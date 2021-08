Innovación tecnológica de la comida en Israel

La creciente población mundial ha elevado la demanda y la producción mundial de alimentos, incluidos los productos pecuarios. Sin embargo, el consumo de productos animales se ha convertido en una fuente de impactos nocivos en el medio ambiente y, según algunos, en la salud.

La investigación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) muestra que la industria ganadera conduce a la exacerbación del cambio climático, la contaminación del agua y el desperdicio de recursos. Alrededor del 18 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero son causadas por la cría de ganado, lo que nos expone al peligro de exceder el límite de dióxido de carbono de 565 gigatoneladas para el año 2030. Además, la contaminación del agua y los desechos causados ​​por la producción de forrajes y la agricultura animal son barreras importantes para preservando el medio ambiente.

Para hacer frente a los efectos dañinos de los sistemas ganaderos y reducir la dependencia de la población del ganado, la incubadora israelí Food Tech The Kitchen Hub ha buscado aprovechar sus recursos para cultivar innovaciones sostenibles en la industria alimentaria.





The Kitchen se fundó en 2015 como un inversor inicial en nuevas empresas que se centran en alimentos y bebidas en colaboración con Strauss-Group, uno de los mayores fabricantes internacionales de alimentos con sede en Israel. La incubadora proporciona tanto infraestructuras físicas como oficinas y laboratorios como soporte tecnológico y empresarial, ofreciendo así a las startups tanto los recursos científicos como las conexiones empresariales necesarias para el desarrollo.



Desde la última entrevista de NoCamels con The Kitchen en 2019, la compañía ha experimentado tanto cambios como un rápido crecimiento.



A macroescala, The Kitchen seguirá siendo la única incubadora que operará en el sector de tecnología alimentaria en Israel. Otra empresa ha surgido como participante del Programa Incubadora de la Autoridad de Innovación de Israel para servir a las empresas emergentes ubicadas en el norte de Israel. Si bien la incorporación de otra incubadora genera competencia en el panorama empresarial, The Kitchen lo ve como una oportunidad.



“La competencia entre las incubadoras es especialmente valiosa para los emprendedores y las nuevas empresas que buscan desarrollo porque ahora tienen una gama más amplia de recursos para elegir”, dijo Amir Zaidman, vicepresidente de desarrollo de negocios en The Kitchen, a NoCamels en una entrevista reciente. “También nos permite seguir optimizando nuestros servicios y competir por la mejor incubadora-gana”, añade.



En un nivel más micro, la cartera de la incubadora ha crecido de 12 empresas a 19 empresas desde 2019.



Las startups dentro de la cartera de The Kitchen son elegidas a través de un riguroso proceso de selección por parte del equipo de The Kitchen, que busca específicamente empresas de tecnología alimentaria israelíes que tengan como objetivo contrarrestar algunos de los mayores desafíos en la industria alimentaria a través de enfoques tecnológicos innovadores.



Aspectos destacados del portafolio de The Kitchen



Los esfuerzos por encontrar fuentes alternativas de proteínas son un área en auge en la industria de la tecnología alimentaria, explica Zaidman, ya que muchas nuevas empresas han estado experimentando con diferentes fuentes de proteínas, incluidas plantas, algas, hongos y células de criaturas vivientes.



Una de las empresas más famosas de The Kitchen que trabaja para producir proteínas alternativas sería la startup israelí de carne cultivada Aleph Farms, que se basa en imitar el proceso natural de regeneración del tejido muscular en entornos controlados.

“El proceso se realiza obteniendo primero una biopsia de un ganado y luego haciendo crecer gradualmente las células dentro de la muestra de la biopsia, formando tejidos de carne para el consumo”, explica Zaidman.



Aleph Farms acaba de recaudar con éxito $ 105 millones en una ronda de financiación de la Serie B para su entrada al mercado el próximo año, lo que valida sus esfuerzos conjuntos con The Kitchen para hacer realidad la producción de carne sin sacrificio.



Las nuevas empresas más recientes que producen proteínas alternativas que se han unido a la cartera de The Kitchen incluyen al fabricante israelí de lácteos sin animales Imagindairy, que se especializa en el uso de biotecnología para replicar las proteínas de los lácteos animales sin consumir leche.



Fundada por investigadores israelíes de la Universidad de Tel Aviv junto con el empresario de tecnología alimentaria Dr. Eyal Iffergan, Imagindairy ha desarrollado un proceso de reingeniería de los microorganismos en los productos lácteos animales para extraer proteínas idénticas a las de la leche animal y producir productos lácteos libres de animales como el queso. , yogur y leche para beber.



Otra nueva entrada a la cartera de The Kitchen es el productor de proteínas alternativas de Israel YEAP, que busca las proteínas naturales de la levadura para su aplicación en la industria cárnica alternativa. Con los altos valores nutricionales en la proteína de levadura y su capacidad para optimizar el sabor de la carne, la startup planea eventualmente vender su tecnología a otros fabricantes de carne alternativos, incluidos Beyond Meat e Impossible Foods, dice Zaidman.



