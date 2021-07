6 posteos que valen la pena sobre cocina en Instagram y Pinterest

Comparto con nuestros lectores algunos posteos de cocina. Hace muchos años que tengo tableros en pinterest ordenados por tema. Durante un buen tiempo, no abrí la página y cuando lo hice, encontré que estaban allí plasmados mis intereses de ese momento.. Tenía tableros sobre cocina, zapatos, nostalgia, bibliotecas, frases motivadoras e infografías de redes sociales. Sigo siendo fan de la cocina, tengo tableros sobre que servir en meriendas, en cenas de Rosh Hashaná y también ensaladas de todo tipo. En lo que cambiaron las recetas, es que cada vez pretendemos que sean rápidas con excepción de la masa madre. No pertenezco al club de masa madre, solo soy consumidora y no creadora. Escuché hace poco a Mario Pergolini hablar de los cambios de consumo de la pandemia e hizo especial énfasis a la inspiración en la cocina como tabla de salvación.

La escritora Leila Guerreiro, genia absoluta de la crónica, en un reportaje expresó que hay una profunda relación entre amasar y escribir. Tal vez porque la escritura también necesita un amor especial, al igual que la levadura.

