Conocí a mi esposa Adirah, “de casualidad”, o “causalidad” , en mi casa… Sí... Me casé con la mejor amiga de mi hermana.

Ella me invitó al Shil (sinagoga) del Yavne a algún Kabalat Shabat, donde gente que no conocía me invitaba a quedarme a cenar en Yavne o a cenar en sus casas. Ahí, a los 20 años descubrí que los judíos agradecemos y bendecimos por la comida que recibimos.

Con Adi tenemos 3 soles que iluminan nuestra vida y al mundo, Iair, Eitán y Tehilá. Iair y Eitán nacieron en Iom Haatzmaut, y Tehilá en Januká…

P: Muy fuerte…Símbolos de celebración.

R: Así es. Siempre.

P: Entremos en detalles. Conversar con Marcelo Ellenberg es hacerlo con el Yavne. ¿Me equivoco si te identifico ante todo con la escuela, la comunidad? ¿Cómo ha sido hasta ahora tu camino en el Yavne?

R: De momento soy el Presidente de la Institución, pero decir que cuando habla el presidente habla la nación es un poco grande .

“Yo soy Yavne!” es el “slogan” de todos los que sentimos Yavne como nuestra casa, y nuestro orgullo, pero soy uno más de los muchos que se ocupan que haya Yavne para todos.

Luego de haber trabajado desde la adolescencia en la empresa familiar, como auditor y asesor de impuestos en Deloitte y PWC, y de haber sido CFO (Gerente Financiero) de una empresa de retail, me invitaron a sumarme a Yavne. Tenía 25 años, y me pareció interesante para completar mi experiencia trabajar para una institución sin fines de lucro…. Conocí Yavne y me enamoré. Y desde entonces es una parte inseparable de mi vida.

Tuve claro que esa escuela, a la que fue mi esposa, era la escuela para mis futuros hijos. Tenía decidido también que no quería que fueran “los hijos de”, y que dejaría de ser director ejecutivo cuando sea el momento. Estando embarazada mi esposa cerré ese ciclo hace ya 14 años. Si bien profesionalmente me he dedicado al management, inversiones y real estate, que es de lo que vivo económicamente hablando, mi misión en la vida y lo que me llena de vida ha sido el trabajo por Am Israel desde Yavne.

P: ¿Por qué? ¿Qué ha significado para vos?

R: En Yavne aprendí a querer a mi judaísmo y crecí como ser humano.

Si bien los hogares en los que crecimos no lo eran, cuando nos casamos en 2003, tomamos la gran decisión de que nuestra casa sería kasher. Como decisión de familia, como mensaje educativo y porque contrario a lo que a muchos puedan pensar es la respuesta más inclusiva. Con esa propuesta no hay nadie que pueda sentirse excluido en nuestra casa.

Después y gradualmente vino Shabat en nuestras vidas. Para los creyentes, el mejor regalo divino. Para los no creyentes, créanme, el mejor invento de la humanidad.

Para muchos Shabat es el día del no. No a la tele. No al auto. No al teléfono. Para mi es el día del sí. Sí a jugar con mis hijos. Sí a conversar en la mesa sin distracción de teléfono ni apuro por la tele. Sí a cantar. Es la cita ineludible en la que el mundo se detiene y puedo volver a ser yo, a conectarme con mi esencia y con mi familia.

Me fui de tema, perdón….

P: Me encanta que te fuiste así de tema. Marcelo, cada institución considera que es especial y que aporta algo singular. ¿Cuál es a tus ojos la singularidad del Yavne?

R: TODO.

Yavne es familia. Yavne es comunidad.

Yavne es un pulmón de judaísmo en Uruguay. Un remanso de Israel en Montevideo.

Yavne es vida judía, desde el primero hasta el último día.

Yavne es una escuela única e inclusiva, donde lo normal es saber que cada persona es única e irrepetible. Una escuela donde nadie queda afuera por motivos económicos.

Yavne es la única sinagoga de Montevideo, que tiene rezos todos los días del año.

Yavne es un programa para jóvenes universitarios donde estudian 200 jóvenes cada año, que tienen hoy en Olami un marco judío socializar y crecer.

Yavne es un corazón abierto que bombea judaísmo y amor sin cesar para personas de todas las edades. Es brit milá, bar y bat mitzvá. Es la tfilá más emocionante de Iamim Noraim. Es la familia que te acompaña cuando te toca estar de duelo, y la que te manda comida a tu casa cuando estás con un bebé recién nacido.

