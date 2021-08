La heladera solidaria

Una historia de solidaridad que nos pareció de intéres para nuestros lectores.

El proyecto que no se puede rechazar: el frigorífico social llega a Petah Tikva

Fuente: https://www.melabes.co.il/news

El movimiento juvenil Shachakim, dirigido por el general de división Assaf Benno y la escuela secundaria Yitzhak Shamir, está promoviendo el proyecto "Refrigerador social". El refrigerador será utilizado por todos los ciudadanos de la ciudad hoy en día sin costo monetario y el objetivo es que las buenas personas, que tienen comida innecesaria, verduras, panes, quesos y más, o personas que quieren donar, entregan la comida en beneficio de quienes la necesitan, y además de la donación semanalmente.

"Después de conocer el establecimiento de un 'refrigerador social' en varias ciudades del país, vi una oportunidad especial que puede empoderar a nuestros estudiantes por un lado y ayudar a otros por el otro", explica Viri Alterman, coordinadora principal de español. en la escuela secundaria Yitzhak Shamir. Ella señala que los estudiantes de secundaria serán responsables de llenar y limpiar el refrigerador. Alterman se ha acercado al coordinador social de la escuela Keren Zaig y juntos están promoviendo una iniciativa que se conecta bien con la edición anual de la escuela de "garantía mutua". La conexión con su hijo se estableció a través de Ella Zilberman, directora del Departamento de Desarrollo Personal y Participación Social. En la escuela secundaria, se decidió que el décimo grado tomaría el proyecto bajo sus auspicios junto con la coordinadora social Emily Peretz y Alterman. "Los estudiantes están muy entusiasmados con la idea y buscan un refrigerador", dice la escuela. La actividad debería comenzar el próximo mes. luego llevado a cabo en otras ciudades, incluidas Jerusalén y Beer Sheva. En la cercana Rosh HaAyin, instaló el refrigerador social hace unos seis meses. Que no tienen suficiente comida en casa. "Todos los días pasan más de 400 familias y se llevan alimentos y productos. Comenzó como una empresa de refrigeradores y, a la luz del éxito, agregamos un congelador con carne, aves y congelados, junto con verduras frescas que vienen todos los días. Se iniciaron colaboraciones con jardines de infancia y escuelas. Los alumnos principiantes, que tienen un huerto ecológico, transfieren al frigorífico lo que cultivan y los alumnos vienen con sus padres y cada niño trae un producto y escribe una dedicatoria a la familia.

Cuando leo movidas solidarias como ésta, pienso en compartirlas en redes y me generan muchísimos deseos de que algo así suceda en Uruguay. Sé que muchos tienen el no fácil, "que en Uruguay esto es imposible", "que se roban los cables", y muchas más razones.

Ayer escuché dos vivos en Instagram, en el que dos personas que admiro hablaban de lo facilista de la frase "Si vos queres, vos podés", que esto genera mucha más insatisfacción y una mala exigencia que buenos resultados. La idea es bajar el "si queres podes a tierra" es un objetivo en sí mismo y presenta desafíos pesonales. Cada uno deberá encontrar la manera y adecuar lo que puede y quiere.

En este caso de "La heladera solidaria" no tengo la menor idea si se puede, Me queda la duda y la confianza en los uruguayos, ya basta de mirar al Norte y pensar que todo es mejor por allí. Se trata de mirar, tomar lo positivo y seguir para adelante.

Las críticas al facilismo se las escuché a Carina Novarese en un vivo con Cecilia Bonino sobre "101 essays that will change the way you think" de Brianna Wiest.

También las escuché en una charla entre Gerry Garbulsky, creador de "Aprender de Grandes" en una charla con Santiago Llach, que es escritor, tallerista y creador del Mundial de escritura.. Si no conocen esta movida, les pido que googlen porque Gerry es un capo y tiene entrevistas muy pero muy interesantes.

Mis lectores me dírán qué tiene que ver esto con la heladera solidaria, todo tiene que ver con todo, tanto Santiago como Gerry realizan actividades muy enriquecedoras que se contactan con la movida solidaria.