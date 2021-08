Verily de Google abre en Israel

Verily Life Sciences, filial de Alphabet, la empresa matriz de Google, ha abierto un nuevo centro de I + D en Israel y trabajará con hospitales y organizaciones sanitarias israelíes en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial (IA) a importantes problemas biomédicos. Estos incluyen aplicaciones en endoscopia, colonoscopia, cirugía mínimamente invasiva y otras modalidades de imágenes.

El centro avanzará en la investigación preliminar de Google Health y el Centro Médico Shaare Zedek de Jerusalén sobre la aplicación de la IA en la detección de pólipos colónicos, indicó Verily.

Verily, anteriormente conocida como Google Life Sciences, se fundó en 2015 como una organización de investigación y era parte de Google X, la división de investigación y desarrollo un tanto secreta del gigante tecnológico creada en 2010 que trabaja en "moonshots", o muy fuera de lugar. ideas y tecnologías. De hecho, Google X se convirtió en X - The Moonshot Factory y este año está abriendo su primer Moonshot Lab fuera de los EE. UU. En Israel.



El enfoque de Verily está en el estudio de las ciencias de la vida y la atención médica y colabora con empresas y organizaciones de renombre "comprometidas con lograr un impacto positivo en la salud humana".



Uso de IA para ayudar a detectar el cáncer colorrectal

En Israel, el equipo de Verily seguirá adelante con una investigación que muestre el progreso temprano utilizando el aprendizaje automático (ML) para ayudar a los gastroenterólogos a combatir el cáncer colorrectal (CCR) al hacer que las colonoscopias sean más efectivas. Este tipo de cáncer mata a unas 900.000 personas en todo el mundo por año.



El cáncer colorrectal (también conocido como cáncer de intestino y cáncer de colon) generalmente comienza con pequeños crecimientos precancerosos en el revestimiento interno del colon o del recto. Pueden volverse cancerosos con el tiempo y su detección temprana (a través de una colonoscopia) y su extirpación pueden ser una forma eficaz de tratamiento. Pero los factores de complicación, como la detección incompleta (en la que el pólipo aparece dentro del campo de visión, pero el gastroenterólogo no lo detecta) y la exploración incompleta (en la que el pólipo no aparece en el campo de visión de la cámara), pueden conducir a una alta fracción de pólipos no detectados, explican los coautores del estudio en una publicación de blog de Google. Citan estudios que sugieren que entre el 22 y el 28 por ciento de los pólipos se pasan por alto durante las colonoscopias, de los cuales entre el 20 y el 24 por ciento tienen el potencial de volverse cancerosos.



El equipo de investigación se propuso desarrollar un sistema de IA a gran escala que detectaría mejor los pólipos, entrenándolo con videos y metadatos de 3600 procedimientos y probándolo en 1400 procedimientos en los que detectó el 97 por ciento de los pólipos a 4.6 falsas alarmas por procedimiento. escribieron los coautores.



El estudio, que sigue el progreso del sistema en la detección de pólipos esquivos, se publicó recientemente en la revista Gastrointestinal Endoscopy, revisada por pares.



El equipo también realizó la validación clínica de 100 procedimientos en colaboración con el Centro Médico Shaare Zedek para determinar si la aplicación de IA podría mejorar la detección de pólipos colónicos en comparación con la evaluación humana sola. El sistema se utilizó en tiempo real para ayudar a los gastroenterólogos y detectar un promedio de un pólipo por procedimiento que de otro modo se habría pasado por alto, sin perder ninguno de los pólipos detectados por los gastroenterólogos, dijeron los autores. La validación arrojó 3.8 falsas alarmas por procedimiento.



"La inteligencia artificial tiene un gran impacto potencial en la atención médica y la biomedicina, y la colaboración de investigación entre Google Health y Shaare Zedek muestra la promesa de usar la inteligencia artificial para aplicaciones médicas", dijo el profesor Yossi Matias, vicepresidente de ingeniería e investigación de Google y director del centro de ingeniería de Google en Israel, en la declaración de Verily. "Estamos entusiasmados con la llegada de Verily a Israel, el avance de las colaboraciones de investigación y uniendo el enfoque de Verily a la atención médica, la ciencia de datos y la tecnología con la innovación israelí y su avanzado sistema de atención médica".



Verdaderamente en Israel



El profesor Eran Goldin, director del Instituto de Enfermedades Digestivas de Shaare Zedek, dijo que la colaboración con Verily ha llevado a la introducción de "un modelo altamente preciso que utiliza IA para identificar y mapear pólipos colónicos de formas que mejorarán el diagnóstico y el tratamiento".



“Esto representa cómo las asociaciones estrechas entre líderes clínicos y tecnológicos pueden tener beneficios muy significativos y duraderos para la comunidad médica”, agregó.



El equipo de Verily Israel trabajará desde las oficinas de Google en Haifa y Tel Aviv, y estará dirigido por Ehud Rivlin, profesor de Ciencias de la Computación en Technion, que ha trabajado con Google Health.



"Israel, a menudo conocida como la nación de las empresas emergentes, tiene una cultura de innovación y un sólido historial de éxito en la aceleración de los desarrollos tecnológicos", dijo Rivlin en el comunicado de Verily. “El país cuenta con excelentes instituciones académicas, todas a poca distancia de nuestras oficinas, lo que brinda la oportunidad de una fácil colaboración”.



Rivlin elogió el vibrante ecosistema de salud de Israel, que describió como "ideal para la innovación", dado que la población del país está cubierta en su totalidad por cuatro HMO con más de 20 años de historia de digitalización.



“Además de la capacidad de brindar una mejor atención médica, este escenario único ha ayudado a crear una cantidad impresionante de nuevas empresas en el área de la atención médica. El país está ansioso por hacer avanzar la atención médica a través de la innovación y ha fomentado un sólido ecosistema de I + D. Los hospitales y las HMO buscan innovar y estamos deseando asociarnos con ellos. Esperamos cumplir la visión de Verily aquí en Israel, contribuyendo tanto a Verily como al sistema de salud más amplio de Israel ”, dijo Rivlin.