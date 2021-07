Vidas Uruguayas en Israel: Cecile (Ceci) Ascher

Comencemos por datos generales de presentación.

Ceci, de 34 años, vive en la ciudad de Modiin, ubicada aproximadamente a medio camino entre Jerusalem y Tel Aviv.

Se radicó en Israel en el 2000. Estudió diseño gráfico en Jerusalem y hoy trabaja en la sección de ventas y proyectos en una empresa de iluminación.

En Uruguay cursó toda la primaria en el Rambam Day School, que era la escuela de Jabad en Montevideo, y el liceo lo hizo en el Instituto Ariel.

Siempre le gustó el deporte, hizo gimnasia olímpica hasta los 14 años y jugaba al tennis.

De chica iba al movimiento juvenil Israel Hatzeira porque era cerca de su casa, lo cual le permitía ir los sábados caminando a la actividad, dado que en su familia siempre fueron observanes. De más grande, cuando os ideales ya eran más fuertes-según nos explica- se cambió a Bnei Akiva, un movimiento juvenil más que nada para chicos religiosos.

En el 2005 viajó por un plan de liderazgo de un año a Israel, al volver empezó a estudiar Arquitectura en la Universidad ORT, pero al año siguiente optó por irse con sus padres a vivir por un tiempo en Buenos Aires.En el 2009 se radicó en Israel.

Ceci es la hija de Sylvia y Dani Ascher y tiene un hermano y una hermana.

Sylvia y Dani con sus tres hijos

Con los 7 nietos

Su padre estudió en el Tejnion en los años 80 y se recibió de ingeniero elecrónico. Tiene su empresa de iluminación. Darko. Su madre es abogada, aunque no ejerce como tal. Toda la vida tuvo mucha actividad comunitaria y hoy en día tiene una escuela de comedia musical, “La Academia”.

“Mi Hermano Ioni, 5 años mayor que yo, hizo alia hace un año con su esposa y sus dos hijos Iair y Netanel y gracias a D´s viven en el mismo edificio que yo en Modiin”, nos cuenta. “Mi hermana Tammy es 2 años menor que yo. Vive en Uruguay pero yo siento que en algún momento vendrá a vivir a Israel con su esposo y sus tres hijas, Shir Tair y Noa”

Hermanos, cuñadas, sobrinos, hijos....pasando vacaciones en Punta del Este hace 2 años

P: Ceci, en el marco de esta serie “Vidas uruguayas en Israel”, me inspira especial frescura entrevistarte, y más habiéndonos encontrado recientemente, aunque un poco a la rápida, cuando mi esposo y yo salimos con tus padres a tomar algo un sábado de noche en Modiin.¿Qué te parece ser parte de una serie así?

R: Me encanta. Primero que nada gracias por elegirme.Además, me parece super interesante que haya una sección así como para conocer más de distintos caminos que han tomado uruguayos en Israel .

P: ¿Y cómo se resume la vida de esta uruguaya en Israel?

R: Me levanto temprano, apronto a los niños y me voy al trabajo. Estoy allí hasta las 15:30 . Tengo media hora de viaje para llegar a buscar a Eitan del Gan (jardín de infantes). Leah sale 13:30 de la escuela y se va a casa. En general alguien la busca pero si no camina con los primos hasta la casa.

Las tardes son muy dinámicas, yo entreno todos los días crossfit. Bueno, en realidad una vez por semana intento descansar para que el cuerpo recupere energías. A veces para tener las tardes libres entreno temprano a las 6 de la mañana. Pero además de mi entrenamiento tengo que ocuparme de los nenes mi esposo trabaja hasta más tarde y no siempre está de tarde en casa, así que tengo que llevar y traer a Leah a la gimnasia y además organizarme para hacer actividades con ellos.

P: Ceci ¿cómo fue la historia de tu aliá?

