No. 108

Matot-Masei

Clickear aquí.

Horario de velas de Shabat en Montevideo, viernes 09/07 17.30

Demás localidades ver en www.jabad.org.uy

PRIMERO LO PRIMERO

Por Shlomo Yaffe

En la sección de la Torá de esta semana leemos que las tribus de Reuben y Gad (a las que luego se unió la mitad de la tribu de Menashé) pidieron las tierras al este del Río Jordán, siendo tierras de pasturas para su ganado. Moshé inicialmente se enojó por el pedido, preocupado porque no fueran a ayudar a sus hermanos en la batalla para conquistar la Tierra de Israel. Como respuesta, Reuben y Gad propusieron que ellos serían los primeros en alistarse, y en ser las tropas que irían al frente en la conquista de Israel de las tierras al oeste del Jordán.

“Construiremos aquí corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos, pero nosotros nos armaremos e iremos diligentemente al frente con los israelitas hasta que los introduzcamos en su territorio … No retornaremos a nuestras casas hasta que cada uno de los israelitas tome posesión de su respectiva propiedad hereditaria” (Bamidbar 32:16-18)

Moshé luego responde estando de acuerdo, pero cambia el orden de su proyectado plan de construcción:

“Ahora construyan ciudades para sus hijos y corrales para sus rebaños. Y hagan lo que prometieron.” (Bamidbar 32:24)

Ellos estaban más preocupados por sus posesiones que por sus hijos e hijas, dado que mencionaron su ganado antes que sus hijos. Moshé les dijo, “¡No es así! Traten lo fundamental como fundamental y lo secundario como secundario. Primero construyan ciudades para sus hijos y después corrales para sus rebaños.” (Comentario de Rashi al versículo)

Las tribus pusieron a los rebaños primero y después a los hijos. ¿Pero puede ser que de hecho amaran más a sus ovejas que a sus hijos?

Más bien, me parece a mi, que ellos asumieron que su capacidad para cuidar de sus hijos estaba basada en cuantas ovejas tenían, en su situación financiera. Por lo tanto siempre estaban poniendo sus ocupaciones económicas primero. A esto Moshé respondió: “Preocupense por sus hijos primero; las ‘ovejas” vienen después.” En última instancia es D-os quien provee el sustento. Nosotros tenemos que trabajar, y trabajar duro, pero con eso solo estamos creando un recipiente, luego D-os llena el recipiente que creamos con nuestro esfuerzo.

La implicación es obvia. Frecuentemente, hay muchas cosas que no hacemos por nuestros hijos debido a las demandas de horario de nuestras profesiones y negocios. A esto Moshé responde: “¡Primero lo primero! Dediquense a las necesidades de sus hijos, en particular sus necesidades espirituales, y las ‘ovejas’ vendrán. Traer hijos al mundo y cuidar de ellos, esa es tu misión. Que tu trabajo rinda fruto ese es el trabajo de D-os.” (Esto después que nos hayamos esforzado y hecho el “recipiente”).

Debemos primero, en sentido de prioridades, como madres y padres, ver que necesitan nuestros hijos de nosotros fisica y espiritualmente, y solo luego dedicarnos a nuestras ‘ovejas’, nuestras vidas económicas.

LOGRAR EL CALCE PERFECTO

[D-os ordenó a Moshé decir al pueblo judío:] “Estos son los nombres de los hombres que heredarán la tierra en nombre de vosotros.” (Bamidbar 34:17)

Todos somos líderes, ya sea en nuestras familias, en nuestros círculos de amigos, o entre nuestros compañeros de trabajo. En nuestros roles como líderes debemos seguir el ejemplo de los líderes de las tribus del pueblo judío. Así como ellos asignaron una parcela de tierra a cada miembro de la tribu de acuerdo con sus necesidades y capacidades, debemos garantizar que nuestros “seguidores” estén activos de la mejor forma posible, tanto para beneficio de ellos mismos como para beneficio del grupo. Aprendemos de los líderes de las tribus cómo lograrlo: así como ellos asumieron la propiedad de sus respectivos territorios en nombre de sus prójimos judíos, nosotros nos debemos poner mentalmente en el lugar de cada uno de nuestros seguidores para apreciar la personalidad y fortaleza únicas de cada cual.

El líder máximo y único verdadero es, desde luego, D-os mismo. Cuando Él nos asigna una tarea en la vida, lo hace en función de nuestras fortalezas, facultades y talentos únicos. Por lo tanto, si alguna vez deseamos que nuestros desafíos específicos en la vida sean diferentes de lo que son, debemos recordar que fue D-os quien nos los asignó, adaptándolos precisamente a nuestras habilidades y según nuestro mejor interés en el largo plazo.

Likutei Sijot, vol. 33, pág. 205.

Números (Bamidbar) 30:2 - 36:13

La novena sección del libro Números comienza con el momento en que Moshé se dirige a las cabezas de las tribus (matot, en hebreo) para enseñarles las leyes de promesas y juramentos. Luego continúa con la narrativa histórica de los acontecimientos ocurridos durante el último año del viaje del pueblo judío por el desierto hasta que se prepara para cruzar el río Jordán hacia la Tierra de Israel.