P: Y sé que en estos días están organizando una campaña de recaudación en Charidy, así que eso te tendrá super ocupado.

R: Así es. Es para este fin de semana. Mi hijo de 11 años, me pidió revisar sus ahorros, que surgen de sus regalos de cumpleaños para ver con cuanto podía contribuir… te imaginarás la magnitud… pero decidió dar algo más del 10% de sus ahorros y en sus palabras, y esa es otra definición de Yavne que abrazo: “porque Yavne es mi casa”

Mi judaísmo

P: ¿Cuál es tu visión del judaísmo en tu vida personal? ¿La distinguís de la visión comunitaria y laboral?

R: Yo soy Judío. Ser judío es parte de mi esencia. Es parte de lo que soy. Soy judío en la sinagoga, soy judío en casa, pero soy judío en el estadio, y soy judío cuando hago negocios.

Gracias a D´s no sufro doble personalidad.

Quienes trabajan conmigo, saben que puedo trabajar hasta las 3 de la mañana o el domingo, y que estoy siempre, pero saben también que hay una hora el viernes en que cae el sol, y dejo de estar disponible.

Por otra parte, siempre que aplica pongo una visión judía, o una experiencia comunitaria sobre la mesa. Hace algunos años publicamos un libro sobre Pirkei Avot, el “tratado de la ética de nuestros padres”, del que saco citas, y enseñanzas para compartir con quienes trabajo, mayormente no judíos. He regalado decenas de ejemplares.

P: Si te queda uno, guardame por favor. ¿Vos mismos sos una persona observante? ¿Cómo vivís vos tu judaísmo?

R: Definí observante…

P: Bueno, cumplimiento de los preceptos ¿no?

R: Yo soy un judío común. Si por observante o como a otros les gusta decir “religioso”, estás pensando en alguien que cumple las mitzvot mi respuesta, es que no conozco a ningún judío religioso.

El judaísmo cuenta 613 mitzvot. Amén de que nadie puede cumplirlas todas, porque hay algunas de Israel y otras de la diáspora, algunas de hombres y otras de mujeres, algunas para cohanim, etc.

En hebreo congregación, o público es Tzibur. O sea que la raíz de la palabra está compuesta por las letras hebreas, las primeras letras de las palabras Tzadikim, Beinonim y Reshaim. “justos”, “medianos” y “malvados”. Una congregación está compuesta por todo eso.

En cuando a los “malvados”, dice el Rav Kook, que cualquier persona que haga un acto bueno, aunque sea sin querer, o que solo reflexione sobre un mal que hizo o que se le pase por la cabeza hacer algo bueno, ya no es un “malvado puro”, por lo cual según él no existen los “malvados”.

Más aún, en la hermosa tfilá de Kol Nidrei, se dice “anu matirim lehitpalel im haavarianim”, “nos permitimos rezar con los transgresores”.

Según la Kabalá el mundo se sostiene por el mérito de 36 tzadikim, “justos” que viven en cada generación. Tengo claro que no soy uno de ellos, y que estoy con todos en la franja del medio.

Dicho esto, vivo mi judaísmo con amor, pasión, alegría, compromiso y enorme gratitud, y en lo personal, como ya te dije cuido Shabat, como kasher e intento hacer el bien, acepto que soy imperfecto, que tengo mucho por crecer, y no creo ni acepto que me miren como si fuera más o menos judío que nadie.

Festejando los 25 años del shil (sinagoga) del Yavne

¿Educación religiosa?

P: ¿La religión es la marca del Yavne?

R: Religión es una palabra que viene del latín “religare”, reconectar.

Los judíos por esencia nunca nos des - conectamos, a veces estamos más o menos atentos, pero nunca desconectados.

La marca del Yavne es una vida judía plena y significativa. Es amor al judaísmo y a cada judío.

¿Escuela o comunidad?

P: Cuento algo que nosotros conocemos en nuestra interna, que en varias ocasiones cuando hice notas con las distintas comunidades de la colectividad, no pedí la participación del Yavne. Yo te decía que nunca fue un deseo de dejarlos fuera, sino que para mí, el Yavne es una escuela, un liceo…y vos me decía que está claro desde hace años que es más que eso, que es una comunidad. Y sin duda lo es, aunque la base es la escuela. Creo no equivocarme si digo que no siempre fue así ¿no?