R: La verdad es que siempre me había gustado Israel, había estado varias veces con sus padres, con amigos en diferentes planes y de hecho hacer mi vida en Israel siempre había sido una opción.Un dia sin pensarlo demasiado, me decidí y viajé. Al principio fue difícil, no voy a mentir, todavía no había Smart phones y todo era mucho más complicado. Cada vez que tenía vacaciones en los estudios me iba a Uruguay por un tiempo.

El tiempo pasó y de a poco las cosas se acomodaron. Terminé los estudios, me casé, tuve hijos y todo pasó a ser mucho mejor.

P: Contame sobre la familia que formaste.

R: Me casé en el 2010 con un chico israelí de padres argentinos. Se llama Uri Epelbaum. Estudió biotecnología en la universidad de Bar Ilan y hoy trabaja en la empresa bar ilan y hoy trabaja en la empresa 3M en la parte de tecnología.

Lo conocí en Uruguay porque el hizo un año un plan con el programa Torá Mi Tzion que envía emisarios a distintas partes del mundo. Nuestros hijos son Leah de 9 años y Eian que este año pasa a 1° de escuela…ni yo me lo creo. Leah hace gimnasia olímpica y está en la selección de Modiin, y Eitan hace locuras.

Ceci con su esposo y sus hijos

P: ¿En qué idioma hablan en casa?

R: En español. La verdad es que inclusive entre ellos generalmente hablan español, pero si los escucho hablar en hebreo en casa les digo enseguida “chicos, cambien el chip”.

Tenemos muchos amigos uruguayos y argentinos que viven todos bien cerca. Es genial porque son muy amigos entre los chicos y se la pasan juntos.

Tengo mis amigas de toda la vida de Uruguay, las que iba con ellas a la Bnei Akiva , amigos del liceo, y amigos de la vida uruguayos.

Desde que empecé crossfit también me armé un gran grupo de amigos Israelies, ahí fue cuando aprendí el idioma de la” calle” y a escribir bien, ya que hablábamos mucho por los chats de whatsapp. Así aprendí a conocer otra cultura distinta de la nuestra uruguaya. Y me encanta, soy muy de los amigos, de salir y pasarla bien.

P: ¿Te gusta tu vida en Israel?

R: Me encanta. Los nenes están felices, van y vienen solos, Modiin tiene montón de parques a los cuales vamos seguido con amigos. Viven rodeados de gente como ellos, no solo religiosos. Por lo menos no hay problema de adónde ir a comer. Cuando yo era chica, en Uruguay, era de las pocas de mi entorno que comía kasher, y en los cumpleaños de mis amigos no podía comer nada. No lo recuerdo como un sufrimiento, pero me gusta que mis hijos no tengan que pasar por eso.

Amo vivir en Israel. No fue siempre así pero en los últimos años me siento más en casa que nunca. Suena muy cliche pero es así.

Ver a mis hijos crecer en Israel, verlos felices y darles esta seguridad para mí es suficiente. Aunque no era de esas personas seguras que Israel sería el lugar en el que construiría mi familia, hoy siento que es un sueño hecho realidad.

Crossfit, parte integral de la vida

P: Te entrenás casi todos los días en crossfit. Contanos por favor en qué consiste exactamente el crossfit, aunque estoy segura que algunos lectores leerán la pregunta y se dirán que es obvio, que todos conocen, que no hace falta…pero doy por sentado que hay gente que no sabe exactamente qué tipo de deporte es, qué tipo de entrenamiento.

R: Empecé Crossfit hace más o menos tres años. Es básicamente un entrenmiento que combina fuerza y metabolismo. No hay aparatos como en un gimnasio normal, salvo bicicleta y remo. Es una hora de entrenamiento y se divide entre calentamiento, fuerza y metcon. La palabra Metcon procede de la combinación de los términos en inglés Metabolic Conditioning o lo que es lo mismo en español… acondicionamiento metabólico.

P: ¿Qué tiene de particular? De lo que yo entiendo por mis hijos varones, es una combinación de varias cosas, tanto pesas como resistencia, fuerza….pero me pregunto si es similar a otros tipos de entrenamiento o realmente tiene particularidades que son sólo de crossfit.

