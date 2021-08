Ex comandante de la Defensa Aérea de Israel advierte sobre la potente amenaza de Hizbala

Hace varios años, concretamente en el 2012, entrevistamos al entonces Coronel Tzvika Haimovich , Comandante de la Defensa activa de Israel, que tenía a su cargo las baterías anti misiles “Jetz” (Flecha)-destinada a interceptar misiles balísticos- y “Kipat Barzel” (Cúpula de Hierro)- para destruir en vuelo proyectiles lanzados de fronteras inmediatas. Nos recibió en aquel momento en la base de Palmajim y nos contó sobre la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Ya entonces estaba claro que los sistemas defensivos que tenía a su cargo no eran un adorno sino que habían sido concebidos para proteger el territorio de Israel de enemigos en sus distintas fronteras. Y de fondo, estaba siempre la República Islámica de Irán con sus planes de convertirse en una potencia nuclear. Se sabía que si Israel decidía en algún momento tratar de destruir las instalaciones atómicas iraníes así como lo había hecho en junio de 1981 con el reactor nuclear irakí “Osirak” en Bagdad, volarían numerosos cohetes y misiles hacia Israel.

Haimovich, en servicio activo, años atrás, en la base de la Fuerza Aérea israelí Palmajim

Desde aquella entrevista transcurrieron 9 años, las amenazas sobre Israel se han intensificado pero también han evolucionado las capas del sistema de protección aérea del Estado de Israel. Hoy Haimovich ya no está en servicio activo de la Fuerza Aérea, donde sirvió desde 1985. Como Brigadier General en la reserva , fue convocado este viernes por Media Central para analizar los últimos sucesos con los ataques de la organización chiita pro-iraní Hizbala desde Líbano hacia el norte de Israel, a los que Israel respondió con artillería.

Hizbala reivindicó explícitamente los disparos hacia Israel y dijo que no permitirá que Israel ataque territorio libanés , por lo cual responderá a cada “agresión”. Evidentemente no dijo que Israel, que en efecto disparó hacie territorio libanés en los últimos días, lo hizo como respuesta, siempre. A disparos de cohetes desde allí hacia territorio israelí.

Este viernes participamos en la rueda de prensa por zoom con Haimovich. Le preguntamos sobre la eventualidad de una guerra de gran envergadura entre Israel y Hizbala, una guerra de la que se habla hace mucho y se sabe de antemano sería incomparablemente más cruenta y potente que los choques que ha habido en los últimos años con Hamas, tanto por el arsenal de Hizbala en cantidad como por su potencia militar.

“El escenario sería toalmente diferente que con Hamas desde Gaza. Es imposible comparar entre los dos frentes, entre las dos situaciones”, aseguró Hamovich. “Hizbala es un tipo de semi-ejército, con capacidades militares de un semi-Estado, tiene gran cantidad de cohetes y misiles de corto y largo alcance capaces de cubrir el 85% del territorio de Israel, desde la frontera norte hasta el sur . Y desarrolla, con intervención directa clarísima de Irán, misiles precisos, lo cual constituye uno de los principales motivos de preocupación. Las capacidades aéreas de Hizbala son incomparablemente mayores que las de Hamas”.

Tras aclarar el duro escenario que espera en el horizonte en caso de estallar una guerra de envergadura con Hizbala, Haimovich hace referencia clara a la otra parte de la ecuación.

“Israel no se ha quedado ni se queda ahora sentado cruzado de brazos esperando que los enemigos ataquen”, aclaró. “Nosotros mejoramos nuestras capacidades y desarrollamos el nivel de nuestra defensa”.

Y no es una frase general.

“La Cúpula de Hierro que tenemos hoy, por ejemplo, es totalmente distinta de la que teníamos hace 10 años. Es mucho más capaz de interceptar los peligros en camino, lo único que tiene de igual es el nombre”, recalca. Al mismo tiempo, admite: “Sin embargo, no es una solución hermética, no se puede garantizar que ningún misil disparado hacia Israel pegue en el blanco. El objetivo principal es que todos los sistemas defensivos minimicen el daño para impedir una seria crisis en Israel. Hace pocos meses, a raíz de los ataques de Hamas, vimos los buenos resultados , aunque no haya sido hermético. Los enemigos de Israel deben saber que encontrarán a las Fuerzas de Defensa de Israel prontos para proteger al país”.

La escalada de los últimos días entre Israel y Líbano

Conversamos con el Brigadier General (ret) Tzvika Haimovich corto rato después de los nuevos disparos de cohetes desde territorio libanés hacia el norte de Israel.

Haimovich lo analiza: “Yo no estoy seguro que haya ahora sobre la mesa un plan para operar en Líbano pero a raíz de lo sucedido a lo largo de toda la última semana, varios incidentes de disparo de cohetes hacia Israel, considero que Israel está más cerca de ello. Esa opción de un operativo más amplio es más relevante tras estos hechos porque Israel no puede aceptar que todos los días o todas las semanas Hizbala o sus enviados, sus proxies, abran fuego hacia Israel. Israel no puede permitírselo, aunque el precio sea unos días de escalada entre Israel y Hizbala”.

Los expertos lo llaman “frontera activa”. “No podemos permitir que la frontera con Líbano sea activa como lo es la frontera con Gaza y Siria. No podemos aceptarlo”.

El dueño de Líbano

Israel debería poder dirigirse al gobierno central de Líbano si el territorio libanés sirve de base de ataques contra territorio israelí. Pero ello es irrelevante. “El gobierno de Beirut no controla el sur del país. Los únicos jefes del sur son Hizbala y su Secretario General Hassan Nasrallah”.

Uno de los periodistas participantes en la rueda de prensa virtual con Haimovich, menciona el tema de la presencia de las Naciones Unidas en el sur libanés, dado que a fin de mes debe renovarse el mandato de la FINUL, la Fuerza Interina de los cascos azules en la zona. El alto oficial no le da importancia ninguna. “La ONU no juega ningún papel crítico en la región”, recalca. “Hasta ahora no han impedido prácticamente ninguna actividad de Hizbala en sur de Líbano ni en la frontera. No creo que la renovación del mandato este mes sea parte de este escenario”.

Es tajante acerca de quién determina el curso de los acontecimientos en Líbano: “Hizbala es quien decide e impone lo que ocurre en Líbano. No ocurre absolutamente nada en el sur libanés sin permiso de Hizbala”.

De fondo, siempre está Irán

El ex jefe de la Defensa Aérea israelí recalca que todo debe ser analizado en una perspectiva más amplia de la frontera entre Israel y Líbano.

“Hay varios elementos que son piezas en este cuadro”, asegura Haimovich. “Tenemos los serios problemas internos en Líbano, de los cuales Hizbala es parte integral. Tenemos un nuevo Presidente en Irán. Y las acciones de Irán en Siria y la forma en que Israel trata de impedir la instalación iraní en territorio sirio, también influyen. Está también la conexión entre Hamas y Hizbala y la influencia de la situación en Gaza. Todo está conectado y debemos ver el cuadro general”.

“No podemos hablar de la situación en Oriente Medio, especialmente en lo que atañe a Israel, sin hablar de Irán. Sean quienes sean sus proxie, el régimen iraní está detrás de todas las malas acciones en nuestra región. Absolutamente nada ocurre sin su permiso. Apoya a sus proxies en Irak, a Hamas, Hizbala, con armas y tecnología, con conocimiento. Irán es también el patrio trasero de todo lo que ocurre en Siria. De todo, absolutamente todo”, acusa.”Irán es parte total del juego”.