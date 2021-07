Ayudé a organizar la manifestación de Washington contra el antisemitismo

Cuando los tanques nazis rodearon Varsovia, relató mi padre en un raro momento de frustración, los judíos estaban en sinagoga discutiendo sobre quién debería recibir "shlishi" (el honor de ser llamado tercero en la Torá).

Era una historia en la que pensaba a menudo los domingos, en Tishá b'Av. El día marca la destrucción de nuestro Templo en Jerusalén y el comienzo del exilio, el día en que nuestros sabios enseñan fue provocado por nuestra ira entre nosotros. Y es una historia que no pude quitarme de la cabeza el mes pasado mientras nuestro pequeño equipo de organizadores trabajaba sin parar para inspirar a los judíos y a nuestros aliados a unirse a nosotros en Washington, D.C., para una manifestación contra el antisemitismo.

Críticos y escépticos nos esperaban a cada paso.

Se nos criticó por afirmar que el antisionismo era una forma de antisemitismo. ¿Cómo nos atrevemos a incluir grupos que elogiaron a Donald Trump ?, se preguntaron muchos. ¿Cómo nos atrevemos a excluir a los grupos que piden el fin del estado judío? Las cínicas publicaciones judías de izquierda publicaron artículos en los que afirmaban que esta manifestación sería una reunión de derecha, advirtiendo a sus lectores que se mantuvieran alejados.

Fuimos criticados por tener una declaración de diversidad e inclusión. Ciertos líderes judíos de derecha difundieron preocupaciones por correo electrónico y redes sociales, argumentando que la manifestación había sido comprometida por la izquierda. ¿Cómo nos atrevemos a incluir grupos que usan términos como "ocupación", preguntaron. ¿Cómo nos atrevemos a excluir a los grupos que claman por el odio o la violencia?

Y esas fueron solo las batallas ideológicas. Todos los días recibíamos dolor por no dar suficiente kavod, u honor, a un grupo, por dar demasiado a otro. Y nos advirtieron que la participación sería baja, tal vez unos cientos o menos, en el intenso calor del verano.



Comprendí que algunos optarían por mantenerse alejados. Pero estábamos decididos a dar ese primer paso, aunque fuera imperfecto, y el 11 de julio, bajo la bandera del Comité Judío Estadounidense, la Liga Antidifamación y decenas de otras organizaciones, unos 3.000 judíos y aliados se unieron al frente. del Capitolio de los Estados Unidos para demostrar la solidaridad judía.



Nunca quise organizar un mitin. Solo quería asistir a uno.



Cuando los cohetes de Hamas comenzaron a caer en Israel, y los judíos se vieron atacados en las calles de las ciudades de Nueva York y Los Ángeles, pedí a alguien que escalara los mítines locales organizados por el Consejo Israelí-Estadounidense, como uno al que asistí en Nueva York, en un mitin nacional en persona en Washington. Hice muchas llamadas. ¿Cuántos judíos tendrían que morir o ser amenazados, en Israel o aquí en casa, antes de que nuestra ira se desbordara por las calles?



Al principio, nadie levantó la mano. Prometí ayudar a quien lo hiciera.



Ese grupo era la relativamente desconocida Alianza por Israel. En un par de semanas, nos habíamos asociado con la ADL y el AJC, y reunimos a la gran mayoría del mundo judío de derecha a izquierda, ortodoxo a reformado, para apoyarnos como patrocinadores. Juntos creamos una plataforma para testimonios poderosos que debían registrarse para los miles que asistieron y los muchos más que vieron en casa.



El rabino Jeffrey Myers describió recitar el Viddui (la confesión en el lecho de muerte) mientras un asesino acechaba a sus feligreses en la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh. Recién salido del hospital, el rabino Shlomo Noginsky de Boston condujo ocho horas con el brazo en cabestrillo para contarnos cómo su atacante trató de acuchillar a los muchos niños que tenía detrás. Matthew Haverim compartió cómo sus padres huyeron de Irán y cómo fue golpeado por declarar su identidad judía a un grupo de manifestantes antiisraelíes en un restaurante de Los Ángeles. Talia Raab de Illinois describió cómo una turba anti-Israel gritó "maten a los judíos" mientras atacaban el automóvil de su familia. Estos testimonios no pudieron esperar un día más.



El rabino David Saperstein, una luz dentro del movimiento reformista que siente que Israel necesita retirarse militarmente de Judea y Samaria, habló momentos después de que Dan Raab citó a Menachem Begin y anunció su próximo alistamiento en el ejército israelí. Ambos recibieron respeto y aplausos de la audiencia. Ron Klein del Consejo Demócrata Judío de América y Norm Coleman de la Coalición Judía Republicana - ex miembros de la Cámara de Representantes y el Senado, respectivamente - declararon conjuntamente que el antisemitismo era un problema bipartidista y que ambas partes deben trabajar juntas para detenerlo donde sea emerge. Su abrazo en el escenario es una refutación de todo lo partidista que hemos escuchado durante los últimos ocho años.



En una profunda demostración de alianza, Joshua Washington, director del Instituto para la Solidaridad Negra con Israel, cantó "Gesher Tzar Meod" ("El mundo es un puente estrecho") con el rabino Menachem, acreedor de la Federación UJA de Nueva York y recordó nosotros que no estamos solos.



En Tishá b'Av, reflexioné sobre toda la ira que me envió. Habíamos tratado de construir una amplia coalición entre quienes están de acuerdo en el derecho del pueblo judío a existir en paz y seguridad aquí, en el Estado judío de Israel y en todo el mundo. Los cínicos insistieron en que esta creencia unificadora no era suficiente dado el desacuerdo que existe entre los judíos estadounidenses sobre la política israelí y la mejor manera de combatir el antisemitismo.



Pero creo que los cínicos están equivocados. Hay otra forma.



Imagina la posibilidad de que tu oponente ideológico no sea un enemigo, sino un campeón de algo arraigado en el judaísmo.



Si cree en tierra por paz, ¿puede ver a alguien que esté comprometido a aferrarse al territorio por la seguridad de Israel como un defensor de salvar vidas judías? Y si cree que se necesitará una presencia militar israelí continua más allá de la Línea Verde en el futuro previsible, ¿puede ver a alguien comprometido con la autodeterminación palestina como un campeón de los valores judíos?



Ayer fue Tishá b'Av.



Ayer lloramos 2.000 años de exilio, provocados por nuestro odio mutuo.



Ayer muchos de nosotros lamentamos lo que está sucediendo ahora.