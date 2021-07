Exposición de café en el Museo de Arte Islámico de Jerusalem

Cuando leí que había una exposición sobre café en el Museo de Arte Islámico la tentación de sacar un pasaje a Israel y salir en el primer vuelo fue muy grande. Busqué información y encontré la página de facebook del Museo que cuenta que tienen una ceremonia etíope que es posible asistir y comprar las entradas en la web por 60 shekels. Esto incluye la ceremonia del café etíope, una actuación de música etíope y comida típica.

Celebración etíope

Diferentes mitos han sido rodeados por el descubrimiento de los arbustos de café en algún lugar de las montañas de Etiopía. Pero el hecho de que es indiscutible es que el café es la bebida nacional de Etiopía y su ceremonia de bebida (-constructiva) es inseparable de su cultura.

Con motivo de la inauguración de la exposición ′′ Café - Este y Oeste ", habrá ceremonias constructivas tradicionales de distinto carácter entre sí durante el mes de agosto de 3 Las ceremonias incluyen una actuación musical etíope y homenajes tradicionales etíopes y honores etíopes y ... café

* El evento se limita a solo 30 participantes.

* El evento incluye una visita gratuita a la exposición Café - Este y Oeste, la exposición está abierta antes y después de la ceremonia hasta 22:30.

Para obtener información sobre la ceremonia y la compra de boletos >> https://bit.ly/3kQQCzU

Café - Oriente y Occidente ”es el título de la nueva exposición del Museo de Arte Islámico de Jerusalén. También es el título de una colección completa y visualmente rica de artículos sobre el tema. La historia de la cultura cafetera local, desde el siglo XVI hasta nuestros días, es solo uno de los capítulos de una historia global y el último intento de sondear el secreto de la popularidad de la bebida, un estimulante económico que ha conquistado el mundo. desde diferentes perspectivas.



“La historia de este país es singular, porque aquí convivieron dos tradiciones cafeteras a lo largo del tiempo: el café otomano-turco-árabe que se cocina; y café occidental, que se filtra y prepara mediante una variedad de métodos y en diferentes utensilios ”, dice Yahel Shefer, co-curadora de la exposición (con Noa Berger), quien pasó los últimos cinco años estudiando el tema y recolectando artículos raros asociados con la cultura material que surgió al lado de la etiqueta social que acompaña al consumo de café. De hecho, probablemente no exista ningún otro alimento o bebida para el que se hayan diseñado tantos accesorios.



“Esta historia también se ve en los productos de las industrias locales que diseñaron y fabricaron artículos complementarios para el consumo de café”, dice Shefer. “Palalum - Palestine Aluminium - establecida en Ramat Gan en la década de 1930, fabricaba macchinettas [ollas moka] al estilo europeo, así como brikkas, cafeteras al estilo árabe otomano. Y Palceramic, fundada en la década de 1940, produjo utensilios de diseño europeo decorados con motivos pintados a mano, como los arbustos de sabra, asociados a la cultura local ”.



El café, agrega, “también da lugar a una institución única dedicada a él, que se convierte en el lugar de reunión más popular del mundo. En Palestina, los cafés se establecieron en la tradición árabe otomana, pero también en la tradición europeo-occidental, que fue traída por los templarios [alemanes] y por inmigrantes judíos de Europa central y oriental. A principios del siglo XX, la gente de la Plaza Sion en Jerusalén bebía café turco-árabe por la mañana y en la por la tarde pasear por el famoso Café Europa ".



Esos primeros cafés funcionaban todo el día y toda la noche, una innovación sensacional en la era anterior a la electricidad, cuando la gente solía acostarse temprano. Bebida secular



La fuente del arbusto de café y del uso del grano de café se encuentra en Etiopía. Desde allí, la agricultura del café y la conciencia de la potencia del café como estimulante cruzaron a Yemen al otro lado del Mar Rojo. A finales del siglo XV, los granos y la bebida elaborados con ellos habían llegado a La Meca, Medina y El Cairo, sobre todo gracias a las órdenes sufíes cuyos miembros usaban café para ayudar a permanecer despiertos durante largos rituales. El ejército otomano, que conquistó la Península Arábiga y el resto de Oriente Medio de los mamelucos e incluso llegó a las puertas de Europa, creó un espacio político amplio y seguro que permitió la prosperidad económica y el desarrollo de una cultura del ocio. A mediados del siglo XVI, el café, a través de la región de Siria y Palestina, había llegado a Estambul, donde se abrieron cafeterías y luego se extendieron por las ciudades de Anatolia.



