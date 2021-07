Shirley Jalfin nos cuenta de la necesidad de contar historias

Shirley Jalfin es Productora Ejecutiva y Directora de Televisión. Ha ejercido su profesión durante casi 30 años en la Televisión Educativa Israeli, hasta su cierre en 2018, dirigiendo y creando series educativas, películas, reportajes y un sin fin de programas ampliamente conocidos y apreciados en el medio Televisivo israeli.

Durante los últimos años, Shirley trabaja como Directora y consultora en Televisión, de forma independiente.

¿De dónde surge la necesidad de contar historias de la vida personal para que quede para los que vendrán, en esta época donde parece ser instagrameable?

Yo creo que la necesidad de contar historias, y sobre todo historias biográficas, viene de la comprensión de que nuestras vidas, todas las vidas humanas, tienen un significado y ese significado, al igual que las huellas dactilares, es único en cada ser humano. A partir de mi experiencia Televisiva de entrevistar durante 30 años, entre otros, a personas que hoy llamamos de la “tercera edad”, llegue a entender que cada historia de vida que alguien me cuenta tiene una lógica y una verdad inherente que siempre comprensible en el contexto del mundo interior de la persona. Siempre me sentí emocionada ante eso. Es cierto, hoy padecemos un poco de una forma de inflación mediática. Todo se documenta y se exterioriza, pero es instantáneo y pasajero. Es una forma de decir “existo”, pero no es una forma de expresar: “Miren, esta ha sido mi vida. He tenido un sendero particular y he comprendido que es para mi la vida, cuál es el significado de mi existencia “.

La historia biográfica nos comunica las respuestas a las preguntas existenciales más íntimas que cada uno de nosotros se plantea y expresa una filosofía de vida singular.

¿En qué se diferencia como testimonio un libro a una película?

Esa es una pregunta maravillosa, porque es en esa esfera en la cual la fuerza del medio digital, o audiovisual, se hace más patente.

Es cierto que se puede dejar un legado a la humanidad o a las generaciones venideras contando nuestra historia de forma escrita, pero generalmente para que ello suceda, se necesita cierta medida de talento literario, y ese talento no todos los poseemos. La película biográfica bien creada, invita a su protagonista a ser él o ella misma, a comportarse tal y como es, y ese es un talento que todos poseemos. El talento de ser nosotros.

El libro es maravilloso y generalmente nos hace cómplices de su narrador, pero no nos ofrece la posibilidad de abarcar la multidimensionalidad humana como lo hace la cámara, trayéndonos el tono de su voz, la forma de reír o caminar, la forma en que esa persona expresa sus emociones y por sobre todo, esa sensación de “presencia” que nos permite poder dejar un mensaje para una generación que nosotros aún no conocemos. Lo que tiene en común con un libro es que ambos son una hermosa oportunidad de trascender, de dejar generosamente algo para aquellos que vendrán.

Contame como conociste a Roberto y ¿cómo surgió la idea de hacer una película?

La idea de la película biográfica de Roberto Mitelpunkt, que fuera de ser un Psiquiatra sumamente apreciado en su área y un trovador que cuenta historias y escribe poesía, es además una persona maravillosa y plena de talentos, nació de un pedido que le hizo su hijo más joven. Luego de fallecer Betty, su compañera de 50 años y el amor de su vida, su hijo le sugirió que escribiera un libro contando la historia de su vida. Desgraciadamente con su mamá le quedaron muchas cosas por saber y quiso que quedara un documento del cual recibir esa información. Roberto pensó que él disfrutaba contando historias y escribiendo cuentos y poemas, pero no sentía el deseo de escribir la historia de su vida.

Una amiga mía que trabaja con él le contó acerca de mí y le preguntó si no le gustaría hacer una película en vez de escribir su historia y así nació nuestra colaboración.

Vos sos una profesional, pero los personajes de esta historia no lo son. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo es posible trabajar en forma profesional con personas comunes y corrientes?

. La verdad es que fue una experiencia nueva y muy refrescante para mi. Durante mi carrera en televisión siempre trabajé con equipos profesionales grandes. En cada reportaje cooperaban conmigo un fotógrafo profesional con su asistente, una iluminadora, una técnica en sonido, mi productora, un chofer y a veces también maquilladora y asistente de dirección. Luego se procesaba el material con la ayuda de un editor de video. En la película de Roberto yo llene todas las funciones a la vez. Fue complejo, de mucha responsabilidad y también exigio un esfuerzo físico considerable, pero por otra parte fue una experiencia que me puso en una situación de gran humildad y por el hecho de estar juntos y solos los dos durante la filmación, posibilitó una gran cercanía y una intimidad especial que yo considero que se refleja en la película y el beneficio de todo ello es que nos hicimos buenos amigos.

Anécdotas de la filmación. ¿Cuáles fueron las más memorables?

Un día durante la filmación nos sentamos a trabajar en una plaza muy bonita que hay cerca de la casa de Roberto. En el momento en que yo iba a comenzar mi entrevista con él, Roberto me dijo “espera un segundo” y salió corriendo hacia las escaleras de la entrada de la plaza. De forma intuitiva yo di vuelta la camara y aprete record. Resultó ser que él vio desde lejos a una mujer joven que trataba de bajar las escaleras con un carrito de bebe y corrió a ayudarla.

Cuando comenzamos el reportaje, yo le pregunté a Roberto cuál era, a su forma de ver, su misión en la vida. Sin vacilar, él me contestó: “ mi misión en la vida ha sido y es hasta el día de hoy, ayudar a la gente”. De forma irónica, él ya me había contestado a mi pregunta con su forma natural de comportarse .Lo especial es que yo lo filmé de forma totalmente intuitiva, sin sospechar cuán significativo era en él aquel hecho espontáneo.

¿Qué les dirías a gente que le gustaría hacer una película de su vida?

Qué es el legado más importante que le pueden dejar a sus sucesores y también el regalo más grande. Cuanto daría yo por tener videos de mis abuelos en los que contaran sus historias. Cuán increíble sería para mí conocer de esa manera a mis bisabuelos. Cuán hermoso hubiera sido para ellos hacer llegar su mensaje hablándole de forma directa a una generación que no llegaron a conocer…

Hoy día con un celular todos nos sentimos grandes fotografos, sacamos muchas fotos espantosas y descartamos la mayoría. Muchas veces no imprimimos por pereza. ¿Existe un contraste con la época de los grandes álbumes y las fotos en portarretratos?

La fotografía es un arte maravilloso, y aún cuando el video nos trae cosas especiales, yo pienso que la fotografía artística es irremplazable. A fines del siglo 19 y principios del 20, las familias contrataban a fotógrafos profesionales para documentar su existencia. La fotografia era un comprobante de nuestro “estar en el mundo” y el hecho de posar era una ceremonia única, casi un festejo. Es una lastima que de alguna forma esa costumbre se haya perdido. La calidad de aquellas fotos profesionales en blanco y negro a mi me transportan a un tiempo diferente que hubiera querido conocer.

En nuestros dias es posible dar servicios a larga distancia, a través de Zoom o Whatsapp. Quien desee consultar conmigo acerca de su libreto o de cómo realizar su película biográfica, puede contactarme por email ([email protected]) y si así lo desea puedo incluso editarla, ya que hoy en día se pueden mandar archivos de vídeo de forma muy simple a todas partes del mundo. Estaré encantada de ayudarles.

Link a la Pelicula de Roberto Mitelpunkt, “Huellas en el camino”