Estas empresas se unen a las nuevas empresas existentes centradas en proteínas Flying SpArk, un desarrollador de fuentes de proteínas a base de insectos, y Rilbite, que hace una alternativa a la carne picada con una lista de ingredientes extremadamente corta.



Zero Egg, el desarrollador de un sustituto vegano de los huevos y también una compañía de cartera, recaudó $ 5 millones en fondos de la Serie A al final del último momento justo después de hacer su debut en el mercado estadounidense. Y la galardonada empresa Yofix, un fabricante de alternativas lácteas prebióticas y probióticas a base de plantas fermentadas, veganas y sin soja, ya se vende con éxito en Israel bajo la marca SOLAMENTE.



Cómo afectó la pandemia a la tecnología alimentaria



Mirando hacia atrás en la pandemia, Zaidman cree que ha resaltado nuevamente la importancia de una mejor cadena de producción y suministro de alimentos.



Los brotes de virus en las fábricas de alimentos, por ejemplo, "demostraron que una mejor automatización en el proceso de producción de alimentos es esencial", dice Zaidman, y destaca que la startup de cartera de The Kitchen, Deep Learning Robotics, tiene el potencial de incorporar robots en los procedimientos de fabricación de alimentos.



Otra startup de cartera, Bio-Fence, también ha detectado nuevas aplicaciones de su tecnología como resultado de la pandemia.



Como una startup que se esfuerza por producir recubrimientos antimicrobianos y antivirales, Bio-Fence ha estado trabajando activamente con The Kitchen en su proceso de desarrollo y ahora vende sus productos a los clientes. La puesta en marcha prevé que su producto se utilice en áreas públicas como plantas de fabricación de alimentos, aulas y transporte público para abordar los efectos restantes de la pandemia y prevenir futuros brotes virales.



Mientras tanto, la startup israelí Inspecto está desarrollando un nuevo detector portátil a nanoescala para contaminantes en los alimentos, y Prevera está trabajando en una solución de desinfección novedosa y patentada para eliminar la contaminación microbiana en aplicaciones de purificación de agua, producción de alimentos y bebidas y envasado.



Enfoque en la salud y la sostenibilidad



“La pandemia también llama la atención sobre los beneficios de mantener un estilo de vida saludable para fortalecer nuestro sistema inmunológico”, sugiere Zaidman.



Otras empresas notables de la cartera que trabajan para proporcionar alimentos más saludables o elaborados de manera más sostenible incluyen la startup de arte culinario ANINA, un desarrollador de comidas listas para cocinar hechas con productos "feos" (para reducir el desperdicio de alimentos), el productor de refrigerios saludables Torr FoodTech, Vanilla Vida, una startup enfocada en tecnología que ayuda a cultivar vainilla de manera más efectiva para aumentar el rendimiento y reducir los precios, Better Juice, el desarrollador de una tecnología enzimática única que reduce el contenido calórico y de azúcar en el jugo de frutas y que recientemente recaudó $ 8 millones en fondos. y Amai Proteins (Amai significa dulce en japonés), una startup de tecnología alimentaria que desarrolló un sustituto del azúcar más saludable a base de proteínas.



Zaidman concluye que The Kitchen continuará invirtiendo y apoyando a las nuevas empresas de tecnología alimentaria más innovadoras y disruptivas en Israel que están abordando los mayores desafíos en los ámbitos de la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria, las opciones de alimentos más saludables y la fabricación eficiente de alimentos.



“Hay mucho por hacer en la cadena de valor alimentaria, y creemos que las nuevas empresas tecnológicas innovadoras nos ofrecerían los mejores candidatos para crear un impacto e interrumpir la industria alimentaria”, dice. "Juntos brindaremos soluciones a los consumidores que pueden confiar en sistemas alimentarios más sostenibles, seguros y confiables".



The Kitchen también está colaborando actualmente con Givaudan, un fabricante multinacional suizo de sabores, fragancias e ingredientes cosméticos, para convocar a nuevas empresas en el campo de los ingredientes alimentarios naturales con enfoque en la energía, el sueño, la salud intestinal y la inmunidad.



La iniciativa equiparía a las nuevas empresas seleccionadas con el equipo profesional de The Kitchen y los expertos y partes interesadas globales de Givaudan para hacer crecer su red. Las startups también tendrán la oportunidad de co-desarrollar y comercializar sus soluciones con Givaudan y ganar una rápida entrada en el mercado suizo / europeo.



Las empresas están buscando startups en etapas tempranas que trabajen en ingredientes y procesos alimentarios naturales y sostenibles, y soluciones con ideas disruptivas que impacten positivamente a los consumidores y al medio ambiente.