“Los convoyes de camellos de comerciantes que transportaban granos de café no eran nuevos en la región”, dice Amnon Cohen, en referencia a la importante contribución que los historiadores atribuyen al Imperio Otomano en cuanto a la difusión del café y la cultura del café

Una de las razones por las que la institución del café tuvo tanto éxito en el Medio Oriente, una región densamente poblada por musulmanes, a quienes se les prohíbe beber vino, fue el hambre de la gente por un lugar donde simplemente pudieran reunirse y hablar. Las ciudades musulmanas de la época apenas tenían lugares públicos, aparte de la mezquita, donde se pudiera realizar actividades sociales ”. En el mundo musulmán, entonces, el café reemplazó al vino.



Los propietarios de los cafés de Jerusalén abiertos a mediados del siglo XVI eran en su mayoría musulmanes, aunque también eran frecuentados por judíos y cristianos. Los clérigos judíos se unieron a sus colegas musulmanes para expresar sus dudas sobre la nueva bebida popular y la institución social que estaba surgiendo a su alrededor.



“La primera mención hebrea de un café aparece en Safed en la década de 1560”, dice el profesor Yaron Ben-Naeh del departamento de historia judía de la Universidad Hebrea. “Se menciona que el café Safed tiene una reputación dudosa, o en las palabras del texto, era un lugar de 'compañía frívola'

A pesar de las dudas adicionales relacionadas con la halajá (ley judía tradicional), como qué bendición debe pronunciarse al tomar café, o si un judío puede consumir la bebida en un café musulmán, para que una amistad no conduzca a la asimilación, la nueva bebida logró evadir el restricciones rígidas y vinculantes que se aplican, por ejemplo, al consumo de vino elaborado o servido por un no judío..

Dice Vahaba: “La religión seguía siendo la mayor influencia en la vida cotidiana en los siglos XVI y XVII, pero el ejemplo del café demuestra que ya no era el moderador exclusivo de la vida cotidiana, que la voluntad del individuo estaba asumiendo cada vez más importante y que podía moldear el mundo según sus necesidades. El consumo de café nació desde abajo; la voluntad popular lo dicta y es universalmente adoptado. Una de las razones de esto es que es económico, por lo que todas las clases pudieron disfrutar de un tipo de placer que a lo largo de la mayor parte de la historia se había reservado únicamente para los fabulosamente ricos, pero también porque todos quieren ser parte de él. Vas a la mezquita porque es obligatorio; congregarse en un café no es una obligación, vas porque quieres charlar , jugar a los dados y juegos de mesa y escuchar música ”.

La cultura del café siguió arraigando en el siglo XVII, relata Vahaba. “Alguien en Jerusalén que quiera una taza de café ahora puede conseguir una de un vendedor ambulante que lleva un ibbrik grande, una cafetera, en su espalda, o una bandeja de cobre con finjans, tazas pequeñas, en su cabeza. También puede tomar una taza de café en tiendas diminutas (habitaciones pequeñas con dos o tres lugares para sentarse donde las cafeteras se colocan en una estufa alquilada) o en los espaciosos cafés donde la gente se sienta en bancos, almohadas o taburetes bajos. Pero la gran innovación del siglo fue que la gente ya estaba empezando a prepararse café en casa”.



Vahaba extrajo su conocimiento de la vida cotidiana en la Palestina del siglo XVII del examen de los registros de los objetos que dejaron los difuntos; es decir, mediante el arduo recorrido de toda una década de haciendas en los registros de la corte musulmana. Uno solo puede imaginar cuántas tazas de café requirió ese heroico esfuerzo, pero los resultados justifican el trabajo.



