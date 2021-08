Disparan cohetes desde el Líbano y FDI responde

Benny Ganz en su cuenta de twitter nos cuenta que sucede allí.

Said Arajani es el hombre detrás de los ataques de los artefactos explosivos de Irán que socavan la estabilidad de la región. Arajani es el operador principal del sistema UAV de la Guardia Revolucionaria, que ha causado daños a Mercer Street. Proporciona el equipo, la capacitación, los programas y es responsable de muchos actos terroristas en la zona.

Junto con el comandante de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria, Hajizadeh, están sembrando el terror en el Medio Oriente. Hoy revelé esta información junto con el Ministro de Relaciones Exteriores Lapid en una sesión informativa para los Embajadores de los países del Consejo de Seguridad de la ONU. La sesión informativa es parte del esfuerzo político que estamos liderando para promover la condena y una respuesta internacional a los actos terroristas del régimen iraní.

Israel mantendrá su libertad de acción ante cualquier ataque de este tipo y cualquier amenaza para sus ciudadanos. Este no es un conflicto local o bilateral. Este es un ataque al mundo, y el mundo debe responder e imponer sanciones económicas y actuar de manera operativa frente a la agresión iraní.

Se acaba de disparar 3 cohetes desde el Líbano hacia el norte de Israel. Dos cohetes cayeron en Israel y uno cayó dentro del Líbano. En respuesta, nuestras fuerzas de artillería dispararon contra el Líbano.