La décima y última sección del libro Números comienza con el repaso de los viajes (mas’ei, en hebreo) del pueblo judío desde Egipto hasta la frontera con la Tierra de Israel. Continúa con instrucciones de D-os relativas a la inminente entrada y conquista de la tierra.

¿CON QUÉ PROPÓSITO BAJA UN ALMA A ESTE MUNDO?

Por Rabi Iosef Itzjak Schneerson

Los Jasidim, Rabi Ishaiahu Berlin y Rabi Iaakov Horwitz, exigieron a mi padre (el Rebe Rashab) que les explicara por qué ponía mi vida en peligro, enviándome a realizar misiones relacionadas con asuntos comunitarios y que exigían auto sacrificio absoluto.

Se referían al siguiente episodio: Mi padre me envió en cierta oportunidad a Peterburg por un asunto comunitario. Allí debía encontrarme con uno de los ministros, que era un malvado consumado. Éste hombre residía en los suburbios de la capital, lugar donde vivían príncipes. Poseía un palacio enorme, rodeado de un inmenso jardín y muchos perros. Al llegar a Peterburg me enteré que sólo podía visitar al ministro la noche del viernes- Shabat- y esto era imprescindible para salvar a los iehudim. El viernes a la tarde viajé al suburbio para conseguir un sitio donde pasar el Shabat, cerca de la residencia del ministro. Me ubiqué en una posada y le relaté al propietario el motivo que me traía allí y le solicité que me acompañara para indicarme el camino, me aguardara hasta que regresara y me trajera de vuelta a la posada. Eran días de invierno, el frío era muy intenso y el camino muy dificultoso. El hombre me miró enojado, pero cuando le entregué una moneda cambió inmediatamente de actitud e hizo todo lo que le pedí. En la noche fui a visitar al ministro. Cuando entré a su habitación, se lanzó sobre mí enojado y me dijo: "¡¿Cómo te atreviste a venir a mi casa a esta hora?! ¡Eres hijo único! (Evidentemente conocía todo sobre mí) ¡¿y cómo te permitió tu padre venir a esta hora, cuando los perros están sueltos y pueden devorarte vivo?!"

Le respondí: "Un judío no teme de un perro. El perro debe temer y respetar al judío".

Estas palabras sacudieron al ministro, que cambió también su actitud. La misión fue productiva, y regresé a la posada. Allí debí pasar todo el Shabat, rodeado de gentiles alcoholizados.

Este acontecimiento provocó que estos Jasidim se quejaran a mi padre por que me enviaba en semejantes misiones, que implicaban peligro y entrega absoluta. Mi padre les respondió:

"Se debe completar la Intención Divina. ¿Para qué bajó el alma a este mundo?- sólo para entregarse totalmente a D-os, a Su Torá y a Su Pueblo. No hay problema... estoy seguro de que vivirá larga vida".

DIEZ MITZVOT

LA ZAMBULLIDA

De vuelta en ese monasterio, para lograr una conciencia más alta, ellos son célibes. Pero nosotros descubrimos una conciencia más elevada en todo —y no hay lugar de energía espiritual y belleza más grande que en la unión de un hombre y una mujer. Después de todo, ¿qué puede ser más nutritivo espiritualmente que la fuente de la vida? Sin embargo se aplican algunas condiciones. He aquí los elementos básicos:

1. Matrimonio. Realmente en hebreo la palabra para esto es kidushin, que significa santificación. Un matrimonio judío es una declaración de que esta unión es para un propósito más elevado.

2. Mikve. Es una pileta diseñada alrededor de una corriente natural de agua como una fuente o agua de lluvia. Las mikvaot de hoy son calentadas y dotadas de todas las comodidades.

3. Separación. Desde el momento de la menstruación hasta la inmersión las relaciones maritales están fuera de cuestión. Ciertas otras precauciones son también tomadas, para crear una especie de "barrera".

4. Siete días. Eso es lo que la mujer cuenta después de la menstruación, antes de sumergirse en la Mikvá.

5. Preparativos. Antes de sumergirse en la Mikvá, la mujer debe lavarse completamente así nada separa el cuerpo de la mujer y el agua.

"Para la mente de D-os, hombre y mujer son un todo. Por lo tanto ninguno de nosotros puede llegar a estar completo hasta recuperar la unicidad original de cuerpo y alma. Es por esto que la unión de hombre y mujer es tan poderosa. Si se la trata con crueldad y egoísmo se convierte en destructiva y fea. Pero dentro de los límites y condiciones correctas no hay nada más hermoso y elevado" —La Cábala

"La idea de la Mikve es tan natural, tan ingeniosa. Las mujeres —y los hombres también —necesitan este ciclo. ¡Que forma más asombrosa de mantener una unión marital fresca y bien aceitada!" —John Gray, autor de Las Mujeres son de Venus y los Hombres son de Marte.

MiSinaí es una publicación de Jabad Uruguay. Pereira de la luz 1130, Montevideo.

Artículos extraídos de www.Jabad.org.uy y www.Chabad.org, publicados con permiso.

Para recibir MiSinaí por email o por whatsapp, contactar por teléfono al 2628 6770 o por mail: [email protected]