La exposición actual en el Museo de Arte Islámico ofrece una mirada rara y extensa a una serie de maravillosas colecciones de cultura material del café. Hay objetos de colección raros de porcelana israelí, producidos por Lapid, Naaman, Harsa y fábricas de cerámica más pequeñas que operaron en Israel desde la década de 1930 hasta la de 1990. También se exhiben máquinas de café espresso históricas, gafas que son un festín para la vista, cedidas por la colección de Iris y Ram Evgi, fabricantes de máquinas tostadoras de café y propietarios de una de las colecciones más grandes del mundo en su tipo. También se exhibe una colección italiana de diseño moderno, y hay utensilios de café del mundo otomano, tomados de la colección de Bursas, que cuenta con miles de artículos, algunos de los cuales han sido exhibidos en instituciones como el Museo del Palacio de Topkapi.



“Mi formación académica es en arqueología y antropología”, dice el curador Yahel Shefer. “Desde mi perspectiva, estos objetos son el elemento que conecta los propios alimentos y bebidas con las historias, costumbres y tradiciones humanas que se crearon a su alrededor. Uno de los elementos más conmovedores es una cafetera beduina que fue soldada con trozos de chatarra y chatarra. La idea de que el café es tan importante en la vida de una persona que se tomará tantas molestias para prepararlo en medio del desierto, me hace llorar. Desde el principio me quedó claro que no había forma de montar una exposición como esta sin utensilios del mundo otomano, pero traerlos a Israel resultó casi imposible, debido a los obstáculos burocráticos y la situación política. Casi me había desesperado, hasta que se estableció la conexión con Nihal y Murat Bursa, quienes movieron cielo y tierra para que todo esto sucediera ”.



“La sostenibilidad, desde mi punto de vista, y esto es algo con lo que también me he ocupado en mi profesión, significa tender la mano al futuro”, dice Murat. “Y el verdadero puente hacia el futuro es la cultura. Todo perece, pero es una obligación compartir nuestra colección familiar, que contiene elementos materiales pero encarna riquezas culturales históricas. A pesar de las disputas y la situación actual, es importante para nosotros apoyar toda iniciativa que promueva un patrimonio cultural común”.



"No teníamos la intención de convertirnos en coleccionistas", dice Nihal. “Los dos primeros artículos de la colección, tazas de café de porcelana, fueron adquiridos hace más de 30 años en una subasta pública. Pero después de comprarlos disfruté colocándolos en una bandeja junto a una cafetera y los demás accesorios. Beber café en Turquía es verdaderamente un rito cultural en todos los aspectos, y adquirir tazas de café se convirtió en un tipo de diversión relacionada con el diseño que va acompañada de un disfrute sensual".



Gradualmente, el impulso recolector de las Bursas se extendió a utensilios adicionales asociados con los rituales del café: dispositivos para tostar y enfriar los granos; morteros y trituradores; contenedores de almacenamiento; utensilios para cocinar y servir; y también correspondencia histórica, empaques de fabricantes y otros recuerdos históricos y recordatorios del importante lugar que el café ha ocupado en la historia de la humanidad en los últimos siglos. Algunos de los artículos más finos y caros que están prestados en la exposición de Jerusalén son tipos de zarfs ("sobres", en turco) - pequeños recipientes de patas cortas que contenían finjans - tazas de café - las primeras tazas que, inspiradas en el La tradición china, se asemejaba a pequeños tazones de sopa.



“Los primeros utensilios que se trajeron de China no tenían asas”, señala Nihal. “Necesitaban una cubierta que les permitiera sostenerlos en las manos sin quemarlos. El aspecto funcional fue mejorado muy rápidamente por un significado simbólico. Es muy difícil colocar diamantes, perlas y metales preciosos en tazas de café, que contienen un líquido hirviendo. Pero el zarf, que contenía tazas de porcelana, arcilla y vidrio, se convirtió en un símbolo de prestigio y un medio para mostrar la riqueza y la clase social".