R: Yavne nace en la década del 60, a instancias de Mizraji en Uruguay, en su local original en la calle Andes. En ese Yavne había una sinagoga que funcionaba a diario.

Luego el minián fue migrando al Vaad Hair.

Hacia fines del ´70 y comienzos de la década del ´80, comenzó el éxodo de los Judíos a Pocitos. Yavne su muda a fines de la década de los ´80. A principios de la década del ´90 en Montevideo no había minian activo, y un grupo de 10 personas se comprometieron desde Yavne a mantener un minian. Comenzaron en un aula y sin rabino. Cada Shabat otro voluntario organizaba kidush, y unas palabras de Torá para compartir. Lentamente comenzaron a acercar a otros, especialmente los viernes de noche, para empezar a tener un contacto semanal con el judaísmo. Para el año ´95 Yavne trae al Rabino Kruger, lo cual fue una revolución en ese momento. Un rabino canadiense, que había hecho tshuvá, basquetbolista, sin barba….

Desde ese momento, la Comunidad Yavne no ha parado de crecer y consolidarse.

Hoy Yavne la sinagoga reúne -en tiempos no pandémicos-, unas 2.500 personas en Iamim Noraim, y varios cientos cada Shabat.

El programa de jóvenes que comenzó allá por 2005 tiene 1.500 ex alumnos, y 200 alumnos anualmente.

La Yeshivá ofrece estudios y clases diario para gente de todas las edades.

Logramos aprobación e hicimos y mantenemos desde 2019 un Eruv en Montevideo, junto a Río las únicas 2 ciudades de Sudamérica en tenerlo.

En breve estaremos BH inaugurando una hermosa Mikve para mujeres y una Mikve para kelim.

Y por supuesto estamos en la mesa de muchas familias cada Shabat con ricas jalot y a diario con comida kasher.

P: ¿Cuáles son los desafíos especiales de Yavne como comunidad? ¿Acercar también a quienes no son religiosos? ¿O garantizar que a los religiosos no les falte nada?

R: Como te dije no creo en la distinción entre religiosos y no religiosos.

Aun así, la inmensa mayoría de quienes vienen a Yavne no cuidan Shabat. Esto es así tanto en la escuela, como en la sinagoga, como en los shiurim y programa de jóvenes.

La misión de Yavne es ofrecer un judaísmo rico, pleno y significativo a todos. Cada uno de acuerdo a su lugar y a sus necesidades.

Te diría que los desafíos de Yavne son romper algunos estigmas, como el que me preguntaste de si Yavne es solo una escuela, o el de ser una institución religiosa, y después llegarle a más gente que hoy no le llegamos, y darles más a los que hoy ya son parte.

Y finalmente, el desafío económico. En Yavne salvo por la escolaridad que pagan los padres del colegio, todos los servicios son gratuitos. No tenemos socios que paguen una cuota mensual, y no cobramos por ningún servicio.

Este año, golpeados por la pandemia, a nivel local, y a nivel de socios internacionales estamos más desafiados que de costumbre, y por eso este fin de semana del 3 al 5 de Julio vamos a hacer una gran campaña de recaudación en la plataforma de Charidy que ya mencionamos. Es una campaña en la que esperamos que todos quienes de un modo u otro fueron parte de Yavne le den a Yavne el espaldarazo que necesita.

Y para terminar…

P:¿Cómo ves la combinación entre lo nacional y lo judío en el Yavne?

R: Al igual que en mi vida personal. Somos judíos uruguayos. No se contradicen.

P: ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela?

R: TODO. Que potenciamos las cualidades y habilidades de cada chico.Pero sobre todo que los chicos son felices en la escuela.Y un niño feliz aprende.

P: ¿Y qué considerás que hay que cambiar o mejorar?

R: Al presidente.

P: Sos genial…¿Te sentís cercano a alguna otra institución comunitaria?

R: A varias en particular y por diferentes motivos, y a todas con respeto y admiración por lo que cada una hace.

P: ¿Qué te parece ser entrevistado por Semanario Hebreo?

R: Un placer y un orgullo por lo que es el Semanario: una de las joyas que tiene el privilegio de tener nuestra comunidad.

P: Muchas gracias Marce por tu tiempo y tus palabras. Éxito a vos en tu camino y a Yavne en todos sus desafíos.

R: Muchas gracias Ana.