R: El objetivo de este tipo de entreno es gastar la máxima energía posible por tiempo aumentando así la eficiencia del metabolismo. De esta forma, en el Metcon se dejan en segundo plano el desarrollo de capacidades como la fuerza, la flexibilidad o la resistencia, por ejemplo, para centrar la actividad física en el gasto de energía.Es un entrenamiento perfecto para mejorar tanto la composición corporal como la condición física ya que además de conseguir una pérdida de peso considerable, se aumenta la masa muscular.

P: ¿Te parece que cualquiera puede tener éxito en crossfit? O sea ¿se puede empezar de cero, alguien que no está en forma para nada, o es imprescindible llegar con cierto estado físico para poder hacerlo?

R:Todos pueden hacerlo, simplemente hay que tener ganas de darle una oportunidad. De a poco te vas superando. Cuando llegué no podía ni hacer una barra. Hoy en dia creo que llego a 8. Si te lo propones sin duda se puede llegar a ver grandes logros, tanto a nivel de la complexión del cuerpo como a nivel de rendimiento físico.

P: ¿Cómo ves este mundo en el que estás con lo del crossfit en Israel? Mi sensación es que todo este tema de entrenamientos, gimnasios, floreció de modo impresionante en Israel en los últimos años.

R: También lo veo asi . Me pasa mucho que la gente sabe que hago crossfit o me ven en Instagram y me vienen a preguntar cuándo hago y dónde. La gente está mas abierta hoy a todo lo que tiene que ver con educación física y les copa.

P: ¿Cómo te afectó el año de la pandemia todo esto?

R: No fue fácil pero no dejé de entrenar ni un solo día. Es algo que me motiva, que me hace bien, tanto al cuerpo como a la cabeza. Lo sentía necesario. Me compreé una mancuerna (de pesas), me instalé en casa para hacer barras y lo hice ya que pasaban los entrenamientos por zoom.

El vínculo con Uruguay

P: ¿Qué lugar ocupa Uruguay en tu vida?

R: Un gran lugar . Nací en Uruguay , viví en Uruguay toda mi vida y antes de la pandemia iba una o dos veces por año a visitar a mi familia y mis amigos. Me enorgullece ser uruguaya. Por el acento que tengo al hablar hebreo, en cualquier lado se dan cuenta de que soy sudamericana, y usualmente me preguntan si soy de Argentina, pero yo respondo enseguida con firmeza “No.¡De Uruguay!”.

P: ¿Qué te gustaría que Israel tenga de Uruguay y qué te parece que le haría bien a Uruguay tener de las características israelíes?

R: Creo que en Urguay el ritmo es algo más tranquilo. Me encantaría bajar las revoluciones en Israel si eso fuera posible.

Israel es un país de primer mundo, con un desarrollo impresionante, en la ciencia, tecnología, genera avances en medicina y otras disciplinas que son ejemplo para todos.

Uruguay creo yo que tiene las condiciones para hacerlo también, me encantaría ver a Uruguay e Israel como ejemplos para el mundo entero.

P: ¿Algo más que quieras agregar?

R: Sólo contarles a los lectores que cuando uno se instala en Israel al principio es un poco difícil porque no estamos acostumbrados a vivir en este ritmo ni con esta intensidad, pero es solo cuestión de tiempo aclimatarse y sentirse en casa. Por lo menos así fue en mi caso.

Uno puede elegir con qué quedarse y de qué deshacerse. Hay que darse oportunidades.

P: Lo planteaste muy lindo.

R: Y quisiera agradecerte por el increíble trabajo que haces y por elegirme para esta sección de entrevistas. Desde chica el Semanario Hebreo estuvo en mi casa y todos los domingos cuando íbamos a lo de mis abuelos Z”L también lo veía allí. Ojala si D´s quiere que siga por muchos años más.

P: Muchas gracias por tus palabras Ceci y por esos buenos deseos. Que así sea.

R: Gracias por todo