Cultura judía a través de los pies

El movimiento de rikudim (danzas folclóricas israelíes) congrega millones de personas, judías y no judías en todo el mundo; conjuga ejercicio físico y mental con la cultura y tradiciones del pueblo judío y con el Estado de Israel.

Ofrece una amplia diversidad de ritmos y modalidades como talleres para aprender, practicar y ampliar el repertorio de bailes, harkadot (encuentro de personas de diferentes edades y niveles para bailar y disfrutar el repertorio de rikudei am existentes), lehakot (grupos que preparan coreografías artísticas para presentaciones), festivales, entre otras actividades.

La conexión con los rikudim, en la modalidad que sea, nos transporta a nuestra historia milenaria a la vez que nos conecta con nuestros hermanos de Israel y del mundo entero; es un vínculo que nos atraviesa cultural, social y afectivamente.

“Para mí bailar rikudei am es alegría, me conecta con mi pueblo y con mis raíces.” TW

“Me gusta bailar rikudim porque es una forma en la que me puedo expresar.” IN

“Siento que me llega al alma, es una música con la que vibro, me identifico.” IN

“Cuando vamos a los festivales nos agarramos de la mano y desde ese momento ya tenemos el mismo idioma.” JK

“Es saber que vas a cualquier lugar del mundo y bailan lo mismo que vos, mismos pasos con personas diferentes.” YB

“Es saber que formás parte de algo mucho más grande y que se transmite de generación en generación.” GW

INCUBADORA DEL MOVIMIENTO DE RIKUDIM

La Comunidad Israelita del Uruguay-Kehilá fue la institución que incubó el proyecto de Rikudei Am en el Uruguay y permitió que se desarrollara. Le dio las alas para que creciera y con mucho esfuerzo hasta el día de hoy lo apoya y le da su espacio.

Los comienzos:

Un grupo de jóvenes que salía de las tnuot y bailaba rikudei-am con entusiasmo y buena convocatoria, quería seguir bailando. Tenían como referencia las lehakot de Argentina y Brasil.

En 1985, Beatriz Buksman y Dafna Curiel, primeras directoras y fundadoras de Lehakat Naguía se dirigieron a la Kehilá con la iniciativa e idea de formar una lehaká.

La Kehilá toma el proyecto y lo desarrolla, creyendo en la capacidad que tiene de acercar jóvenes a través de una propuesta cultural común, junto con el sostén y apoyo de Abel Bronstein, director ejecutivo en ese momento.

Para la realización de las primeras coreografías se pidió ayuda a Buenos Aires, donde ya existía un gran desarrollo de las danzas; comenzaron a venir morim desde allí, para enseñar y montar las primeras danzas sobre el escenario.

Con Naguía, nace el movimiento de Rikudim en Uruguay y todos los morim que hoy en día trabajan en nuestra colectividad. Este fue puntapié para que otras generaciones bailaran y formaran sus propias lehakot.

Niños, adolescentes y adultos suman hoy más de 300 personas que vibran, se emocionan y viven su judaísmo también a través de los rikudim.

Kojavim:

“Me gusta estar con mis amigos y también bailar en los espectáculos.” EG

“Cuando subimos al escenario veo a todos felices.” LW

Niños y niñas de 2º a 6º de Escuela. Martes 18:00 a 19:30 hs.

Shorashim:

“Es un grupo humano increíble, donde conocí un montón de gente que me va a quedar para toda la vida.” TB

“¡Es mi felicidad de los jueves!” AZ

“Me gusta que nos une una misma pasión.” TB

Adolescentes de 1º a 4º de Liceo. Jueves de 19:00 a 20:30 hs.

Doreinu:

“Bailar en Doreinu es un privilegio. Ser Doreinu es un sentimiento.” TW

“Soy parte de la lehaká desde sus inicios y me ha enriquecido en todos los sentidos: en el aspecto humano, en el aspecto social, en el aspecto judío.” SG

“Hemos aprendido juntas a valorarnos, a solidarizarnos.” SG

“Un grupo humano maravilloso, estamos en las buenas y en las malas.” TW

Adultas a partir de 40 años. Miércoles de 19:30 a 21:30 hs.

Naguía:

“Lo que más disfruto de Naguía es el grupo humano que año a año se renueva.” YB

“Es un momento donde puedo descontracturarme del stress del día a día.” EM

“Se vive algo inigualable que no se puede vivir en cualquier lado.” LM

“Siempre buscamos desafíos como grupo.” YB

Jóvenes a partir de 18 años. Martes de 19:30 a 23:00 hs.

“ADMIRO EL LIDERAZGO QUE TOCÓ A LA KEHILÁ EN SU MOMENTO PARA LLEVAR ADELANTE EL MOVIMIENTO DE RIKUDIM.” SG

¿Cómo transmitir en pocas palabras las vivencias compartidas, las emociones y alegrías que se viven en un grupo? ¡Súmate para vivirlo!